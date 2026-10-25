Las 15 frutas con más fibra para alcanzar la ingesta diaria recomendada

Incorporar frutas ricas en fibra a la dieta diaria puede ayudar a cubrir la ingesta recomendada de este nutriente clave para la salud digestiva y cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La fibra es uno de los nutrientes que más recomiendan las guías alimentarias a nivel global. Además de mejorar el tránsito intestinal, su consumo habitual se asocia con una mayor sensación de saciedad y con una mejor salud cardiovascular, según informó la revista Parade. Los alimentos ricos en este nutriente ofrecen también “el beneficio adicional de otros nutrientes como vitaminas y minerales”, señaló Danielle Munn, nutricionista certificada con maestría en ciencias, en declaraciones al medio.

Sin embargo, pese a sus beneficios, buena parte de la población no logra incorporar la fibra en los niveles recomendados. Una de las razones, según Munn, es el peso que tienen los productos ultraprocesados y la comida rápida en la alimentación cotidiana: “Suelen ser bajos en fibra y altos en calorías, grasas y sodio”. Frente a ese déficit, elegir las frutas adecuadas puede ser una de las estrategias más simples para revertirlo.

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15 frutas con mayor contenido de fibra por porción

A partir de los datos del USDA FoodData Central, la revista Parade seleccionó 15 frutas con un elevado contenido de fibra por porción, ordenadas de mayor a menor aporte.

1. Maracuyá: aproximadamente 24,5 gramos por taza

Encabeza la lista con una cifra que supera por amplio margen al resto, aunque rara vez se consume una taza entera de una sola vez. Su pulpa y semillas son comestibles, y basta con agregar unas cucharadas al yogur, la avena o un batido para obtener un impulso considerable de fibra.

El maracuyá encabeza la lista de frutas con un aporte estimado de 24,5 gramos de fibra por taza (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Palta: aproximadamente 10 gramos por taza

Aunque suele asociarse más con sus grasas saludables, la palta es botánicamente una fruta y una de las más ricas en fibra. Su textura cremosa permite incorporarlo con facilidad en ensaladas, sándwiches, tazones de granos o tostadas.

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3. Frambuesas: aproximadamente 9,75 gramos por taza

Se encuentran entre las opciones más sencillas de sumar al desayuno o a las colaciones. Combinan bien con yogur natural, avena o cereales integrales, y su alto contenido de fibra las convierte en una de las bayas más destacadas.

4. Guayaba: aproximadamente 9 gramos por taza

Otra fruta que sobresale en este ranking. Su dulzura natural y el hecho de que tanto la piel como las semillas son comestibles contribuyen a su elevado aporte de fibra.

5. Moras: aproximadamente 7,6 gramos por taza

Las moras destacan por su combinación de fibra y compuestos antioxidantes. Pueden consumirse frescas o incorporarse a preparaciones como ensaladas, yogures y postres.

6. Granada: aproximadamente 7 gramos por taza de arilos

Los arilos de granada concentran una cantidad significativa de fibra en una porción relativamente pequeña. Funcionan como complemento en ensaladas, sobre yogur o simplemente solos como tentempié.

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7. Pera: aproximadamente 5,5 gramos por unidad mediana

Una pera mediana aporta más de 5 gramos de fibra, siempre que se consuma con cáscara. Retirar la piel de las frutas que la tienen comestible reduce de forma notable el contenido de este nutriente.

El consumo de fruta entera con cáscara retiene más fibra que la ingesta de jugos (Imagen Ilustrativa Infobae)

8. Kiwi: aproximadamente 5,4 gramos por taza

El kiwi verde funciona bien cortado en rodajas dentro de ensaladas de frutas, bowls de yogur o batidos. Su piel también es comestible si se lava a fondo, aunque no todos eligen consumirla.

9. Manzana: aproximadamente 4,2 gramos por unidad mediana

La manzana es una de las alternativas más accesibles y fáciles de transportar. Además de consumirse fresca, puede incorporarse a preparaciones dulces o saladas. “Ya sea untadas en mantequilla de maní, horneadas o añadidas a una ensalada, las manzanas son una adición versátil a cualquier plato”, señaló Munn.

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Consumir la manzana con piel permite retener mucha más fibra que si se pela o se opta por el jugo (Imagen Ilustrativa Infobae)

10. Banana: aproximadamente 3,2 gramos por unidad mediana

Aunque su aporte es más modesto que el de las bayas, el banana es fácil de transportar y de integrar en el desayuno. Un solo ejemplar mediano suma poco más de 3 gramos de fibra al conteo diario.

11. Cerezas: aproximadamente 3,15 gramos por taza

Las cerezas frescas ofrecen alrededor de 3 gramos por taza y representan una forma de diversificar la ingesta de frutas más allá de los frutos rojos habituales.

12. Naranja: aproximadamente 3,1 gramos por unidad mediana

Una naranja entera conserva más fibra que su versión en jugo, dado que las membranas y la pulpa retienen gran parte de este nutriente. Elegir la fruta completa es preferible cuando el objetivo es aumentar la ingesta de fibra.

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La naranja entera conserva más fibra que su versión en jugo, ya que las membranas y la pulpa retienen gran parte del nutriente (Imagen Ilustrativa Infobae)

13. Frutilla: aproximadamente 3 gramos por taza

Su contenido de fibra es inferior al de las frambuesas o las moras, pero una taza de frutillas aún resulta una fuente útil. Se incorporan con facilidad al desayuno, los postres o las meriendas.

14. Mango: aproximadamente 2,6 gramos por taza

El mango añade dulzura a batidos, salsas y ensaladas de frutas. Aunque no alcanza los niveles de las bayas, una taza todavía contribuye con una cantidad apreciable de fibra.

15. Papaya: aproximadamente 2,5 gramos por taza

Cierra el listado con un aporte moderado. Se puede consumir sola, con jugo de lima o junto a yogur griego como parte del desayuno.

Cómo consumir la fibra necesaria cada día

Las recomendaciones varían según la fuente consultada. El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) establece un rango de 22 a 34 gramos diarios para adultos, mientras que MedlinePlus fija la meta en 25 gramos para mujeres y 38 gramos para hombres de entre 19 y 50 años. El USDA, por su parte, sugiere un mínimo de 14 gramos por cada 1.000 calorías ingeridas.

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No es necesario obtener toda esa fibra exclusivamente de frutas. Una alimentación variada que incluya verduras, granos integrales, legumbres y semillas facilita el cumplimiento de esos objetivos, según indicó la revista.

Quienes decidan incrementar su consumo deben hacerlo de forma progresiva: un cambio abrupto puede provocar gases, hinchazón o malestar abdominal. También resulta fundamental acompañar ese aumento con una hidratación adecuada, ya que el agua facilita el recorrido de la fibra a través del tracto digestivo.