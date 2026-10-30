Qué se sabe sobre el hackeo a Binance y cuándo se habilitaría el retiro de fondos

La plataforma de intercambio habilitó nuevamente las operaciones de depósito tras verificar su funcionamiento habitual.

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Luego de que Binance detectara un hackeo que habría comprometido el retiro de más de USD 6.000 millones, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo suspendió los retiros hasta que finalice la investigación interna. Para llevar la calma a los usuarios, confirmaron que se responsabilizarán por las pérdidas ocasionadas. Además, informaron los datos que tienen hasta el momento sobre lo sucedido.

En las últimas horas, la empresa informó que ya está habilitada la opción de depositar fondos. “Los depósitos siguen sin verse afectados y continúan operando con normalidad”, indicaron.

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Sin embargo, no ocurrió lo mismo con los retiros. De acuerdo con el comunicado sobre el servicio que emitieron en X, informaron que la operación seguirá en pausa hasta que se finalice la renovación en el sistema de seguridad utilizado para retiros. “Esperamos reanudarlos en un plazo de 48 horas y actualizaremos con más detalles”, estipularon sobre el tiempo que demoraría en completarse la actualización.

Previo a esto, Binance planteó que el hackeo podría estar relacionado con el acceso que se habría otorgado desde una de las computadoras utilizadas por uno de los ingenieros del área de DevOps (Desarrollo y Operaciones).

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A partir de esto, la empresa señaló que el atacante habría conseguido acceso a un contenedor de servicios, lo que le permitió ejecutar operaciones de retiro sin autorización. Aunque, hasta el momento, no se hallaron indicios de una filtración de claves privadas de las billeteras, confirmaron que “el incidente se originó por múltiples factores”.

“Nuestro equipo de seguridad está rastreando la ruta completa del ataque a través del ordenador comprometido, que podría ser el punto de entrada del incidente”, indicaron desde la compañía. Asimismo, anticiparon que se publicará un informe más exhaustivo cuando se detecte cuál fue la raíz del problema.

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Por el momento, Binance situó el impacto total estimado del episodio en torno a USD 6.300 millones. En paralelo, señaló que sus socios lograron congelar en la cadena de bloques unos USD 3.000 millones vinculados al incidente.

Frente al ataque, la empresa aseguró que cubrirá las pérdidas con recursos del Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU, por sus siglas en inglés) y fondos corporativos. “Los fondos de los usuarios están completamente seguros”, afirmaron. No obstante, no informaron cuántos de los activos afectados pertenecerían a los clientes.

La compañía confirmó que cubrirá las pérdidas de los clientes a través del Fondo de Activos Seguros para Usuarios. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Mientras el episodio continúa bajo investigación, la plataforma mantiene revocada la autorización de la dirección afectada. Además, destacaron que el rastreo de los fondos y su eventual recuperación se realizó con la colaboración de las fuerzas de seguridad y las firmas de inteligencia de blockchain.

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Finalmente, la compañía reiteró que los usuarios deben consultar únicamente sus canales oficiales ante la circulación de enlaces o mensajes fraudulentos. Además, recordaron que se encuentra disponible el servicio de soporte al cliente de Binance para realizar consultas.

El cofundador de Binance evaluó que “sí parece un hackeo”

Changpeng Zhao, cofundador y ex director ejecutivo de Binance, fue más directo que la compañía al calificar el caso. “Los fondos de los usuarios están seguros. Sí parece un hackeo en Binance”, escribió en X. Aunque aclaró que ya no administra Binance.com, manifestó que, como accionista, espera que “todos los fondos de los usuarios estén completamente cubiertos”.

En la misma línea, agradeció el bloqueo rápido de aproximadamente USD 971 millones de Tether y USD 823 millones de Circle. Esos montos son parte de los activos que los emisores de monedas estables pueden inmovilizar, una capacidad que no aplica de la misma forma a criptomonedas como bitcoin o ether.

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El cofundador de la firma Changpeng Zhao afirmó en sus redes sociales que el episodio constituye un hackeo. (REUTERS/Tyrone Siu)

Zhao fundó Binance en 2017. En 2023 se declaró culpable de un delito grave relacionado con no haber impedido el lavado de dinero en la plataforma, dejó la dirección ejecutiva y cumplió cuatro meses de prisión por violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos. No obstante, el presidente Donald Trump lo indultó en 2025, según informó AP.

Tras el hackeo, Bitcoin cayó por debajo de USD 79.000

Sin dudas, la noticia repercutió en el mercado de criptomonedas. A las 22.30 horas de Buenos Aires, el bitcoin se negociaba cerca de USD 77.600. Se trató de su menor cotización desde septiembre, producto de haber sufrido una baja del 3,92%.

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Esto se tradujo en una pérdida de USD 3.200 en solo 24 horas. En consecuencia, otras criptomonedas también retrocedieron en valor. Mientras tanto, el índice Nasdaq 100 terminó la rueda con una caída cercana al 1,4%.

Ante este panorama, James Seyffart, de Bloomberg Intelligence, señaló que las salidas de billeteras digitales no son una novedad en el sector, pero advirtió que el volumen involucrado convertiría este caso en un ataque relevante contra la mayor plataforma de criptomonedas. “Da muy mala imagen”, consideró.

Bloomberg recordó otros incidentes recientes, entre ellos el robo de unos USD 1.500 millones a Bybit en febrero de 2025. Si se confirma la estimación comunicada por Binance, el caso superaría aquella cifra y también los 7.000 bitcoin sustraídos a la propia empresa en 2019.

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