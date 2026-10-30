Mundo

El presidente de Israel dialogará con los partidos y designará al próximo encargado de formar gobierno

Isaac Herzog recibirá los resultados oficiales de los comicios la próxima semana y comenzará entonces las consultas con las formaciones para conocer quién podría tener el respaldo parlamentario necesario para rearmar al Ejecutivo

El presidente israelí, Isaac Herzog (Europa Press)
El presidente israelí, Isaac Herzog (Europa Press)
Guardar

El presidente israelí Isaac Herzog deberá decidir quién recibe el encargo de intentar formar el próximo gobierno, una definición que puede condicionar el futuro político de Benjamin Netanyahu tras unas elecciones legislativas sin una mayoría clara para ninguno de los bloques.

Con la totalidad de los votos escrutados, la coalición encabezada por el primer ministro superó a la oposición, aunque no alcanzó por sí sola los apoyos necesarios para gobernar. La decisión presidencial adquiere así un peso inusual dentro de un cargo de funciones mayormente honoríficas.

PUBLICIDAD

Herzog convocará a los representantes de los partidos para escuchar sus recomendaciones. Recién entonces deberá elegir al candidato con mejores posibilidades de reunir una coalición parlamentaria.

La normativa israelí no obliga al presidente a designar al líder de la lista más votada ni fija parámetros estrictos para resolver ese dilema. Por este motivo, el encargo puede recaer en quien logre demostrar que tiene más opciones de conseguir respaldo en el Parlamento.

La decisión del presidente será determinante porque el resultado electoral de la coalición de Netanyahu no aseguró una mayoría de Gobierno. El mandatario deberá evaluar las posiciones de las fuerzas políticas y asignar el mandato a la persona que pueda reunir apoyos suficientes, con el objetivo de evitar otra convocatoria electoral.

PUBLICIDAD

Vista general de una sesión en la Knesset, el parlamento de Israel (REUTERS/Ronen Zvulun)
Vista general de una sesión en la Knesset, el parlamento de Israel (REUTERS/Ronen Zvulun)

El mandatario ya expresó su intención de impedir un nuevo bloqueo institucional. El miércoles pidió a los partidos que hagan “todo lo posible” para alcanzar un acuerdo de coalición.

Antes de la votación, Herzog también había dicho que veía posible un gobierno de unidad nacional entre Netanyahu y su principal rival, Gadi Eisenkot. Esa alternativa dependería de negociaciones entre dirigentes que compitieron por liderar bloques enfrentados en la Knesset.

Durante una entrevista con MS Now, Herzog anticipó que afrontaría presiones antes de adoptar su resolución. El presidente sostuvo que ni el “presidente de Estados Unidos ni ninguna otra persona” podría intervenir en la decisión.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente Isaac Herzog (REUTERS/Amir Cohen/Archivo)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente Isaac Herzog (REUTERS/Amir Cohen/Archivo)

Herzog tiene 66 años, es abogado y conoce desde hace décadas los mecanismos de la política israelí. Su perfil diplomático y prudente contrasta con la relevancia que tendrá su intervención en la conformación del Ejecutivo.

Es hijo de Chaím Herzog, quien dirigió la inteligencia militar israelí, fue embajador ante la Organización de las Naciones Unidas y ocupó la Presidencia de Israel entre 1983 y 1993. Su familia suele ser comparada con la dinastía Kennedy de Estados Unidos por su presencia sostenida en la vida pública del país. Su tío Abba Eban fue ministro de Relaciones Exteriores. Su abuelo, Isaac Halevi Herzog, se convirtió en el primer gran rabino askenazí del Estado de Israel.

Nacido en Tel Aviv en 1960, pasó parte de su infancia en Estados Unidos. Más tarde sirvió en la inteligencia militar, estudió derecho y entró al Parlamento como diputado en 2003. En la década siguiente ocupó distintos ministerios y asumió la conducción del Partido Laborista, de centroizquierda, en un momento de crisis para esa fuerza. En 2015 intentó desplazar al actual premier con una propuesta moderada, aunque no logró derrotarlo. Netanyahu continuó en el poder y se convirtió en el primer ministro israelí con más tiempo en el cargo. Herzog, en cambio, llegó a la Presidencia en 2021, elegido por una amplia mayoría parlamentaria para un mandato de siete años.

Cuando fue elegido presidente, el entonces líder opositor Yair Lapid lo elogió como “un hombre digno y maravilloso”. Además, afirmó que Herzog estaba “siempre preocupado por el bien del país y del pueblo judío”.

Yair Lapid presentó una moción de censura contra el Gobierno de Netanyahu en marzo, tras los ataques de EEUU e Israel a Irán (Europa Press)
Yair Lapid presentó una moción de censura contra el Gobierno de Netanyahu en marzo, tras los ataques de EEUU e Israel a Irán (Europa Press)

La relación del jefe de Estado con Netanyahu atravesó tensiones desde entonces. Entre los asuntos que pusieron a prueba ese vínculo estuvieron las presiones de Donald Trump para que concediera un indulto al primer ministro, procesado por corrupción.

