Salud

Lo que reveló un estudio sobre los sueños: el lenguaje usado para contarlos se asoció con síntomas de ansiedad y depresión

Una investigación de las universidades de Cambridge, Stanford y Turku analizó 3.053 relatos de 176 personas y halló que una menor diversidad de palabras se vinculó con puntajes más altos de malestar psicológico

Una mujer con cabello castaño duerme boca arriba sobre una almohada gris, cubierta con una manta gris oscuro en una habitación a oscuras.
Un estudio analizó más de 3.000 relatos de sueños y divagaciones mentales (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las palabras elegidas para contar un sueño o describir un momento de distracción podrían ofrecer más información de la que parece. Un estudio basado en más de 3.000 relatos detectó que la estructura del lenguaje en sueños y divagaciones mentales se asocia con síntomas de depresión y ansiedad.

La investigación reunió a especialistas de la Universidad de Cambridge, la Universidad de Stanford, la Universidad de Turku y otras instituciones. El trabajo, publicado en Communications Psychology, examinó relatos escritos por 176 participantes del Reino Unido y Australia.

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El equipo utilizó la teoría de grafos, un método matemático que representa conexiones entre elementos. En este caso, cada palabra funcionó como un punto dentro de una red y los vínculos se establecieron entre términos que aparecían uno junto a otro en cada texto.

Los resultados indican que los sueños y las divagaciones mentales presentan patrones narrativos diferentes. También muestran que una menor variedad de vocabulario se relacionó con mayores síntomas autoinformados de depresión o ansiedad.

Mujer durmiendo de lado en la cama con pijama, usando una almohada contorneada. Se ven una mesita de noche, una lámpara y una ventana.
La investigación examinó cómo se conectan las palabras dentro de cada narración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sueños tuvieron redes de palabras más conectadas

Los investigadores analizaron 3.053 informes de sueños y divagaciones mentales recopilados durante dos semanas en una plataforma en línea. Los participantes debían describir experiencias nocturnas y pensamientos espontáneos surgidos mientras estaban despiertos.

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Los relatos de sueños presentaron una organización más cerrada y conectada. Los autores definieron ese patrón como una estructura de “mundo pequeño”, una red con grupos de palabras muy vinculadas y trayectos breves entre distintos términos.

Los relatos de sueños tendían a tener una estructura más compleja con características de mundo pequeño, con alta agrupación y trayectorias cortas”, señalaron Peter Coppola, Pilleriin Sikka y sus colegas.

Las personas parecían regresar con mayor frecuencia a conceptos cercanos al describir lo que habían soñado. Esa forma de narrar puede estar ligada al hecho de que el sueño se recupera después de un intervalo y suele recordarse como una experiencia fragmentada.

El análisis no se concentró en los temas de los sueños, como caídas o persecuciones. En cambio, examinó la manera en que las palabras se organizaban y se repetían dentro de cada relato.

Una mujer acostada en una cama mira un reloj digital sobre una mesa de noche, con una lámpara y líneas curvas sobre la cabeza.
Los relatos de sueños mostraron redes de palabras más cerradas y conectadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las divagaciones mentales usaron más palabras y un vocabulario más amplio

Los textos sobre divagación mental tuvieron otra estructura. Solían ser más extensos, con menos repeticiones y una mayor diversidad léxica. Los participantes usaron un vocabulario más variado para describir pensamientos que aparecían durante la vigilia.

Los investigadores escribieron que esos informes eran “menos densos, con mayor diversidad léxica, y presentaban trayectorias o estructuras más largas”. También detectaron palabras que funcionaban como puentes entre partes diferentes de un mismo texto.

Esa medida se conoce como centralidad de intermediación. Permite identificar los términos que conectan ideas separadas dentro de un relato. Para los autores, los informes de divagación mental eran más verbosos y contenían “puntos de transición esenciales” en su estructura.

Estas diferencias permitieron distinguir de manera cuantitativa los textos surgidos de dos estados de conciencia: el recuerdo de un sueño y la aparición espontánea de pensamientos mientras la persona está despierta.

Cada participante conservó una forma personal de narrar

La investigación halló que la estructura de los relatos no cambiaba por completo entre un texto y otro. Cuando una misma persona enviaba varios informes, mantenía rasgos reconocibles en el uso y la conexión de las palabras.

Persona en una cama mirando hacia el techo, con un teléfono celular en la mano y un reloj despertador sobre la mesa de noche.
Cada participante describió sus sueños y pensamientos espontáneos en una plataforma en línea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descubrimos que la estructura de los relatos de sueños y de divagación mental contenía información específica de cada individuo”, indicaron los autores.

Los participantes aportaron informes durante 14 días. Eso permitió comparar textos de una misma persona y buscar regularidades más allá del contenido puntual de cada sueño o pensamiento.

La teoría de grafos facilitó el análisis de esas diferencias sin clasificar previamente los textos por temas. El método midió la densidad de las conexiones, la distancia entre palabras y el peso de los términos que articulaban las narraciones.

Una menor diversidad léxica se vinculó con malestar psicológico

El resultado de mayor interés estuvo relacionado con los cuestionarios de salud mental que respondieron los participantes. En los relatos de sueños, una menor diversidad léxica y una mayor concentración de las conexiones entre palabras se asociaron con puntuaciones más altas en el Cuestionario de Salud del Paciente-9 (PHQ-9), que evalúa síntomas depresivos.

Una menor diversidad léxica se asoció con síntomas depresivos y de ansiedad más graves informados por el participante”, señalaron los investigadores.

La relación varió según el tipo de relato. En los sueños, la centralidad de las palabras se vinculó con los síntomas de depresión. En los informes de divagación mental, esa medida mostró una relación con la puntuación de ansiedad de la Evaluación del Trastorno de Ansiedad Generalizada-7 (GAD-7).

Los resultados no demuestran que la manera de describir un sueño permita detectar un trastorno. El estudio identificó asociaciones entre patrones del lenguaje y síntomas informados por las personas, pero no una relación de causa y efecto.

Los autores sostuvieron que el método podría servir para estudiar grandes conjuntos de lenguaje escrito producido de forma natural y para identificar diferencias individuales a bajo costo.

Aun así, el análisis automático de mensajes, diarios personales o relatos de sueños no reemplaza una evaluación clínica. El diagnóstico de depresión, ansiedad u otros trastornos requiere profesionales capacitados, entrevistas y otros indicadores.

Futuros estudios deberán comprobar si los patrones hallados se repiten en grupos más numerosos, en otros idiomas y en contextos culturales diferentes.

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