Salud

El yogur griego puede integrar una dieta saludable para el hígado, pero no actúa por sí solo

Su aporte de proteínas puede convertirlo en una colación práctica, aunque las guías médicas priorizan un patrón alimentario completo, el control del peso y la reducción de azúcares añadidos

Un modelo anatómico de hígado sobre una mesa de madera rodeado de tazones con frutos secos, yogur, una tostada con aguacate, cítricos y café
El yogur griego natural y sin azúcares agregados puede contribuir a una alimentación saludable, aunque no existen pruebas suficientes de que prevenga por sí solo el hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El yogur griego puede formar parte de una alimentación que cuide la salud metabólica y hepática, sobre todo si se elige natural y sin azúcares agregados. Sin embargo, no hay pruebas suficientes para presentarlo como un alimento capaz de proteger por sí mismo al hígado o de prevenir el hígado graso, una enfermedad vinculada con la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión y otros factores cardiometabólicos.

La recomendación central de las guías médicas para la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica, conocida como MASLD, no apunta a un producto aislado. La Mayo Clinic propone un patrón de alimentación mediterráneo, con frutas, verduras, legumbres, granos integrales, proteínas magras y grasas insaturadas, junto con una reducción de alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, grasas saturadas y carnes procesadas.

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El yogur griego puede encajar dentro de ese esquema por su contenido de proteínas y porque, en sus variedades naturales, suele tener menos azúcar añadida que muchas alternativas saborizadas.

Una nota de Parade recogió la opinión del hepatólogo Michael Schoech, profesor asociado de Medicina en la Universidad de Cincinnati, quien lo definió como una colación con alto aporte proteico y menor contenido de carbohidratos y sodio que otros productos de consumo habitual. Esa afirmación describe una elección nutricional posible, pero no constituye una recomendación clínica exclusiva ni demuestra un efecto directo sobre el hígado.

Las guías priorizan la dieta completa, no un alimento puntual

La enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica se caracteriza por una acumulación de grasa en el hígado asociada con al menos un factor de riesgo cardiometabólico, como sobrepeso, diabetes, hipertensión o alteraciones de los lípidos. La Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas explica que los cambios de estilo de vida, la alimentación y la reducción de peso ocupan un lugar central en su manejo.

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Las recomendaciones disponibles ponen el foco en la calidad global de las comidas. Un patrón mediterráneo incluye verduras, frutas enteras, legumbres, granos integrales, pescado, frutos secos y aceite de oliva, mientras limita los azúcares agregados, las bebidas azucaradas, los productos ultraprocesados y las grasas saturadas. La Mayo Clinic señala que esta forma de alimentación puede ayudar a reducir la grasa acumulada en el hígado y mejorar otros factores metabólicos, incluso cuando la baja de peso no es marcada.

Ilustración de un cuenco de yogur griego con higos y nueces, un hígado graso con depósitos de grasa y diagramas que muestran cómo el yogur beneficia al hígado.
El yogur natural, sin azúcares agregados, puede formar parte de una alimentación equilibrada para personas con hígado graso, junto con otros alimentos saludables que favorecen la salud metabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida de peso, cuando existe sobrepeso u obesidad, también forma parte de las estrategias con mayor respaldo. La Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas sostiene que una reducción de entre 5% y 10% del peso corporal se asocia con mejoras en la acumulación de grasa, la inflamación y la fibrosis, que es la cicatrización progresiva del tejido hepático.

Qué puede aportar el yogur griego

El yogur griego se obtiene tras un proceso de filtrado que reduce parte del suero y concentra su textura. Esa elaboración suele elevar su aporte de proteínas frente al yogur convencional, una característica que puede favorecer la saciedad y facilitar la inclusión de una colación nutritiva entre las comidas.

El beneficio potencial depende de la variedad elegida. Los yogures saborizados o preparados como postres pueden sumar cantidades relevantes de azúcar agregada, un componente que las guías aconsejan limitar en personas con MASLD o riesgo metabólico. Por eso, una opción natural, sin azúcar añadida, permite controlar mejor qué se incorpora al plato y combinarla con frutas frescas, avena, semillas o una porción moderada de frutos secos, según Mayo Clinic.

La presencia del yogur en una dieta equilibrada no equivale a un tratamiento. Un estudio realizado con gemelos del Reino Unido encontró una asociación entre el consumo habitual de yogur, una menor grasa visceral y cambios en la microbiota intestinal, pero sus autores advirtieron que quienes comían yogur también tendían a seguir patrones alimentarios más saludables. El trabajo no permite establecer que el yogur sea la causa de esas diferencias.

Cómo elegirlo y con qué combinarlo

Una elección práctica consiste en revisar la etiqueta y priorizar productos que indiquen cero azúcares añadidos o que no incluyan jarabes, azúcar, miel o preparados saborizados entre sus primeros ingredientes. La diferencia importa porque el azúcar natural de la leche, la lactosa, no es lo mismo que el azúcar incorporada durante la elaboración, de acuerdo a Mayo Clinic.

Para transformar el yogur griego en una colación más completa, puede acompañarse con frutos rojos, una fruta entera, avena o nueces. Esa combinación suma fibra y grasas insaturadas, dos componentes presentes en los patrones alimentarios que las guías recomiendan para el cuidado metabólico. La Mayo Clinic incluye incluso al yogur griego con frutas entre sus opciones de postre dentro de un esquema de alimentación para personas con MASLD.

Un tazón de yogur blanco con frutos rojos y miel sobre una mesa de madera, junto a un frasco etiquetado como yogur griego casero.
Elegir yogur griego sin azúcares agregados y combinarlo con frutas, avena o nueces permite incorporar fibra y grasas saludables, beneficiosas para la salud metabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frutos secos también pueden ser una alternativa o un complemento. Aportan grasas insaturadas, proteínas y fibra, pero su densidad calórica exige moderar las porciones, sobre todo cuando el objetivo incluye bajar de peso. Las recomendaciones para MASLD los ubican dentro de una pauta mediterránea, junto con legumbres, verduras, pescado y cereales integrales.

Los hábitos que tienen mayor respaldo

La alimentación no reemplaza los controles médicos cuando existen análisis hepáticos alterados, diagnóstico de MASLD, diabetes tipo 2, obesidad o hipertensión. La evaluación profesional permite definir si hay acumulación de grasa, inflamación o fibrosis y establecer un plan individual, que puede incluir seguimiento con hepatología, gastroenterología o nutrición.

El café negro y sin azúcar suele aparecer en las recomendaciones sobre salud hepática, pero tampoco debe presentarse como una fórmula preventiva por sí sola. Estudios observacionales encontraron una asociación entre un mayor consumo de café y un menor riesgo de carcinoma hepatocelular, aunque una revisión basada en estudios de aleatorización mendeliana publicada en 2026 no confirmó una relación causal estadísticamente significativa.

La elección de un yogur griego natural puede ser útil dentro de una rutina alimentaria equilibrada, pero el cuidado del hígado depende de un conjunto de hábitos sostenidos: comer más alimentos frescos, reducir productos con azúcar agregada, mantener actividad física, controlar el peso cuando sea necesario y tratar los factores metabólicos asociados.

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