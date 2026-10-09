Salud

Cómo aliviar las várices con hábitos simples y evitar mayores molestias

Las venas dilatadas y visibles bajo la piel generan pesadez, dolor e hinchazón, mientras que algunas medidas cotidianas ayudan a controlar los síntomas y reducir el riesgo de que avancen

Ilustración en acuarela de una pierna con trazos azules y púrpuras de venas varicosas y ondas de agua celestes sobre un fondo beige.
Las várices surgen cuando las válvulas venosas se debilitan e impiden que la sangre retorne con normalidad al corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las várices son venas dilatadas, retorcidas y visibles bajo la piel, por lo general en piernas, tobillos y pies. Pueden verse azuladas o moradas y, aunque a veces representan una preocupación estética, también pueden asociarse con pesadez, dolor, picazón, calambres e hinchazón.

Su aparición se relaciona con un funcionamiento insuficiente de las válvulas venosas, estructuras que favorecen el retorno de la sangre hacia el corazón. Cuando se debilitan o se dañan, parte de la sangre puede acumularse en las piernas por efecto de la gravedad. Esta condición es más frecuente con la edad y puede vincularse con antecedentes familiares, embarazo, cambios hormonales, exceso de peso, tabaquismo y períodos prolongados de pie o sentado, según explicó Cleveland Clinic.

PUBLICIDAD

El cuidado cotidiano no elimina estas venas sin un procedimiento médico, pero puede contribuir a aliviar algunos síntomas y a reducir la presión sobre el sistema venoso. La cirujana vascular Kathleen Boyle, de la entidad sanitaria, señaló que los cambios de hábitos y las medidas domiciliarias pueden facilitar la convivencia con este problema, aunque no reemplazan la evaluación profesional cuando aparecen signos de alarma.

Cinco medidas que pueden aliviar las molestias de las várices

La primera herramienta que suele considerarse son las medias de compresión. Estas prendas ejercen presión sobre las piernas y pueden ayudar a las venas y a los músculos a impulsar la sangre hacia arriba. La especialista de Cleveland Clinic indicó que la compresión puede disminuir molestias como dolor, palpitaciones y picazón, especialmente si se utiliza durante el día. La institución recomienda consultar con un profesional de salud para definir el nivel de presión y el ajuste adecuados.

PUBLICIDAD

Piernas con venas varices visibles y medias de compresión beige frente a un espejo de marco de madera.
Las medias de compresión estimulan la circulación en las piernas y disminuyen molestias como la picazón o el dolor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elevar las piernas es otra medida que puede contribuir a reducir la sensación de hinchazón o presión. De acuerdo con Mayo Clinic, llevarlas por encima del nivel del corazón durante descansos breves favorece el retorno de la sangre desde las extremidades inferiores. La indicación puede adaptarse a las posibilidades de cada persona, ya sea mediante almohadas, un sillón reclinable o una superficie que permita mantener una elevación segura.

El movimiento regular también forma parte del autocuidado. La actividad física no hace desaparecer las várices, pero puede favorecer la circulación y aliviar los síntomas de forma temporal. Boyle recomendó las caminatas como una alternativa accesible para activar los músculos de las piernas. MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, también incluye ejercicios suaves, como movimientos de tobillos, elevaciones de talones, caminatas y natación, entre las prácticas que pueden fortalecer la musculatura y acompañar el flujo sanguíneo.

Los masajes pueden disminuir temporalmente la incomodidad y la inflamación, pero requieren precauciones. Cleveland Clinic señaló que las personas con antecedentes de flebitis deben consultar antes de masajear la zona o de recibir este tipo de tratamiento. La flebitis es una inflamación de una vena superficial que puede presentarse sin coágulo sanguíneo. Si existe una lesión en la piel, dolor marcado o dudas sobre el estado de las venas, corresponde una evaluación médica antes de recurrir a esa práctica.

Un hombre mayor con chaqueta beige y pantalón azul camina por una acera rodeada de árboles.
La práctica de caminatas y ejercicios suaves fortalece la musculatura de las piernas y mejora el tránsito venoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado cutáneo completa este conjunto de medidas. MedlinePlus advirtió que la piel de las piernas puede sufrir cambios y desarrollar llagas, sobre todo cerca de los tobillos. Mantenerla limpia e hidratada y atender las heridas de forma temprana puede contribuir a evitar complicaciones. La misma fuente desaconseja usar cremas, lociones o antibióticos tópicos sin recomendación profesional, debido a posibles efectos adversos.

Cómo reducir el riesgo de várices

Evitar períodos demasiado prolongados en la misma postura es una de las medidas preventivas más repetidas por las fuentes médicas. Mayo Clinic aconseja alternar la posición y caminar o estirarse al menos cada 30 minutos durante las jornadas que exigen permanecer de pie o sentado. El objetivo es limitar la acumulación de sangre en las venas de las piernas.

Mantener un peso adecuado también puede reducir la presión adicional sobre las venas de las piernas. Cleveland Clinic asocia el sobrepeso y la obesidad con una mayor carga sobre los vasos sanguíneos. La institución recomienda consultar con un profesional antes de iniciar un plan destinado a bajar o controlar el peso.

