Sociedad

Un pasajero dijo que tenía una bomba en pleno vuelo Buenos Aires - Chubut y tras aterrizar evacuaron el aeropuerto

El incidente ocurrió en un avión de línea. La tripulación escuchó el comentario y dio aviso a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que ordenó cerrar y desalojar la terminal de Trelew

Una persona agarra el asa de una maleta dentro de un aeropuerto mientras un avión despega a través del ventanal.
Las fuerzas de seguridad resguardaron a los viajeros en el estacionamiento y en un sector abierto próximo al hangar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un pasajero de un vuelo que llegó desde la Ciudad de Buenos Aires a Chubut afirmó haber dejado una supuesta bomba en la aeronave y provocó la evacuación y el cierre del aeropuerto de Trelew, durante casi dos horas, según informó este martes el director de la terminal aérea, Fabio Orellano. La tripulación escuchó el comentario, alertó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y se activó el operativo para descartar un riesgo para los viajeros y el personal de la terminal.

La advertencia ocurrió cuando el avión ya había aterrizado en la estación aérea situada a 22 kilómetros al noroeste de Rawson, la capital provincial. La PSA retiró del edificio tanto a quienes acababan de arribar como a los pasajeros que esperaban para embarcar en otros servicios.

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El procedimiento incluyó el desplazamiento de la aeronave hacia un sector aislado del predio, donde fue inspeccionada por efectivos especializados. La revisión no detectó explosivos ni elementos sospechosos, por lo que las autoridades desestimaron la amenaza y habilitaron nuevamente las operaciones.

El director del aeropuerto explicó que la alarma surgió a partir de una frase que escucharon integrantes de la tripulación. “Fue un comentario de un pasajero, de que había dejado una bomba”, señaló en declaraciones a Jornada Radio, citadas por la agencia NA.

La fuerza de seguridad aplicó el protocolo previsto para este tipo de incidentes sin esperar a comprobar si la amenaza era real. La evacuación alcanzó a todas las personas que permanecían en la terminal, mientras se restringía el acceso a la zona donde quedó estacionado el avión.

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Los viajeros fueron trasladados a dos puntos de resguardo establecidos dentro del predio aeroportuario: el estacionamiento y un espacio abierto próximo al hangar. Esa distribución permitió mantenerlos alejados de la aeronave durante las tareas de inspección.

El operativo se desarrolló sin inconvenientes entre los pasajeros evacuados, aunque generó demoras en la programación de vuelos. La terminal permaneció fuera de servicio hasta que la PSA concluyó la revisión y autorizó la reapertura.

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La Policía de Seguridad Aeroportuaria desplazó el avión a la posición 16 para realizar la inspección correspondiente. (Andina)

La persona que lanzó el comentario fue identificada y quedó vinculada a las actuaciones que realiza la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Deberá comparecer ante las autoridades para explicar lo sucedido, mientras se avanza con las intervenciones judiciales correspondientes.

La aeronave, en tanto, fue llevada a la posición 16, el sector más distante de la estación aérea, para que el personal de seguridad pudiera revisarla sin exponer a quienes estaban en el edificio. ADN Sur informó que el desplazamiento permitió separar el aparato del área habitual de operaciones mientras se realizaban las verificaciones.

Orellano describió que el cierre se produjo bajo los procedimientos habituales de seguridad aeroportuaria. “Se activaron los protocolos de seguridad que tiene previsto el aeropuerto, así que se hizo cargo la Policía de Seguridad Aeroportuaria enseguida, se hicieron las evacuaciones del caso y todo con tranquilidad, sin ningún problema”, afirmó el funcionario, según indicó ADN Sur.

La inspección descartó la presencia de cualquier objeto que pudiera representar un peligro. “El avión fue revisado, fue corrido y fue verificado y no se encontró nada, lo que hizo que se desestimara esa amenaza”, sostuvo el responsable de la estación aérea.

La respuesta de las fuerzas de seguridad fue inmediata porque una advertencia de ese tipo obliga a interrumpir la actividad normal, incluso si luego se determina que no había riesgo. El funcionario indicó que, en la actividad aérea, las medidas preventivas se ponen en marcha ante cualquier comentario que pueda afectar la seguridad del vuelo o de la terminal.

El incidente alcanzó también a quienes esperaban para abordar vuelos posteriores. Al momento de las declaraciones del representante aeroportuario, el servicio de Aerolíneas Argentinas previsto para las 19:45 continuaba programado, luego de que la PSA liberara la operación de la terminal.

La identificación del pasajero y las actuaciones posteriores

El viajero que realizó la manifestación se dirigía a Trelew, aunque no se precisó su lugar de origen ni otros datos personales. La tripulación fue la que escuchó la afirmación y dio aviso para que las autoridades aplicaran las medidas de seguridad correspondientes.

La situación afectó el funcionamiento del aeropuerto durante casi dos horas y obligó a reorganizar el movimiento de pasajeros en el edificio. Una vez finalizadas las verificaciones, las personas pudieron regresar a la terminal y las actividades retomaron su curso habitual.

El director recordó que el año anterior se había hallado una mochila en la confitería del aeropuerto, que fue detonada de manera controlada por la unidad de explosivos de la Policía. Aclaró que aquel episodio no se había iniciado por una amenaza.

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