En política exterior, Herzog respaldó la ofensiva lanzada por Israel en la Franja de Gaza como represalia por ese ataque. En marzo de 2026, además, celebró la guerra estadounidense-israelí contra Irán, iniciada el mes anterior.

En una entrevista con AFP en Jerusalén, el presidente calificó aquel conflicto como un “histórico punto de inflexión”. Herzog afirmó que la causa profunda de los enfrentamientos regionales, localizada por él en Teherán, sería “bloqueada y detenida” y que el rumbo de la región quedaría transformado.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaIsraelElecciones en IsraelBenjamin NetanyahuIsaac HerzogElecciones Israel 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los hutíes reivindican seis ataques contra instalaciones petroleras y aeropuertos de Arabia Saudita

La escalada se produce en medio de una intensificación de las hostilidades que desató bloqueos marítimos, avances territoriales y contraofensivas militares en los últimos meses

Los hutíes reivindican seis ataques contra instalaciones petroleras y aeropuertos de Arabia Saudita

Terminó el recuento en Israel: el Likud fue el partido más votado pero Netanyahu quedó lejos de alcanzar la mayoría

El Likud se consolidó como la fuerza más votada, pero el reparto final del Parlamento deja la formación de Gobierno en manos de los partidos árabes o de un eventual acuerdo entre bloques rivales

Terminó el recuento en Israel: el Likud fue el partido más votado pero Netanyahu quedó lejos de alcanzar la mayoría

Alemania: Elif Eralp quedó envuelta en una controversia tras la filtración de sus temores a un activista pro palestino

El documento enviado por error a Der Spiegel conservó anotaciones privadas en las que la dirigente consideró cancelar una entrevista por referencias a un activista vinculado al FPLP durante la revisión

Alemania: Elif Eralp quedó envuelta en una controversia tras la filtración de sus temores a un activista pro palestino

Estados Unidos y Japón acordaron producir misiles para sus cazas F-35

El entendimiento, sellado por Pete Hegseth y Shinjiro Koizumi en Cebú, contempla el montaje final y la revisión de proyectiles AMRAAM de alcance medio, dentro de una iniciativa para acelerar la fabricación conjunta

Estados Unidos y Japón acordaron producir misiles para sus cazas F-35

Una extraña luz brillante reveló un secreto oculto en la selva amazónica: identifican dos nuevas especies de escorpiones

Científicos de la Universidad Estatal Paulista exploraron formaciones rocosas aisladas durante patrullajes nocturnos con lámparas ultravioleta. Los ejemplares hallados cerca de Cachoeira do Evandro presentan características anatómicas inéditas con potencial médico e insecticida

Una extraña luz brillante reveló un secreto oculto en la selva amazónica: identifican dos nuevas especies de escorpiones
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los diez pueblos más bonitos de España de 2026: arquitectura, historia y paisajes que ofrecen un viaje al pasado

Los diez pueblos más bonitos de España de 2026: arquitectura, historia y paisajes que ofrecen un viaje al pasado

El pueblo de interior en Alicante que es perfecto para una escapada gastronómica de otoño: “Tiene una de las ferias medievales más antiguas de España”

Muere Fátima Báñez, exministra de Trabajo, en el accidente ferroviario de Urda

Lita Rowe, la finalista ‘borrada’ del Premio Planeta que compitió contra Isabel Allende con una novela escrita en 15 días: “Pensé que me estaban gastando una broma”

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Continúan las labores de búsqueda en Urda y Óscar Puente ofrecerá una rueda de prensa este viernes

DEPORTES

Fue figura del fútbol argentino, convirtió dos goles en la Selección de Maradona y hoy se dedica a la venta de ropa deportiva

Fue figura del fútbol argentino, convirtió dos goles en la Selección de Maradona y hoy se dedica a la venta de ropa deportiva

Vive un pueblo de 300 habitantes y un gesto de Lionel Messi la convirtió en la pintora de la selección argentina: “Me cambió la vida”

Franco Colapinto se animó a otro deporte, reveló el plan de Alpine para 2027 y quién es su único amigo en la Fórmula 1

13 frases de Manu Ginóbili: el día que perdió su anillo de casamiento, las lágrimas en el Salón de la Fama y la Generación Dorada

Atento Boca Juniors: las dos bajas por lesión que sufrió el Atlético Mineiro, rival en la final de la Copa Sudamericana

ENTRETENIMIENTO

El casting del nuevo Batman ya ha empezado y James Gunn da las primeras pistas: “No tiene por qué ser una estrella, pero sí de la misma edad que Superman”

El casting del nuevo Batman ya ha empezado y James Gunn da las primeras pistas: “No tiene por qué ser una estrella, pero sí de la misma edad que Superman”

Ian McKellen despide a Patrick Stewart con una emotiva declaración: “En mi caso, lo amé”

Patrick Stewart: las emotivas despedidas de Hugh Jackman y otras estrellas de Hollywood tras la muerte del actor

Esta es la fortuna que dejó Patrick Stewart, estrella de ‘X-Men’, tras décadas de éxito en Hollywood

El hijo de Michael Jackson impulsa una campaña para que “Thriller” alcance el número uno de las listas musicales