Otras pautas incluyen evitar prendas ajustadas en la cintura, las piernas y la ingle, y priorizar calzado de tacón bajo, de acuerdo con Mayo Clinic. Además, dejar de fumar o reducir el consumo de tabaco puede formar parte de la prevención, ya que Cleveland Clinic indica que fumar daña los vasos sanguíneos, reduce el flujo de sangre y puede favorecer la acumulación venosa.

Las várices pueden requerir una consulta cuando causan dolor, empeoran, sangran o se acompañan de hinchazón repentina, enrojecimiento, calor local, fiebre, llagas o un bulto duro. Mayo Clinic señala que la ecografía Doppler venosa permite observar el flujo de la sangre y detectar posibles coágulos. Cuando el autocuidado no alcanza, los profesionales pueden valorar alternativas como escleroterapia, tratamientos con láser, ablación térmica o procedimientos quirúrgicos.

Temas Relacionados

SaludVenasVáricesSalud cardiovascularNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo impacta en el organismo cuando se toman suplementos junto con el café en el desayuno

La farmacéutica Alejandra Martínez Rocha advierte que ciertos compuestos presentes en esta infusión pueden interferir en la absorción o el aprovechamiento de algunos minerales. La importancia de la consulta con un profesional de la salud

Cómo impacta en el organismo cuando se toman suplementos junto con el café en el desayuno

7 hábitos que pueden empeorar el dolor de espalda y cuáles ayudan a recuperar el movimiento

Expertos en fisioterapia explicaron a The Telegraph cómo el reposo prolongado, ciertos analgésicos y los soportes lumbares pueden interferir en el alivio de las molestias, y señalaron qué papel cumple el fortalecimiento muscular

7 hábitos que pueden empeorar el dolor de espalda y cuáles ayudan a recuperar el movimiento

Cuáles son los beneficios que aporta el consumo habitual de calabaza a la salud, según una experta

La doctora en Ciencias Biológicas Yolanda Vázquez Mazariego destacó en Sportlife el perfil nutricional de esta hortaliza, que combina fibra, vitaminas, minerales y pigmentos vegetales dentro de una alimentación variada

Cuáles son los beneficios que aporta el consumo habitual de calabaza a la salud, según una experta

HIIT o LISS: qué dicen los expertos sobre cuál elegir según el tiempo disponible

Tres especialistas en ejercicio físico destacaron que ambos métodos fortalecen la base aeróbica y la potencia muscular en conjunto. Por qué es clave analizar el punto de partida

HIIT o LISS: qué dicen los expertos sobre cuál elegir según el tiempo disponible

Frío o calor después de entrenar: cuál elegir para una mejor recuperación muscular

Los especialistas recomiendan ajustar el uso de baños de hielo, saunas y terapia de contraste al tipo de ejercicio y al objetivo físico

Frío o calor después de entrenar: cuál elegir para una mejor recuperación muscular

DEPORTES

Franco Colapinto culminó 19° en la única práctica antes de la clasificación de la Sprint del GP de Singapur de la F1

Franco Colapinto culminó 19° en la única práctica antes de la clasificación de la Sprint del GP de Singapur de la F1

Tagliafico habló de la idea de ser padre y dio detalles de su relación: “Ser mujer de futbolista psicológicamente es muy duro”

Hizo el camino del Dibu Martínez, pasó por el hockey y se convirtió en la primera jugadora de Independiente en llegar a la Selección Mayor

Quedó libre de Boca, fue remisero y mozo y recién debutó a los 25 años: “Pasé de levantarle los brazos a la gente a ponerlos en el volante”

Con una llamativa ausencia en el top 10, quiénes son los futbolistas más caros del mundo

TELESHOW

El accidente de Rocío Robles en MasterChef que terminó en un abrazo de Damián Betular: “Una lloradita y a seguir”

El accidente de Rocío Robles en MasterChef que terminó en un abrazo de Damián Betular: “Una lloradita y a seguir”

El duro pase de factura de Nicolás Repetto a Mario Pergolini tras sus reclamos al aire: “No se puede ser tan manguero”

Julieta Prandi habló de su ausencia en el festejo de cumpleaños de Julieta Ortega: “No es mi amiga”

Las fotos de Wanda Nara con Martín Migueles el mismo día que se conoció su divorcio de Mauro Icardi

Toto Kirzner y el día que Araceli González hizo llorar a su profesor de educación física: “Yo prendo fuego al colegio”

INFOBAE AMÉRICA

Un modelo de IA podría anticipar el desarrollo de inundaciones repentinas: cómo funciona

Un modelo de IA podría anticipar el desarrollo de inundaciones repentinas: cómo funciona

El premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a Navanethem Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional

Brasil: el espejismo de los analistas latinoamericanos

La OTAN comenzará la próxima semana en Italia su ejercicio anual de disuasión nuclear, con la participación de aeronaves de 17 países aliados

Los negociadores de Zelensky se reúnen en Miami con los enviados de Trump para impulsar propuestas que pongan fin a la guerra con Rusia