Los tres pilares que ayudan a construir un sueño reparador

El 30,5% de los adultos en Estados Unidos durmió menos de siete horas por día en 2024, según los CDC (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dormir menos de lo necesario puede afectar la concentración, alterar el estado de ánimo y reducir el nivel de alerta durante las actividades cotidianas. En Estados Unidos, los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades muestran que el 30,5% de los adultos dormía menos de siete horas por cada período de 24 horas en 2024. Esta cifra plantea una pregunta relevante: qué condiciones favorecen un sueño reparador y cuándo las dificultades requieren una consulta profesional.

Un descanso reparador no depende únicamente de las horas que una persona permanece en la cama. La calidad del sueño y los hábitos cotidianos también influyen en la recuperación, por lo que resulta importante considerar distintos factores antes de evaluar si una rutina nocturna es adecuada.

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La Asociación Estadounidense del Corazón señala que, para la mayoría de los adultos, el rango orientativo se ubica entre siete y nueve horas por noche. La entidad también incluye la calidad, el horario y la continuidad entre los componentes de un descanso saludable, junto con la capacidad de mantenerse alerta durante el día.

Una hora estable para acostarse y levantarse ordena el descanso

La Asociación Estadounidense del Corazón evalúa el descanso a partir de la duración, los horarios y la continuidad del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer pilar es la regularidad de los horarios. Acostarse y levantarse a horas similares durante los días laborables y los fines de semana contribuye a ordenar el ciclo de sueño y vigilia. El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, organismo de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, recomienda que la diferencia entre las rutinas de la semana y del fin de semana no supere aproximadamente una hora.

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Ese criterio no supone que todas las personas deban dormirse a una hora determinada. La prioridad está en evitar variaciones amplias y frecuentes que desplacen el horario habitual. El mismo organismo aconseja reservar el momento previo al descanso para actividades tranquilas y reducir la exposición a luz artificial intensa, ya que esa señal puede favorecer el estado de alerta.

La regularidad también permite observar con mayor precisión los cambios persistentes. Anotar la hora de acostarse, los despertares nocturnos, el momento de levantarse y el consumo de cafeína o alcohol puede aportar información útil cuando el descanso sigue siendo insuficiente. El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre sugiere llevar un registro de sueño antes de consultar por un problema que se prolonga.

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La duración y la continuidad importan tanto como la sensación al despertar

Las recomendaciones de salud sitúan la referencia general de sueño entre siete y nueve horas nocturnas para la población adulta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo pilar combina cantidad y calidad. Un consenso científico publicado en la Journal of Clinical Sleep Medicine concluyó que los adultos de 18 a 60 años deberían dormir siete horas o más de forma regular para promover una salud adecuada. El documento aclara que las necesidades individuales pueden variar por factores médicos, conductuales, ambientales y genéticos.

La continuidad del sueño es tan importante como su duración. Los despertares frecuentes pueden interrumpir los procesos de recuperación, incluso cuando una persona permanece muchas horas en la cama. Por eso, evaluar el descanso requiere considerar tanto el tiempo total como la presencia de interrupciones durante la noche.

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También resulta relevante el funcionamiento diurno. Somnolencia persistente, dificultad para sostener la atención o la necesidad de compensar de manera habitual el cansancio con siestas extensas pueden indicar que la cantidad o la calidad del descanso no están siendo suficientes. Estos signos deben interpretarse dentro de la situación general de cada persona y no como un diagnóstico por sí solos.

Un dormitorio oscuro, silencioso y fresco completa la rutina nocturna

El tercer pilar se relaciona con el entorno y con los hábitos previos a acostarse. El Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre recomienda que el dormitorio sea silencioso, oscuro y fresco, y que se limiten las distracciones como televisores, computadoras y teléfonos. También aconseja evitar comidas abundantes, alcohol, nicotina y cafeína cerca de la hora de dormir.

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La cafeína y la nicotina son estimulantes que pueden dificultar la conciliación del sueño. De acuerdo con el instituto, el efecto de la cafeína puede extenderse hasta ocho horas. El alcohol, aunque puede generar somnolencia inicial, puede alterar la continuidad del descanso durante la noche, según la misma guía.

La actividad física regular y la exposición a la luz natural durante el día forman parte de las pautas señaladas por el organismo estadounidense. Sin embargo, las recomendaciones de hábitos no sustituyen la evaluación clínica cuando existe insomnio frecuente, ronquidos intensos, pausas respiratorias observadas o cansancio diurno marcado.

Cuando las dificultades persisten pese a los cambios de hábitos, la Asociación Estadounidense del Corazón recomienda buscar orientación médica. Una evaluación profesional permite identificar posibles trastornos del sueño y determinar qué medidas resultan adecuadas según los síntomas y los antecedentes de cada persona.

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