Salud

Diabetes tipo 2: por qué comer primero alimentos con fibra puede ayudar a moderar la subida de glucosa

La recomendación contempla el papel de la saciedad, la hidratación y la adaptación a necesidades particulares

Mano con tenedor, plato de pollo asado, patatas y brócoli, y un glucómetro sobre una mesa de madera.
El orden en que se consumen los alimentos influye en los niveles de glucosa en sangre tras una comida (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En un plato que combina vegetales, una fuente de proteína y papa, suele resultar habitual empezar por el carbohidrato. Sin embargo, para las personas con diabetes tipo 2, comer primero alimentos ricos en fibra puede contribuir a que la glucosa en sangre suba de forma más gradual después de una comida.

La propuesta, conocida como pauta de fibra primero o secuenciación de las comidas, organiza esa misma comida de otra manera. Sugiere empezar por vegetales y otros ingredientes con fibra, seguir con las proteínas y dejar los carbohidratos para el final, sin eliminar grupos alimentarios.

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Según explicó Tegan Bissell, dietista registrada y educadora certificada en diabetes, en una publicación de Cleveland Clinic, ese orden puede contribuir a mantener la glucosa en un rango más controlado después de comer.

El planteo se apoya en el papel de la fibra durante la digestión. Aunque forma parte de los carbohidratos, el organismo no la descompone de la misma manera que otros hidratos de carbono.

Plato con pechuga de pollo, arroz, brócoli, zanahoria y manzana, junto a un vaso de agua, cubiertos y un glucómetro sobre una mesa.
La secuenciación de las comidas propone consumir la fibra en primer lugar, seguida por las proteínas y los carbohidratos al final (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dietista señaló que esa diferencia puede hacer que el azúcar de la comida llegue a la sangre de forma más gradual.

La fibra puede hacer más lenta la digestión

La publicación señala que la fibra suele asociarse con la regularidad intestinal, aunque también interviene en la digestión. Para quienes tienen diabetes tipo 2, esa función resulta relevante porque puede influir en la subida de glucosa después de comer.

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La profesional indicó que los alimentos ricos en fibra pueden hacer más lento el proceso digestivo. Según la especialista, ese mecanismo permite que el azúcar de la comida llegue a la sangre de manera más controlada y puede reducir la posibilidad de aumentos bruscos de glucosa.

La secuenciación de las comidas busca aprovechar ese efecto. El orden sugerido por la especialista consiste en comenzar por la fibra, continuar con las proteínas y consumir los carbohidratos al final.

Se trata de un cambio en el orden de los alimentos, no de una eliminación de grupos alimentarios.

Plato con brócoli, alcachofas, pimientos y repollos junto a un glucómetro digital que marca 90 mg/dL sobre una mesa de madera.
La estrategia del orden de consumo modifica la pauta habitual sin eliminar ningún grupo de alimentos del plato (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta puede aplicarse a un plato que ya combine vegetales, una fuente de proteína y un carbohidrato. Si una comida incluye vegetales, proteína y papa, por ejemplo, la pauta indica empezar por los vegetales, continuar con la proteína y dejar la papa para el final.

La fibra, la proteína y el agua pueden aumentar la saciedad

Además de su efecto sobre la digestión, la dietista sostuvo que la fibra y la proteína pueden generar sensación de saciedad, es decir, de estar satisfecho después de comer.

Por eso, al llegar a la porción de carbohidratos, una persona podría consumir menos que si hubiera comenzado la comida por ese componente. La especialista lo presentó como un beneficio posible, no como un resultado asegurado.

Una persona en un comedor come pollo a la parrilla, quinoa, aguacate y bayas. En la mesa hay pan integral, almendras, fruta y agua, con papas fritas al fondo.
El consumo previo de fibra y proteína promueve la sensación de saciedad antes de llegar a la porción de carbohidratos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua también forma parte de la recomendación recogida en la publicación. La dietista explicó que puede unirse a la fibra soluble, un tipo de fibra que se mezcla con el agua, y formar una mezcla espesa en el aparato digestivo.

Según Bissell, ese proceso puede hacer más lenta la absorción del azúcar y contribuir a la sensación de saciedad.

El artículo vincula esta secuencia con el método del plato para la diabetes, que organiza las comidas con vegetales sin almidón, proteínas magras y carbohidratos.

Dentro de esa distribución, el orden de consumo puede sumarse como una pauta adicional sin requerir un plan de alimentación independiente.

La fuente también advierte que gran parte de las personas adultas en Estados Unidos consume cerca de la mitad de la fibra que necesitan.

Ese dato aporta contexto sobre la presencia limitada de este nutriente en la alimentación, aunque el artículo no precisa una cantidad diaria adecuada para cada caso.

Primer plano de una persona irreconocible usando un glucómetro para medir su nivel de glucosa en el dedo índice en una cocina luminosa con frutas y pan.
Gran parte de la población adulta en Estados Unidos ingiere cerca de la mitad de la fibra que requiere el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de fibra debe adaptarse a cada situación de salud

Bissell remarcó que las necesidades nutricionales no son iguales para todas las personas.

Por ese motivo, la publicación indica que quienes tienen diabetes pueden consultar con un profesional de la salud o un dietista registrado para definir cuál es el aporte de fibra adecuado en su caso.

La precaución es relevante cuando existen afecciones intestinales que requieren cambios en la alimentación. La especialista señaló que, en esas situaciones, puede ser necesario modificar el consumo de fibra para controlar la afección.

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