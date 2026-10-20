Sociedad

Un trabajador murió al caer desde seis metros de altura mientras instalaba fibra óptica en Capitán Bermúdez

El operario se desempeñaba para una empresa de telecomunicaciones con sede en Córdoba, y llevaba varios días realizando un tendido en la localidad santafesina

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Un operario murió este martes al mediodía en Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, tras precipitarse desde varios metros de altura mientras realizaba tareas para la instalación de fibra óptica en una vivienda del centro de la localidad santafesina. El Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) recibió el llamado de auxilio, pero al llegar al lugar el personal sanitario solo pudo constatar el deceso.

El accidente laboral ocurrió en una propiedad ubicada en Remedios de Escalada al 39, cerca de la esquina con la calle Santiago. Según la información disponible, el hombre se encontraba a una altura de aproximadamente seis metros —aunque algunas fuentes elevan esa cifra a ocho— cuando perdió estabilidad y cayó al vacío. La convocatoria al SIES se registró alrededor de las 12.36.

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El operario se desempeñaba para Optilogic, una empresa de telecomunicaciones con sede en la provincia de Córdoba, de donde también sería oriundo. Llevaba varios días trabajando en la zona junto a un compañero como parte de un tendido nuevo de fibra óptica, según pudo reconstruirse a partir de testimonios recogidos por el medio Rosario3.

Un vecino de la cuadra relató los momentos que siguieron al hecho. “Sentí unos gritos, era el compañero del trabajador que había fallecido. Están haciendo un tendido nuevo, hacía varios días que estaban trabajando. Se ve que se le movió la escalera o no sé. Yo no vi si tenían o no el arnés de seguridad”, contó el hombre en declaraciones al programa De 12 a 14 de El Tres.

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Hasta el momento, no se dieron a conocer más datos sobre la identidad de la víctima. Las circunstancias en las que se produjo la caída aún no fueron establecidas con precisión, y las autoridades investigan el episodio para determinar cómo ocurrió el accidente.

Un joven murió mientras trabajaba en un techo, pisó una chapa que cedió y cayó desde siete metros

nena murio al chocar con un cuatriciclo en en cipolletti
El personal del SIARME trasladó al trabajador bajo código rojo hacia el hospital Pedro Moguillansky

Un joven de 29 años murió tras caer desde siete metros de altura mientras reparaba el techo de un galpón en Cipolletti, provincia de Río Negro. La víctima fue identificada como Abraham Alejandro Carrizo, quien aparentmente realizaba la tarea sin arnés de seguridad cuando pisó una chapa de policarbonato que no resistió su peso. Sufrió lesiones letales y falleció poco después de llegar al hospital.

El episodio se produjo en la tarde del viernes 10 de octubre, alrededor de las 17:26, en un depósito ubicado en calle Italia 365. El operario se encontraba sobre la cubierta de la construcción cuando pisó una chapa transparente de policarbonato que cedió bajo su peso y se precipitó al suelo.

Personal de la Comisaría Cuarta fue el primero en responder al llamado de emergencia, y dado el estado en que fue hallado el trabajador, el Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) dispuso su traslado al hospital Pedro Moguillansky bajo código rojo. Al ingresar al centro de salud, se certificó que ya no presentaba signos vitales.

El jefe de la Unidad Regional V de la Policía de Río Negro, Javier Yáñez, describió el desenlace en declaraciones a LM Cipolletti: “Fue rápidamente trasladado al hospital por personal del SIARME y nos informan más tarde que termina perdiendo la vida”. Yáñez también confirmó que entre las primeras actuaciones se tomaron los testimonios de los compañeros que trabajaban junto a la víctima en el momento del accidente. “Por el momento no tenemos intervención de otra persona, tenemos testimonio de los compañeros de trabajo que estaban en el lugar”, precisó.

Tras la muerte, personal del Gabinete de Criminalística se desplegó en el lugar para realizar las pericias técnicas correspondientes, mientras los efectivos policiales procedieron a preservar el sector donde se produjo la caída. La investigación quedó a cargo del fiscal Guillermo Ibáñez y la fiscal adjunta Julieta Della Cha.

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