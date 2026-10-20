El Salvador

Copa Centroamericana Concacaf 2026: ¿Qué equipos se juegan un lugar en las semifinales y cuándo comienza el Play-In?

Ocho clubes de Honduras, Costa Rica y El Salvador disputan este martes los últimos cupos para la fase definitoria del certamen regional, con un campeón que tendrá acceso directo a los octavos continentales

El Play-In de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 comenzará el martes 20 de octubre para otorgar dos cupos al torneo continental. (Cortesía: Concacaf)
El Play-In de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 comenzará el martes 20 de octubre para otorgar dos cupos al torneo continental. (Cortesía: Concacaf)
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La Copa Centroamericana Concacaf 2026 entrará este martes 20 de octubre en su etapa decisiva con el inicio del Play-In, que entregará los dos últimos cupos para la Copa de Campeones Concacaf 2027. Las semifinales, en tanto, comenzarán el miércoles 21 de octubre.

Ocho equipos de Honduras, Costa Rica y El Salvador continúan en competencia, informó Concacaf en el sitio web. Olimpia, Cartaginés, Motagua y Alajuelense ya garantizaron su presencia en el certamen continental de 2027 y ahora buscarán los dos lugares en la final regional.

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El campeón de la Copa Centroamericana, además, accederá de forma directa a los octavos de final de la próxima Copa de Campeones Concacaf.

Olimpia y Cartaginés abrirán una de las semifinales

El primer cruce por un lugar en la definición enfrentará a CS Cartaginés y Club Olimpia Deportivo. La ida se jugará el miércoles 21 de octubre, a las 20:30 hora local, en el estadio José Rafael “Fello” Meza de Cartago.

El campeón del torneo regional accederá de forma directa a los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2027. (Cortesía: Concacaf)
El campeón del torneo regional accederá de forma directa a los octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf 2027. (Cortesía: Concacaf)

Olimpia alcanzó esta instancia tras eliminar a L.A. Firpo con un global de 6-0. El equipo hondureño ganó sus seis encuentros en el torneo. Cartaginés, por su parte, superó a Deportivo Saprissa por 5-4, luego de imponerse 3-2 en el partido de vuelta disputado en Costa Rica.

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La serie se resolverá el miércoles 28 de octubre en el estadio José de la Paz Herrera, donde Olimpia será local desde las 21:00.

Motagua recibirá al tricampeón Alajuelense

La otra semifinal tendrá como protagonistas a FC Motagua y LD Alajuelense, vigente tricampeón de la competencia. El primer partido se disputará el jueves 22 de octubre, a las 19:00 locales, en el estadio José de la Paz Herrera de Tegucigalpa.

Motagua eliminó a Alianza FC con un 3-0 en el resultado acumulado y permanece invicto. Alajuelense dejó en el camino a Marathón por 5-3 y mantiene la posibilidad de obtener su cuarto título consecutivo.

La revancha será el jueves 29 de octubre, a las 20:00 locales, en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela. El ganador de cada llave avanzará a la final de la Copa Centroamericana Concacaf 2026.

CD Marathón y Alianza FC abrirán la serie de Play-In en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. (Cortesía: Concacaf)
CD Marathón y Alianza FC abrirán la serie de Play-In en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. (Cortesía: Concacaf)

Marathón, Alianza, Firpo y Saprissa disputarán los dos cupos restantes

El Play-In comenzará este martes con el duelo entre CD Marathón y Alianza FC, que se medirán a las 20:00 en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula. La vuelta se jugará el martes 27 de octubre en el estadio Jorge “El Mágico” González de San Salvador.

La segunda serie enfrentará a L.A. Firpo y Deportivo Saprissa. El conjunto salvadoreño recibirá al club costarricense el miércoles 21 de octubre, a las 18:30, en el estadio Jorge “El Mágico” González. El encuentro de vuelta se disputará el martes 27 de octubre, a las 18:30, en el estadio Ricardo Saprissa.

Los dos ganadores del Play-In completarán los seis clasificados de la Copa Centroamericana a la Copa de Campeones Concacaf 2027. Los partidos se podrán ver a través de CBS/Paramount+ en Estados Unidos, FOX en México, ESPN y Disney+ en Centroamérica, Sudamérica, Brasil y el Caribe, y OneSoccer en Canadá.

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