Cómo aliviar las várices con hábitos simples y evitar mayores molestias

Las várices surgen cuando las válvulas venosas se debilitan e impiden que la sangre retorne con normalidad al corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las várices son venas dilatadas, retorcidas y visibles bajo la piel, por lo general en piernas, tobillos y pies. Pueden verse azuladas o moradas y, aunque a veces representan una preocupación estética, también pueden asociarse con pesadez, dolor, picazón, calambres e hinchazón.

Su aparición se relaciona con un funcionamiento insuficiente de las válvulas venosas, estructuras que favorecen el retorno de la sangre hacia el corazón. Cuando se debilitan o se dañan, parte de la sangre puede acumularse en las piernas por efecto de la gravedad. Esta condición es más frecuente con la edad y puede vincularse con antecedentes familiares, embarazo, cambios hormonales, exceso de peso, tabaquismo y períodos prolongados de pie o sentado, según explicó Cleveland Clinic.

PUBLICIDAD

El cuidado cotidiano no elimina estas venas sin un procedimiento médico, pero puede contribuir a aliviar algunos síntomas y a reducir la presión sobre el sistema venoso. La cirujana vascular Kathleen Boyle, de la entidad sanitaria, señaló que los cambios de hábitos y las medidas domiciliarias pueden facilitar la convivencia con este problema, aunque no reemplazan la evaluación profesional cuando aparecen signos de alarma.

Cinco medidas que pueden aliviar las molestias de las várices

La primera herramienta que suele considerarse son las medias de compresión. Estas prendas ejercen presión sobre las piernas y pueden ayudar a las venas y a los músculos a impulsar la sangre hacia arriba. La especialista de Cleveland Clinic indicó que la compresión puede disminuir molestias como dolor, palpitaciones y picazón, especialmente si se utiliza durante el día. La institución recomienda consultar con un profesional de salud para definir el nivel de presión y el ajuste adecuados.

PUBLICIDAD

Las medias de compresión estimulan la circulación en las piernas y disminuyen molestias como la picazón o el dolor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elevar las piernas es otra medida que puede contribuir a reducir la sensación de hinchazón o presión. De acuerdo con Mayo Clinic, llevarlas por encima del nivel del corazón durante descansos breves favorece el retorno de la sangre desde las extremidades inferiores. La indicación puede adaptarse a las posibilidades de cada persona, ya sea mediante almohadas, un sillón reclinable o una superficie que permita mantener una elevación segura.

El movimiento regular también forma parte del autocuidado. La actividad física no hace desaparecer las várices, pero puede favorecer la circulación y aliviar los síntomas de forma temporal. Boyle recomendó las caminatas como una alternativa accesible para activar los músculos de las piernas. MedlinePlus, de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, también incluye ejercicios suaves, como movimientos de tobillos, elevaciones de talones, caminatas y natación, entre las prácticas que pueden fortalecer la musculatura y acompañar el flujo sanguíneo.

PUBLICIDAD

Los masajes pueden disminuir temporalmente la incomodidad y la inflamación, pero requieren precauciones. Cleveland Clinic señaló que las personas con antecedentes de flebitis deben consultar antes de masajear la zona o de recibir este tipo de tratamiento. La flebitis es una inflamación de una vena superficial que puede presentarse sin coágulo sanguíneo. Si existe una lesión en la piel, dolor marcado o dudas sobre el estado de las venas, corresponde una evaluación médica antes de recurrir a esa práctica.

La práctica de caminatas y ejercicios suaves fortalece la musculatura de las piernas y mejora el tránsito venoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuidado cutáneo completa este conjunto de medidas. MedlinePlus advirtió que la piel de las piernas puede sufrir cambios y desarrollar llagas, sobre todo cerca de los tobillos. Mantenerla limpia e hidratada y atender las heridas de forma temprana puede contribuir a evitar complicaciones. La misma fuente desaconseja usar cremas, lociones o antibióticos tópicos sin recomendación profesional, debido a posibles efectos adversos.

PUBLICIDAD

Cómo reducir el riesgo de várices

Evitar períodos demasiado prolongados en la misma postura es una de las medidas preventivas más repetidas por las fuentes médicas. Mayo Clinic aconseja alternar la posición y caminar o estirarse al menos cada 30 minutos durante las jornadas que exigen permanecer de pie o sentado. El objetivo es limitar la acumulación de sangre en las venas de las piernas.

Mantener un peso adecuado también puede reducir la presión adicional sobre las venas de las piernas. Cleveland Clinic asocia el sobrepeso y la obesidad con una mayor carga sobre los vasos sanguíneos. La institución recomienda consultar con un profesional antes de iniciar un plan destinado a bajar o controlar el peso.

PUBLICIDAD

Otras pautas incluyen evitar prendas ajustadas en la cintura, las piernas y la ingle, y priorizar calzado de tacón bajo, de acuerdo con Mayo Clinic. Además, dejar de fumar o reducir el consumo de tabaco puede formar parte de la prevención, ya que Cleveland Clinic indica que fumar daña los vasos sanguíneos, reduce el flujo de sangre y puede favorecer la acumulación venosa.

Las várices pueden requerir una consulta cuando causan dolor, empeoran, sangran o se acompañan de hinchazón repentina, enrojecimiento, calor local, fiebre, llagas o un bulto duro. Mayo Clinic señala que la ecografía Doppler venosa permite observar el flujo de la sangre y detectar posibles coágulos. Cuando el autocuidado no alcanza, los profesionales pueden valorar alternativas como escleroterapia, tratamientos con láser, ablación térmica o procedimientos quirúrgicos.

PUBLICIDAD