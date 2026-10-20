Joaquín Cottani, exviceministro de Caputo: “El programa económico está agotado, pero hay tiempo de revisarlo”

En diálogo con Infobae al Regreso, el economista cuestionó la estrategia cambiaria del Gobierno, reclamó señales concretas para recuperar la confianza de los mercados y advirtió sobre el impacto del plan en la actividad económica

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El riesgo país llegó a los 710 puntos básicos, su nivel más alto desde octubre de 2025, pero revirtió la suba inicial y cerró en 672 unidades. En una jornada marcada por la volatilidad de los bonos argentinos y el tercer avance consecutivo del dólar, el economista y exviceministro de Economía Joaquín Cottani cuestionó el rumbo del programa oficial y reclamó cambios en la política monetaria y cambiaria.

“El programa está agotado, pero hay tiempo de revisarlo”, afirmó en una entrevista con Infobae al Regreso. Para el exfuncionario, la principal preocupación de los inversores es la capacidad de la Argentina para afrontar sus compromisos financieros sin depender exclusivamente de un eventual regreso a los mercados internacionales.

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Cottani cuestionó la estrategia financiera del Gobierno

Cottani consideró que la evolución del riesgo país refleja dificultades propias de la economía argentina, más allá de la incertidumbre internacional. “Si todos los países emergentes caen proporcionalmente del mismo modo, es un problema externo, pero si el riesgo país se separa, que es lo que ha estado pasando, es un problema interno”, explicó.

En ese escenario, cuestionó los anuncios oficiales sobre la capacidad financiera para enfrentar una eventual corrida cambiaria. “El mercado lo que quiere ver es menos bazucas y más compra de reservas”, sostuvo.

Joaquín Cottani afirmó que el programa económico del Gobierno está agotado pero que existe tiempo para revisarlo (Infobae en Vivo)

El economista estimó que los vencimientos de deuda se ubican entre USD 26.000 millones y USD 29.000 millones, frente a recursos disponibles que calculó en unos USD 6.000 millones. Ante esa diferencia, planteó que el Banco Central debería acelerar las compras de divisas y alcanzar incorporaciones mensuales de entre USD 1.000 millones y USD 2.000 millones. “1.500 sería un valor que calmaría al mercado”, afirmó.

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También cuestionó los anuncios oficiales sobre el poder de fuego financiero para responder ante una eventual corrida, que incluyeron estimaciones de USD 75.000 millones y USD 125.000 millones. “La bazuca no cayó bien”, resumió, al poner en duda que instrumentos como el swap con China y las posiciones en el mercado de futuros puedan considerarse recursos de disponibilidad equivalente.

En lugar de enfatizar la capacidad de intervención, Cottani propuso comunicar un programa de acumulación de divisas con objetivos verificables para los próximos doce meses. “Si compramos a razón de mil millones de dólares por mes, en lo posible aún más, vamos a llegar en los próximos doce meses a tener suficientes reservas como para pagar la deuda si no tuviéramos acceso”, sostuvo.

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Consultado sobre las referencias oficiales al denominado “riesgo kuka” como explicación de la incertidumbre financiera, respondió: “Echarle la culpa al riesgo kuka es siempre un artilugio que está a mano”. A su entender, el Gobierno debe recuperar la confianza a través de sus propias decisiones económicas, en un contexto de dificultades para acceder al financiamiento internacional y de mayores costos para las colocaciones en dólares en el mercado local.

El economista propuso que el Banco Central adquiera al menos USD 1.000 millones mensuales de reservas para calmar las dudas del mercado (REUTERS/Matías Baglietto)

Inflación, tipo de cambio y los límites del programa económico

Cottani también cuestionó la estrategia oficial de utilizar la desaceleración de la inflación como principal ancla del programa económico, con la expectativa de que la estabilidad de precios impulsara por sí sola una recuperación de la actividad.

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“El Gobierno dijo: ‘Bajamos la inflación y nos atamos a esa bandera, porque bajando la inflación, la economía se recupera sola’”, recordó.

El ex viceministro reconoció que la reducción inicial de los precios fue más rápida de lo que esperaba, pero advirtió que el proceso perdió impulso al acercarse a registros más bajos. “Cuando se llegó al 3 o al 2%, ahí la inercia vino y venimos varios meses sin poder bajar”, señaló.

Desde su perspectiva, sostener la desinflación mediante la contención del tipo de cambio presenta límites. Por eso, planteó que el Gobierno debe revisar el esquema monetario y cambiario sin abandonar el objetivo de estabilidad.

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El riesgo país superó los 700 puntos básicos durante una jornada marcada por la volatilidad de los bonos y la suba del dólar (EFE/Sarah Yenesel)

El economista también destacó el aporte de sectores exportadores como la energía y la minería para reducir la vulnerabilidad externa, aunque advirtió que su expansión no garantiza una recuperación generalizada de la economía. “Lo que va a haber es una profundización de la recesión económica”, sostuvo.

Su diagnóstico apunta a uno de los principales desafíos del programa oficial: compatibilizar la desaceleración de los precios con la recuperación de la actividad y generar condiciones para mejorar el acceso al financiamiento.

En el tramo final de la entrevista, Cottani aclaró que no había tenido responsabilidades directas en las decisiones operativas del Ministerio de Economía y expresó su deseo de que al Gobierno le vaya bien. Sin embargo, insistió en la necesidad de modificar el rumbo cambiario.

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“Ya no se puede seguir bajando la inflación reprimiendo el tipo de cambio y es necesario flexibilizar la política monetaria y la cambiaria para que la economía entre en un círculo virtuoso de crecimiento”, concluyó.

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