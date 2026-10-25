Cuatro flexiones para fortalecer el pecho sin material desde casa

Las flexiones con peso corporal permiten fortalecer los pectorales, los tríceps, los hombros y la zona media sin equipo en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mantener una rutina de ejercicios de pecho en casa es posible sin bancos, barras ni máquinas. Una selección de flexiones permite trabajar la musculatura pectoral con el propio peso corporal y sumar, al mismo tiempo, estímulo para tríceps, hombros y zona media. La propuesta difundida por GQ, a partir de recomendaciones de entrenadores de PureGym, reúne cuatro variantes principales que pueden adaptarse a distintos niveles de experiencia.

Para una primera sesión, una referencia razonable es realizar entre 8 y 12 repeticiones por serie, con una técnica que no se deteriore al final del movimiento. Quienes comienzan pueden hacer dos series de cada ejercicio y descansar entre 60 y 90 segundos. Antes de entrenar, conviene dedicar unos minutos a movilizar hombros, muñecas y codos.

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1. Las flexiones clásicas construyen la base de la rutina

Las flexiones clásicas exigen alinear el cuerpo desde la cabeza hasta los talones para activar la zona media del pecho (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las flexiones clásicas trabajan el pecho, especialmente su zona media, junto con los tríceps y la parte anterior de los hombros. También exigen que el abdomen y los glúteos sostengan una postura estable.

Para ejecutarlas, hay que apoyar las palmas en el suelo a una distancia apenas mayor que el ancho de los hombros. Los pies deben quedar extendidos hacia atrás, con el cuerpo alineado desde la cabeza hasta los talones. Desde esa posición, se flexionan los codos y se desciende el torso de manera controlada hasta acercar el pecho al suelo. Luego se empuja con las manos para volver al punto inicial.

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La espalda no debe hundirse ni elevarse en exceso. Mantener la mirada hacia el suelo, a unos centímetros de las manos, ayuda a conservar la alineación del cuello.

2. La posición elevada de los pies aumenta la exigencia sobre el pecho superior

La elevación de los pies sobre una superficie fija traslada mayor carga de trabajo hacia la parte superior del pecho (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las flexiones declinadas trasladan más carga hacia la parte superior del pectoral y los hombros. Para hacerlas se necesita una superficie firme y estable, como un escalón bajo o una silla que no se desplace.

Las manos se colocan en el suelo y los empeines sobre el apoyo, de modo que los pies queden más altos que los hombros. El descenso y el empuje siguen el mismo patrón de una flexión convencional: el tronco baja como una sola pieza y los codos se flexionan sin abrirse por completo hacia los costados.

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Cuanto mayor sea la altura de los pies, mayor será la dificultad. Por eso, es preferible empezar con una elevación moderada y avanzar de forma gradual. Si aparecen molestias en los hombros o se pierde la estabilidad, conviene reducir la altura o regresar a la variante clásica.

3. Las flexiones inclinadas permiten controlar mejor la carga

Esta progresión con planos elevados incrementa la fuerza antes del paso a las flexiones tradicionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La versión inclinada es una alternativa útil para quienes todavía no dominan las flexiones en el suelo o buscan completar más volumen de trabajo sin comprometer la técnica. En este caso, las manos se apoyan sobre una mesa robusta, un banco fijo o una pared, mientras los pies permanecen en el suelo.

El cuerpo debe formar una línea recta y las manos tienen que quedar debajo o apenas por delante de los hombros. Se dobla el codo para acercar el pecho al apoyo y se vuelve a extender el brazo con un empuje sostenido.

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A mayor altura del apoyo, menor será la carga que soporta el tren superior. La pared representa la opción más accesible; una superficie más baja, como un escalón, eleva la intensidad. Esta progresión permite mejorar la fuerza antes de pasar a las flexiones tradicionales.

4. Levantar una pierna añade trabajo de estabilidad

El levantamiento de una pierna durante el ejercicio incrementa la exigencia de equilibrio sobre el abdomen y los glúteos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las flexiones a una pierna parten de la posición clásica, pero exigen mayor control del core. Antes de iniciar el descenso, se eleva una pierna unos centímetros sin rotar la cadera. A continuación, se realiza la flexión con el pecho orientado hacia el suelo y se alterna el apoyo en la siguiente serie.

El objetivo no es levantar la pierna lo más alto posible, sino impedir que la pelvis se gire o caiga hacia un lado. La estabilidad del abdomen y los glúteos es clave para que el movimiento mantenga su eficacia y reduzca compensaciones.

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Variantes de flexiones para diversificar la rutina

La lista de GQ también incluye flexiones diamante, pike y fondos de pecho como alternativas para variar el estímulo. Las primeras concentran más trabajo en los tríceps; las segundas cargan con mayor intensidad los hombros; y los fondos requieren dos apoyos estables. En este último caso, la seguridad de la superficie es indispensable antes de incorporarlos a una rutina doméstica.