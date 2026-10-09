Salud

El secreto de la dieta nórdica: los alimentos que se asocian con una vida más larga, según un estudio

Un análisis de más de 64.000 adultos suecos vinculó este patrón alimentario con una menor mortalidad por todas las causas a lo largo de 24 años

Infografía con texto e ilustraciones de salmón, pan integral, avena, aceite y vegetales, junto con datos sobre la dieta nórdica.
Un estudio sobre la dieta nórdica saludable asoció este patrón alimentario con una menor mortalidad a 24 años en adultos de Suecia (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Un análisis encabezado por la Universidad de Aarhus y la Universidad de Upsala, asoció una dieta nórdica saludable con un menor riesgo de mortalidad por todas las causas durante 24 años entre 64.406 adultos de Suecia, frente a las recomendaciones nutricionales generales y a la ausencia de una intervención alimentaria específica.

La estimación indicó que una adhesión estricta al patrón alimentario se vinculó con un riesgo de muerte 4 % menor que el calculado para las Recomendaciones Nórdicas de Nutrición de 2023. Frente al escenario sin una pauta alimentaria definida, la reducción estimada fue de 6 %.

PUBLICIDAD

El trabajo comparó tres escenarios hipotéticos: mantener una dieta nórdica saludable, seguir las recomendaciones de 2023 o no adoptar una intervención alimentaria concreta. Sus resultados fueron publicados en The American Journal of Clinical Nutrition y en ScienceAlert.

Mesa de madera con recipientes de cereales, legumbres, yogur, chucrut, pescado azul, verduras de hoja, raíz y frutos rojos variados junto a una ventana.
La dieta nórdica prioriza el consumo de granos enteros, vegetales de raíz, frutas de clima frío y pescados grasos como el salmón (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información provino de hombres y mujeres suecos de mediana y avanzada edad, relevados en distintos momentos entre 1997 y 2019. Los autores emplearon una emulación de ensayo clínico objetivo, un método estadístico que estima qué podría haber ocurrido si las personas hubieran sostenido una pauta dietaria durante décadas.

No se trató de un ensayo clínico que asignara dietas a los participantes y los siguiera durante todo ese período. Los investigadores advirtieron que los cálculos dependen de supuestos estadísticos, entre ellos que no existan factores relevantes sin medir que expliquen parte de la asociación observada.

PUBLICIDAD

Vegetales, cereales integrales y grasas insaturadas como base del patrón

La dieta nórdica comparte varios rasgos con el patrón mediterráneo, aunque utiliza alimentos disponibles en Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Prioriza vegetales, frutas locales, legumbres, granos enteros, pescado y grasas insaturadas.

Tres recipientes: pasta, arroz, legumbres, papas, quinoa. Rodean brócoli, pimientos, tomates, pepino, rúcula y espinacas en una mesa de madera.
Los autores del trabajo emplearon una emulación de ensayo clínico objetivo con datos relevados en Suecia entre 1997 y 2019 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de colza o canola suele ocupar el lugar que el aceite de oliva tiene en otros modelos alimentarios. En vez de basar las comidas en arroz, pasta o pan blanco, la propuesta da protagonismo a la avena, el centeno y otros cereales integrales.

Las frutas de clima frío, como manzanas, peras y bayas, se combinan con coles, papas, zanahorias, remolachas y otros vegetales de raíz. El patrón también incorpora pescado graso, entre ellos el salmón, que aporta proteínas, ácidos grasos omega-3 y otros nutrientes.

La pauta busca restringir carnes procesadas, productos ultraprocesados, azúcar y grasas saturadas. Estos componentes están presentes en grandes cantidades en la manteca, la bollería industrial y algunos alimentos listos para consumir.

La base de esta alimentación son los productos vegetales, los granos enteros, las bayas, el pescado y las grasas no saturadas, con preferencia por opciones locales y de temporada cuando están disponibles.

