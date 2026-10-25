Por qué la recuperación después del ejercicio no depende solo de aliviar el dolor muscular y cuál es la función del sistema nervioso

La activación del sistema nervioso parasimpático resulta indispensable para que el cuerpo complete el descanso y vuelva a entrenar (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La recuperación física no depende únicamente de que desaparezca el dolor muscular después del entrenamiento. En una entrevista para el podcast Strong Talk, el Dr. Jason Wersland, vinculó ese proceso con la capacidad de regular el sistema nervioso y pasar de un estado de activación a otro de descanso.

Durante la conversación, el especialista en quiropraxia planteó que el ejercicio, las exigencias laborales, el uso constante del teléfono y la tensión acumulada pueden mantener al organismo en alerta.

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Según sostuvo, la recuperación requiere activar el sistema nervioso parasimpático, asociado con la relajación, el descanso y la preparación para una nueva sesión de actividad física.

El estrés mantiene al cuerpo en alerta

El episodio reunió a Wersland con el entrenador Ebenezer Samuel y el especialista Pat Davidson para abordar las prácticas de recuperación posteriores al ejercicio. Davidson explicó que el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas principales: la simpática y la parasimpática.

El doctor Jason Wersland vincula la recuperación muscular con la capacidad del organismo para regular el sistema nervioso (Captura de video: YouTube/@menshealthmag)

La primera se relaciona con la movilización de recursos ante una demanda física o una situación de amenaza. Durante ese proceso, pueden aumentar la frecuencia cardíaca, temperatura corporal, sudoración y disponibilidad de energía. “El ejercicio es un fenómeno basado en el sistema simpático”, afirmó Davidson en Strong Talk.

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El sistema parasimpático, en cambio, se asocia con el descanso y la digestión. Desde esa perspectiva, la recuperación no se limita a reducir las molestias físicas: busca que el organismo salga del estado de alerta que activa una sesión de entrenamiento o un momento de estrés.

Wersland sostuvo que esta transición resulta necesaria para que una persona pueda volver a entrenar. “No nos recuperamos a menos que el sistema nervioso parasimpático esté activo”, explicó.

Respiración y atención para bajar la activación

Para Wersland, una de las primeras medidas consiste en identificar cuándo el cuerpo permanece bajo tensión. El experto recomendó prestar atención a los pensamientos repetitivos, las preocupaciones nocturnas o la urgencia por responder mensajes y correos electrónicos, señales que pueden mantener activa la respuesta simpática.

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La hiperconexión y las preocupaciones persistentes pueden mantener activada la respuesta simpática del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo más fácil para mí es empezar por lo que dice la voz dentro de tu cabeza”, señaló. En ese sentido, propuso detenerse por unos segundos, cerrar los ojos y concentrarse en la respiración.

Su planteo no presentó esa práctica como una solución inmediata para todos los casos, sino como una forma de interrumpir la secuencia de estímulos y recuperar la atención sobre el cuerpo.

Davidson también mencionó la respiración enfocada como una vía para inducir calma. Explicó que los hábitos regulares, el descanso, la alimentación y los períodos sin exigencias externas forman parte de esa regulación.

Wersland recomienda reservar al menos 15 minutos diarios sin exigencias externas para cuidar el sistema nervioso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wersland sugirió reservar al menos 15 minutos durante el día para una práctica de recuperación, aunque no ocurra justo después de entrenar. “Tienes 15 minutos para cuidar tu sistema nervioso”, afirmó. La propuesta incluyó sentarse, alejarse de estímulos y dedicar ese lapso a la respiración.

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El teléfono y la exigencia constante como factores

Durante el diálogo, los participantes relacionaron el uso del celular con la dificultad para desconectarse después de la actividad física. Davidson señaló que la atención visual concentrada en una pantalla puede sostener un estado de foco, mientras que el contenido visto en redes sociales puede inducir comparaciones o preocupaciones.

Wersland contó que este problema surgió al trabajar con deportistas profesionales que, tras un partido, pasaban varias horas entre traslados, compromisos con la prensa y el uso del teléfono antes de llegar a descansar.

El uso constante de teléfonos móviles prolonga el estado de alerta tras el entrenamiento e impide la desconexión física (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de esa observación, desarrolló herramientas orientadas a reducir estímulos visuales y promover una baja de la frecuencia cardíaca. Sin embargo, el eje de su explicación se centró en la necesidad de crear momentos de pausa, aun sin dispositivos.

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“Puedes recuperarte o saltarte esa etapa, pero debes regularte en algún momento del día”, expresó Wersland. Para el experto, el problema no reside solo en la falta de tiempo, sino en que muchas personas no reconocen el nivel de activación que sostienen durante horas.

Las herramientas físicas como apoyo a la recuperación

Wersland defendió el uso de dispositivos de percusión, compresión o masaje como recursos para aliviar molestias y facilitar una sensación de relajación. Aclaró que esos elementos pueden funcionar como un apoyo para quienes tienen dificultad para identificar o reducir la tensión corporal.

En su experiencia, el uso de una herramienta de percusión después de entrenar podía reducir la sensación de dolor y mejorar la disposición para retomar la actividad. “La recuperación no consiste solo en no sentir dolor; radica en quedar en una posición más adecuada para entrenar al día siguiente”, comentó.

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Según el experto, recuperar no significa únicamente eliminar el dolor, sino mejorar la disposición para la próxima sesión (Imagen Ilustrativa Infobae)

También vinculó el masaje en cuello, mandíbula y cabeza con el aumento de la conciencia corporal. Wersland afirmó que muchas personas concentran tensión en esa zona por mirar hacia abajo durante períodos prolongados, en referencia al uso de teléfonos y otros dispositivos.

Al final de la entrevista, eligió una rutina breve de ejercicios con el propio peso corporal, sentadillas, flexiones y abdominales como opción para los días de viaje. Para la alimentación, mencionó salmón fresco y verduras.