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Lali Espósito reveló detalles de su vestido de novia y qué pasará con su luna de miel: “Será un momento muy especial”

Tras varias despedidas de soltera y con Tini Stoessel confirmada entre las invitadas, la artista contó cómo imagina una celebración íntima junto a familiares y amigos

Lali Espósito reveló detalles de su casamiento
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Tras disfrutar de numerosas despedidas de soltera y luego de que se confirmara la invitación de Tini Stoessel, Lali Espósito se refirió a la boda que prepara con Pedro Rosemblat, una posible luna de miel y el vestido que usará. La artista adelantó que será una celebración íntima, centrada en sus afectos y lejos de una puesta en escena ostentosa.

Al hablar de la ceremonia, en una charla con el medio Frontera, Espósito descartó que el diseño elegido tenga grandes dimensiones. “A veces me dicen: ‘Vas a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros’. No, nada de eso va a pasar. Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, nuestros amigos y para nosotros, para celebrar este amor”.

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Luego, la cantante reflexionó sobre este momento de su vida: “Pasé los treinta hace rato, tengo treinta y cinco. Es un momento de la vida muy, muy especial, porque ya las cosas no te dan lo mismo. No es que antes me daban lo mismo, pero digo, pensás más lo que vas a hacer, cuánto tiempo le dedicás al trabajo y cuánto al ocio o al disfrute personal”.

La cantante explicó que, aunque mantiene una rutina intensa, aprendió a reservar espacios para su vida personal. “Yo antes era muy trabajo, trabajo, trabajo y ahora también soy muy trabajadora, pero también aprendí a darme los tiempos del disfrute de los seres queridos, de los espacios para mí”.

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Tini y Lali Espósito sonríen vestidas de blanco, apoyadas espalda con espalda frente a un fondo con luces de escenario
Lali Espósito confirmó la invitación de Tini Stoessel a su boda con Pedro Rosemblat y anticipó una celebración de carácter íntimo

La presencia de sus familiares tendrá un lugar central en el casamiento. “Se unen los amigos, se une mi familia. Yo tengo familia en el interior del país, en Argentina y viajan para esta boda. Ver a mi madre ahí y a mis hermanos. Cómo el otro se alegra por tu felicidad, cómo vos ves a esa persona con la que estás eligiendo vivir eso y te llena de emoción y te sentís acompañado en la vida. Creo que va a ser un momento bonito”.

En cuanto a una eventual luna de miel, la agenda de ambos posterga por ahora los planes de descanso. “No, cero. Por ahora no, ningún tipo de descanso. No me dio la agenda, pero en algún momento me iré de viaje. No, él también trabaja mucho, así que no se queja porque a él le pasa lo mismo”.

También respondió sobre la posibilidad de tener hijos con Rosemblat, aunque evitó fijar una decisión. “Qué sé yo, yo creo que al final uno no se ve y después si le llega a suceder o lo llega a querer, bueno, una se impone porque, bueno, la vida es así. Pero me pregunto mucho si lo deseo de verdad y mientras me hago esa pregunta, aquí estoy. Sin niños. Sí, ¿verdad? Me encanta. Muchas gracias, un placer”.

Lali espósito
La cantante descartó el uso de un vestido con cola extensa y eligió un diseño austero para la ceremonia

Días antes, Anita Espósito, hermana de la cantante, también se había referido al atuendo que podría elegir Lali para el casamiento. En una entrevista con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, por La Once Diez Radio de la Ciudad, evitó dar precisiones sobre el diseño, aunque dejó abierta la posibilidad de que el look se aleje de la tradición. “No sé si es una novia de blanco”, respondió ante la consulta por el estilo que llevará la artista.

La hermana de Lali vinculó esa hipótesis con la identidad estética que la cantante mostró durante su carrera. “Así como tan blanca y brillante no me la veo yo”, sostuvo, al comparar esa imagen con los códigos más clásicos de la indumentaria nupcial, como los tonos claros, los brillos y las siluetas convencionales.

Anita Espósito, vinculada al mundo de la moda, no confirmó si conoce el vestido ni brindó datos sobre una firma, el color o el formato que tendría. “Poder no puedo decir nada”, contestó frente a la insistencia de Dlugi. Sus declaraciones mantuvieron la reserva sobre una de las decisiones que genera expectativa en torno a la boda.

También contó que la familia atraviesa una serie de encuentros previos al casamiento y bromeó con el ritmo de las celebraciones: “Nadie se va a poder poner un vestido”. Sobre la atención mediática alrededor del evento, admitió que le genera nervios, sobre todo por las fotografías y el foco puesto en los invitados.

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