Modelo 3D translúcido de hígado humano con venas internas, una red de nodos luminosos azules, ámbar y rojos conectados, y etiquetas, sobre fondo blanco.
El análisis no mostró una reducción clara del riesgo de sufrir complicaciones hepáticas graves frente a otras intervenciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin reducción definida de las complicaciones hepáticas graves

El objetivo principal del análisis fue evaluar los desenlaces hepáticos adversos mayores, una categoría que reúne complicaciones graves del hígado. En este punto, la dieta nórdica saludable no mostró una disminución clara del riesgo frente a las recomendaciones de 2023 ni frente al escenario sin intervención.

La estimación de riesgo a 24 años fue de 0,53 % para el patrón nórdico saludable, 0,70 % para las recomendaciones nutricionales y 0,64 % para quienes no siguieron una intervención alimentaria. Como los intervalos de incertidumbre se superpusieron, los autores evitaron atribuir un efecto definido de la dieta sobre esas enfermedades.

Los resultados más favorables sobre mortalidad aparecieron en un grupo con una proporción algo mayor de mujeres y de personas de más de 65 años con hipertensión o diabetes.

En ese conjunto estuvieron menos representados quienes realizaban al menos dos horas semanales de actividad física y consumían menos alcohol, diferencias que requieren investigaciones específicas.

Una mujer de cabello canoso y ropa deportiva camina por un sendero al aire libre junto al mar con una botella de agua.
Un ensayo clínico anterior de la Universidad de Upsala registró una baja superior al 20 % de grasa hepática en pacientes con diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ensayo clínico previo realizado en Suecia durante un año evaluó a adultos con prediabetes o diabetes tipo 2 que siguieron una pauta con avena, pan de centeno, pescado graso, productos locales y aceite de canola, junto con menor presencia de manteca, pan blanco y pasta. Ese trabajo registró reducciones de grasa hepática, peso corporal y algunos indicadores de glucosa y lípidos.

El investigador Ulf Risérus, de la Universidad de Upsala y autor principal de ese ensayo, señaló que las personas con diabetes que siguieron el patrón redujeron algo más de 20 % la grasa del hígado. Esos resultados, sin embargo, no demuestran por sí solos que la alimentación prevenga complicaciones hepáticas graves a largo plazo.

Adaptaciones posibles fuera de los países nórdicos

El patrón no exige reproducir de forma exacta la cocina escandinava. Su propuesta consiste en reemplazar alimentos con altas proporciones de grasas saturadas, azúcares o harinas refinadas por productos frescos y mínimamente procesados.

Una mujer con delantal verde corta un pimiento rojo en una mesa con tomates, espinacas, batatas, garbanzos y recipientes de especias.
El patrón alimentario admite adaptaciones en España y América Latina mediante el uso de legumbres, frutas de estación y productos locales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En América Latina o España, esa combinación puede adaptarse a la disponibilidad y al presupuesto mediante avena o pan integral en lugar de panes refinados, legumbres y verduras como base de las comidas, frutas de estación, pescado cuando sea accesible, frutos secos y aceites vegetales en cantidades moderadas.

El aceite de canola es una de las opciones aptas para cocinar, pero no la única.

La Universidad de Aarhus participó en una investigación que amplía una línea de estudios todavía menor que la disponible sobre dieta mediterránea.

Los futuros ensayos clínicos y seguimientos deberán precisar qué componentes del patrón explican la asociación con una vida más larga y en qué grupos puede resultar más útil.

