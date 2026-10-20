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El velatorio de Antonio Grimau: flores, lágrimas y el dolor de sus seres queridos

Amigos, familiares y colegas se reunieron para despedir al actor, que murió a los 82 años tras permanecer internado por una enfermedad pulmonar

Así fue el último adiós a Antonio Grimau
El empresario Carlos Rottemberg y la sala Multiteatro expresaron su pesar ante el fallecimiento de Antonio Grimau
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La muerte de Antonio Grimau, a los 82 años, provocó un profundo dolor en el ambiente artístico argentino. El actor estaba internado en el Hospital María Ferrer por una enfermedad pulmonar intersticial difusa, un cuadro que agravó su estado de salud.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó el fallecimiento este martes 20 de octubre y difundió la información sobre su despedida. El velatorio tuvo lugar entre las 16 y las 20 en la cochería Zuccotti, en avenida Córdoba 5080 de la Ciudad de Buenos Aires. La cremación está prevista para el miércoles 21, a las 13, en el cementerio de la Chacarita.

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Familiares, amistades y colegas del intérprete comenzaron a acercarse para darle el último adiós. Entre ellos estuvo el empresario teatral Carlos Rottemberg, quien saludó a los presentes al llegar al lugar.

El Multiteatro, dirigido por Rottemberg, despidió al actor con una fotografía y un mensaje en sus redes sociales. “Con dolor despedimos desde esta Casa Teatral al querido Antonio Grimau, uno de aquellos protagonistas inolvidables de nuestra televisión que supo trascender al buen teatro”, señaló la sala. La publicación agregó que su partida deja “una excelente persona, un gran compañero y un actor de raza”.

Así fue el último adiós a Antonio Grimau
El cantante Raúl Lavié recordó a Antonio Grimau a través del personaje de Mingo que interpretó en la obra Vamo’ los pibes
Amigos, colegas y familiares despidieron a Antonio Grimau
Arturo Puig, uno de los colegas que acompañó a los seres queridos de Antonio Grimau (Créditos: RSFOTOS)
Amigos, colegas y familiares despidieron a Antonio Grimau
Laura Azcurra estuvo presente en la despedida de Antonio Grimau
Amigos, colegas y familiares despidieron a Antonio Grimau
Ana María Picchio llegó al velatorio para rendir homenaje a su colega
Amigos, colegas y familiares despidieron a Antonio Grimau (Créditos: RSFOTOS)
Víctor Laplace acompañó el último adiós a Antonio Grimau
Amigos, familiares y colegas despidieron a Antonio Grimau
Pablo Alarcón, una de las figuras que asistió al velatorio de Antonio Grimau
Amigos, colegas y familiares despidieron a Antonio Grimau
Olga Garaventa y Agustín Sullivan se sumaron a la despedida del actor, fallecido a los 82 años

También asistió el cantante Raúl Lavié, compañero de Grimau en la obra Vamo’ los pibes. En sus redes, compartió una imagen junto al actor y escribió: “Hasta siempre, querido Antonio”.

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Lavié recordó el personaje de Mingo, que Grimau interpretaba en esa puesta, y agradeció haber compartido el trabajo con él. “Para mí se fue Mingo, como se llamaba en la obra, pero Antonio seguirá vivo dentro de mí”, expresó. La última temporada de Vamo’ los pibes los reunió en 2026 en el Multiteatro, junto con Osvaldo Laport y Osvaldo Santoro, bajo la dirección de Federico Palazzo.

Nacido como Antonio Rebolini el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada, partido de Lanús, Grimau desarrolló una carrera de más de seis décadas en teatro, cine y televisión. Hincha de Huracán, inició su camino profesional a los 16 años, cuando se presentó a una convocatoria para integrar un elenco en el teatro Charles Chaplin, en el barrio porteño de Almagro.

Su formación incluyó el trabajo con Juan Carlos Gené, a quien identificaba como una referencia decisiva en su vínculo con la actuación. Desde 1970, integraba la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Amigos, familiares y colegas despidieron a Antonio Grimau
Con gesto serio, Gerardo Romano se sumó al último adiós al intérprete
Amigos, familiares y colegas despidieron a Antonio Grimau
Mirta Wons se acercó al velatorio para despedir a Antonio Grimau
Amigos, familiares y colegas despidieron a Antonio Grimau
Graciela Guiñazú y Agustín Sullivan en el velatorio de Antonio Grimau
Así fue el último adiós a Antonio Grimau
La despedida de Antonio Grimau incluye un velatorio en la cochería Zuccotti y su posterior cremación en el cementerio de la Chacarita

El teatro ocupó un lugar sostenido en su trayectoria. Actuó en títulos como El tren amarillo, Los Linares, 30 dineros, Aquí hay gato encerrado, Alta sociedad, Vidas privadas, Historia de un caballo, Cartas de amor, El acompañamiento, El reñidero, El anatomista, El precio, Yepeto, La mandrágora, La matanza y El corso.

En 1990 protagonizó Los invertidos, de José González Castillo, con dirección de Alberto Ure en el Teatro San Martín. Compartió el elenco con Cristina Banegas y Lorenzo Quinteros. Más adelante participó en producciones como Hamlet, Danza macabra, Rotos de amor, La ternura y El tiempo y los Conway, dentro del ciclo Teatrísimo a beneficio de la Casa del Teatro.

Su recorrido también incluyó el musical Hello, Dolly!, donde trabajó con Lucía Galán bajo dirección de Arturo Puig. La amplitud de su carrera abarcó géneros y escenarios diversos, desde clásicos teatrales hasta comedias y musicales.

Así fue el último adiós a Antonio Grimau
El gesto de los compañeros de SAGAI de Antonio Grimau en su velatorio
Así fue el último adiós a Antonio Grimau
Antonio Grimau nació en Remedios de Escalada en 1944 e inició su carrera actoral a los 16 años en el teatro Charles Chaplin
Así fue el último adiós a Antonio Grimau
El recorrido teatral de Antonio Grimau incluyó piezas como Los invertidos en el Teatro San Martín y la comedia musical Hello, Dolly!

La televisión multiplicó su reconocimiento popular. Formó parte de ficciones como Rolando Rivas, taxista, Trampa para un soñador, Más allá del horizonte, Poliladron, Verdad consecuencia, Ricos y famosos, Cabecita, Soy gitano, Padre Coraje, Mujeres asesinas, Vidas robadas, Valientes, Herederos de una venganza, Solamente vos y Puerta 7.

Uno de sus trabajos más recordados llegó en 2018, cuando encarnó a Roberto Sánchez en su adultez en la miniserie Sandro de América, dirigida por Adrián Caetano. Por ese papel obtuvo el Martín Fierro a mejor actor protagonista de unitario o serie.

La despedida de la Asociación Argentina de Actores a Antonio Grimau (X)
La despedida de la Asociación Argentina de Actores a Antonio Grimau (X)

En cine, participó en películas como La Mary, Rolando Rivas, taxista, El amor infiel, Los orilleros, Una mariposa en la noche, Caballos salvajes, La maestra normal, Secretos compartidos y Angélica.

En 2005, la Asociación Argentina de Actores y Actrices y el Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable. Al comunicar su muerte, la entidad destacó que su trabajo en escenarios y pantallas dejó una trayectoria incorporada a la historia del espectáculo argentino.

Crédito: RSFOTOS

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