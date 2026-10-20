Cuba

Programa mexicano se extiende en Cuba para asistir a 1,500 productores agropecuarios ante la crisis

La iniciativa mexicana, dirigida por Amexcid, entregará insumos, maquinaria y asesoramiento especializado a campesinos de la provincia central, para aumentar las cosechas en la isla ante la crisis alimentaria

Sembrando Vida campo agricultores programas sociales Programa del Bienestar
Está listo el pago del programa Sembrando Vida (Gob. México)
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El programa mexicano Sembrando Vida amplió su alcance en Cuba con su llegada a la provincia de Ciego de Ávila, donde prevé beneficiar a unos 1,500 productores agropecuarios mediante capacitación, entrega de insumos y asistencia técnica para mejorar los rendimientos de los cultivos.

La iniciativa, a cargo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), forma parte de la segunda etapa del plan en la isla y busca extender el trabajo que ya comenzó en las provincias occidentales de Mayabeque y Artemisa, según informó la agencia EFE.

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Aumentos de entre 50% y 80% en las cosechas

La directora ejecutiva de Amexcid, Alejandra del Moral, explicó que el proyecto contempla intercambios de experiencias y formación técnica para los campesinos de Ciego de Ávila, una provincia del centro de Cuba con actividad agrícola.

La funcionaria señaló que el programa apunta a conseguir aumentos de entre 50% y 80% en las producciones o cosechas, además de promover mejoras en la calidad de las semillas. Para ese objetivo, se prevé la distribución de maquinaria, insumos agrícolas y otros recursos destinados a las labores del campo.

Imagen publicitaria de Sembrando Vida 2026 con tres agricultores sonrientes, rodeados de cultivos, montañas y campos cultivados, y gráficos informativos del programa.
Tres campesinos felices representan el éxito de Sembrando Vida, el programa federal que impulsa la agricultura sostenible y el desarrollo rural en México con apoyo económico y técnico hasta 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del Moral sostuvo que la misión mexicana buscará identificar las necesidades específicas de los productores y elaborar respuestas conjuntas. “Queremos conocer las experiencias y necesidades” de las personas, afirmó en declaraciones recogidas por EFE.

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La responsable de Amexcid vinculó el proyecto con las dificultades que enfrenta actualmente Cuba, donde la crisis económica incide sobre la producción y distribución de alimentos. La isla atraviesa una situación marcada por cortes eléctricos diarios que, en algunas zonas, superan las 20 horas, problemas en el abastecimiento de agua potable y gas, y un alza de los precios de los productos básicos.

La cooperación agrícola de México en la isla

El embajador de México en Cuba, Miguel Ignacio Díaz Reynoso, afirmó que la cooperación entre ambos países responde a una relación que definió como de “hermandad, amistad, de familia”.

“Hay que traducir en hechos las palabras”, declaró el diplomático durante la presentación del proyecto. Díaz Reynoso agregó que la intención de México es impulsar acciones concretas destinadas a la población cubana.

Sembrando Vida comenzó a ejecutarse en Cuba en 2022. Desde entonces, el programa alcanzó a unos 5,000 campesinos en Mayabeque y Artemisa, dos provincias situadas al oeste de La Habana. A fines de 2025, también inició su implementación en Villa Clara, en la región central del país.

Con la incorporación de Ciego de Ávila, el plan amplía su presencia territorial en un momento de deterioro de las condiciones productivas de la agricultura cubana. Muchos cubanos han implementado huertos caseros para tratar de alimentarse en medio de la crisis alimentaria y escasez en la isla.

Las autoridades mexicanas prevén que la asistencia incluya capacitación y transferencia de herramientas que permitan a los agricultores mejorar sus resultados y afrontar limitaciones materiales.

Una mujer riega plantas con una vasija mientras un hombre remueve la tierra con una herramienta en el patio de una casa
Una pareja de cubanos cultiva un huerto casero en su patio para abastecer de alimentos a su hogar y a sus vecinos ante la escasez en la isla. (Agencia Xinhua)

En los últimos años, México se consolidó como uno de los socios regionales con mayor actividad en el envío de ayuda humanitaria a Cuba. Esa cooperación incluyó cargamentos marítimos con alimentos, medicamentos y otros productos esenciales.

Los envíos se intensificaron en un escenario de escasez de combustible y dificultades para captar inversiones externas. Según el reporte de EFE, estas condiciones se profundizaron tras el bloqueo petrolero aplicado por Estados Unidos desde enero y las sanciones secundarias que desalientan la llegada de capital extranjero a la isla.

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