Temas Relacionados

Dieta SaludableSueciaVida saludableAlimentaciónÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo aliviar las várices con hábitos simples y evitar mayores molestias

Las venas dilatadas y visibles bajo la piel generan pesadez, dolor e hinchazón, mientras que algunas medidas cotidianas ayudan a controlar los síntomas y reducir el riesgo de que avancen

Cómo aliviar las várices con hábitos simples y evitar mayores molestias

Cómo impacta en el organismo cuando se toman suplementos junto con el café en el desayuno

La farmacéutica Alejandra Martínez Rocha advierte que ciertos compuestos presentes en esta infusión pueden interferir en la absorción o el aprovechamiento de algunos minerales. La importancia de la consulta con un profesional de la salud

Cómo impacta en el organismo cuando se toman suplementos junto con el café en el desayuno

7 hábitos que pueden empeorar el dolor de espalda y cuáles ayudan a recuperar el movimiento

Expertos en fisioterapia explicaron a The Telegraph cómo el reposo prolongado, ciertos analgésicos y los soportes lumbares pueden interferir en el alivio de las molestias, y señalaron qué papel cumple el fortalecimiento muscular

7 hábitos que pueden empeorar el dolor de espalda y cuáles ayudan a recuperar el movimiento

Cuáles son los beneficios que aporta el consumo habitual de calabaza a la salud, según una experta

La doctora en Ciencias Biológicas Yolanda Vázquez Mazariego destacó en Sportlife el perfil nutricional de esta hortaliza, que combina fibra, vitaminas, minerales y pigmentos vegetales dentro de una alimentación variada

Cuáles son los beneficios que aporta el consumo habitual de calabaza a la salud, según una experta

HIIT o LISS: qué dicen los expertos sobre cuál elegir según el tiempo disponible

Tres especialistas en ejercicio físico destacaron que ambos métodos fortalecen la base aeróbica y la potencia muscular en conjunto. Por qué es clave analizar el punto de partida

HIIT o LISS: qué dicen los expertos sobre cuál elegir según el tiempo disponible

DEPORTES

El presidente de Lanús Nicolás Russo pidió la salida de Beligoy de la dirección de arbitraje del fútbol argentino: “Cumplió un ciclo”

El presidente de Lanús Nicolás Russo pidió la salida de Beligoy de la dirección de arbitraje del fútbol argentino: “Cumplió un ciclo”

Franco Colapinto afronta la clasificación de la Sprint del Gran Premio de Singapur de la F1: el argentino avanzó a SQ2

Boca Juniors visitará a Instituto en un duelo clave por la cima de su zona y la Tabla Anual: hora, TV y probables formaciones

Sorpresa en el mundo del deporte: una figura de la NBA se convirtió en accionista del Atlético de Madrid

Tagliafico habló de la idea de ser padre y dio detalles de su relación: “Ser mujer de futbolista psicológicamente es muy duro”

TELESHOW

Luck Ra confesó cuál es la estrategia que usa cuando se olvida la letra en medio de un show

Luck Ra confesó cuál es la estrategia que usa cuando se olvida la letra en medio de un show

Quiénes son los nominados al Martín Fierro de Radio 2026

El accidente de Rocío Robles en MasterChef que terminó en un abrazo de Damián Betular: “Una lloradita y a seguir”

El duro pase de factura de Nicolás Repetto a Mario Pergolini tras sus reclamos al aire: “No se puede ser tan manguero”

Julieta Prandi habló de su ausencia en el festejo de cumpleaños de Julieta Ortega: “No es mi amiga”

INFOBAE AMÉRICA

Princeton la elogió por el Nobel, pero le negó una titularidad: la historia de Anne Carson con una de las universidades más prestigiosas del mundo

Princeton la elogió por el Nobel, pero le negó una titularidad: la historia de Anne Carson con una de las universidades más prestigiosas del mundo

“Ningún otro autor se atrevería a escribir así”: el motivo detrás del Nobel de Literatura 2026 para Anne Carson

Más de 43 mil turistas hondureños visitan El Salvador durante la Semana Morazánica

Gobierno descarta solicitar aumento en las tarifas del agua en Costa Rica y promete no trasladar ineficiencias a los usuarios

Fuerzas Armadas de Honduras buscan aumentar número de militares para ampliar capacidad de respuesta