Honduras

Inundaciones en Honduras dejan más de 1,700 afectados y alertan por crecida del río Ulúa

Al menos 378 familias resultaron afectadas por las inundaciones en el Valle de Sula, mientras las autoridades advierten sobre el riesgo de nuevas anegaciones en zonas bajas de Potrerillos y Pimienta debido al aumento del caudal del río Ulúa.

Las autoridades entregaron ayuda humanitaria en Valle de Sula 1 y Valle de Sula 2, mientras preparan asistencia para Cabañas. (Foto: Cortesía)
Las autoridades entregaron ayuda humanitaria en Valle de Sula 1 y Valle de Sula 2, mientras preparan asistencia para Cabañas. (Foto: Cortesía)
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Las inundaciones en el norte de Honduras mantienen bajo presión a las comunidades del Valle de Sula, donde cientos de familias enfrentan daños en sus viviendas y la pérdida de pertenencias.

Las autoridades continúan evaluando la emergencia y coordinando la entrega de ayuda humanitaria ante la posibilidad de que el agua vuelva a cubrir sectores vulnerables.

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El balance preliminar contabiliza 378 familias afectadas, equivalentes a 1.741 personas, mientras los equipos de respuesta avanzan en el registro de daños en 13 barrios impactados por las inundaciones.

La situación continúa bajo vigilancia debido al comportamiento de los ríos y a la posibilidad de que nuevas crecidas provoquen anegaciones en las próximas horas.

Alberto López, meteorólogo de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) para la zona noroccidental, informó que este martes prosiguen las evaluaciones junto con el personal del Centro de Operaciones Regional, con el objetivo de determinar la magnitud de los daños y las necesidades más urgentes de la población.

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Las estaciones de monitoreo en Santa Bárbara registran niveles de crecida de 4,30 metros, de acuerdo con el hidrólogo Luis Dacosta. (Foto: Cortesía)
Las estaciones de monitoreo en Santa Bárbara registran niveles de crecida de 4,30 metros, de acuerdo con el hidrólogo Luis Dacosta. (Foto: Cortesía)

Los equipos trabajan en la recopilación de información sobre las familias perjudicadas, un proceso que permitirá establecer qué comunidades requieren asistencia prioritaria y coordinar las acciones de respuesta.

López advirtió que las condiciones siguen siendo preocupantes en algunos sectores, donde el nivel del agua supera el metro de altura. En esas comunidades, varias personas han perdido todas sus pertenencias, lo que agrava la situación de los hogares afectados y aumenta la necesidad de apoyo inmediato.

De acuerdo con López, la primera entrega de ayuda ya se realizó en los sectores identificados como Valle de Sula 1 y Valle de Sula 2. Para este martes está prevista la atención a los pobladores de Cabañas, como parte de las acciones dirigidas a responder a las necesidades de las familias damnificadas.

Las autoridades mantienen el registro de los afectados para orientar la distribución de los recursos disponibles y evitar que las familias que necesitan apoyo urgente queden fuera de la respuesta institucional.

Un total de 1.741 personas figuran entre los afectados por las inundaciones registradas en el norte de Honduras. (Foto: Cortesía)
Un total de 1.741 personas figuran entre los afectados por las inundaciones registradas en el norte de Honduras. (Foto: Cortesía)

Sin embargo, la evolución de la emergencia dependerá también del comportamiento de los ríos que atraviesan la región, especialmente del Ulúa, cuyo caudal podría generar nuevas complicaciones en las zonas bajas.

La vigilancia se concentra en el río Ulúa, debido a que el aumento de sus niveles podría trasladar mayores volúmenes de agua hacia sectores susceptibles a las inundaciones.

Luis Dacosta, hidrólogo del Centro de Estudios y Desarrollo del Valle de Sula, informó que las estaciones de monitoreo ubicadas en Santa Bárbara registran niveles de crecida de 4,30 metros.

Según la previsión del especialista, el caudal del río Ulúa descenderá durante las próximas horas hacia el Valle de Sula. Este desplazamiento del agua podría provocar el anegamiento de áreas de amortiguamiento y aumentar la presión sobre las comunidades situadas en terrenos bajos.

Entre los sectores que permanecen bajo vigilancia figuran las zonas bajas de Potrerillos y Pimienta, además de la margen derecha del río Ulúa. Las condiciones en estos puntos podrían favorecer nuevas inundaciones si aumenta la acumulación de agua.

En algunas comunidades del Valle de Sula, el agua supera el metro de altura y ha dejado a familias sin sus pertenencias. (Foto: Cortesía)
En algunas comunidades del Valle de Sula, el agua supera el metro de altura y ha dejado a familias sin sus pertenencias. (Foto: Cortesía)

El monitoreo de los niveles del río resulta fundamental para anticipar posibles afectaciones y facilitar la respuesta de los equipos de emergencia.

Las autoridades deben evaluar continuamente las condiciones en las comunidades expuestas para determinar si es necesario adoptar nuevas medidas de prevención.

Por ahora, las autoridades mantienen como prioridades la identificación de las necesidades de los damnificados, la distribución de asistencia y la vigilancia de los niveles de los ríos.

La posibilidad de nuevas anegaciones mantiene la preocupación en las zonas vulnerables, particularmente en las comunidades cercanas al Ulúa y en los sectores bajos donde el agua puede acumularse con mayor facilidad.

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