Salud

No es la banana: la fruta deshidratada que encabeza una lista de 9 opciones con magnesio y cuánto aporta cada una por porción

Conocer fuentes alimentarias permite planificar comidas equilibradas y priorizar productos frescos de acuerdo con necesidades individuales

Acuarela de higos y damascos secos, moras, bananas, palta, papaya, maracuyá, kiwis y naranjas sobre una mesa con tazas colgadas al fondo.
El magnesio participa en funciones musculares, nerviosas y metabólicas del organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El magnesio es un mineral necesario para funciones musculares, nerviosas y metabólicas. Algunas frutas pueden aportar una parte de la ingesta diaria dentro de una alimentación variada. Sus cantidades no reemplazan a otros grupos de alimentos que también son fuentes habituales de este nutriente.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) explica que el magnesio interviene en el metabolismo energético, síntesis de proteínas y mantenimiento de actividad eléctrica de los tejidos nerviosos y membranas celulares.

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También señala que las verduras de hoja, legumbres, semillas, frutos secos y cereales poco refinados suelen aportar más magnesio que las frutas.

Infografía con ilustraciones de frutas, valores en miligramos de magnesio por porción, datos de consumo diario y el logotipo de Infobae.
Una alimentación variada combina frutas con legumbres, semillas, frutos secos y cereales poco refinados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos indica que la recomendación diaria para adultos varía según sexo, edad y etapa de vida. Se sitúa entre 400 y 420 miligramos para hombres y entre 310 y 320 miligramos para mujeres. La misma entidad aconseja priorizar la obtención de nutrientes mediante los alimentos.

  • Las cifras siguientes corresponden a las porciones indicadas.
  • El contenido puede variar según la variedad, el procesamiento y el tamaño de la porción.
  • Las frutas se pueden combinar con otras fuentes de magnesio.

1. Higos secos

Vista superior de unas manos que sirven nueces y almendras en un tazón con yogur e higos sobre una mesa de madera.
Los higos secos concentran 101 miligramos de magnesio por taza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza de higos secos contiene 101 miligramos de magnesio, el mayor aporte de esta selección. Su versión desecada concentra los nutrientes en un volumen menor que la fruta fresca, por lo que la porción resulta relevante al comparar alimentos.

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2. Maracuyá

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El maracuyá aporta 68,4 miligramos de magnesio por taza de pulpa cruda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El maracuyá, también llamado fruta de la pasión, aporta 68,4 miligramos por taza de pulpa cruda. Es la segunda fruta de la lista por cantidad de magnesio según la porción consignada.

3. Damascos secos

Albaricoques deshidratados de color naranja ubicados dentro de un tazón blanco y sobre una superficie de madera blanca.
Los damascos secos contienen 41,6 miligramos de magnesio por taza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza de damascos secos, conocidos como albaricoques en otros países, suma 41,6 miligramos. Como ocurre con los higos, se trata de fruta deshidratada y la referencia no equivale a una taza de fruta fresca.

4. Banana

Una banana mediana suma 32 miligramos de magnesio. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una banana mediana suma 32 miligramos de magnesio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La banana aporta 32 miligramos de magnesio por unidad mediana. La porción individual facilita incluirla en desayunos o colaciones, aunque su aporte representa solo una parte de las necesidades diarias de un adulto.

5. Papaya

Dos mitades de papaya fresca con semillas negras sobre una mesa de madera. Se observa un cuenco, un cuchillo y un repasador blanco.
La papaya cortada proporciona 30,4 miligramos de magnesio por taza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza de papaya cortada contiene 30,4 miligramos. La FAO incluye a esta fruta entre las fuentes vegetales de carotenoides, pero el magnesio es solo uno de los nutrientes que forman parte de su composición.

6. Moras

Fruto silvestre, Morus nigra, mora negra, antioxidantes, planta medicinal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las moras aportan 28,8 miligramos de magnesio por taza. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una taza de moras proporciona 28,8 miligramos de magnesio. La cifra las ubica al mismo nivel que el kiwi en la lista, siempre que se utilice la porción de una taza.

7. Kiwi

Dos mitades de kiwi, una con pulpa verde y semillas negras, y otra con pulpa amarilla y semillas rojas, sobre una tabla de madera.
El kiwi contiene 28,8 miligramos de magnesio por taza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El kiwi contiene 28,8 miligramos por taza. La FAO también lo identifica como una fuente destacada de vitamina C, un dato distinto del aporte de magnesio que explica su presencia en esta selección.

8. Palta

Primer plano de varias paltas, incluyendo una cortada por la mitad con su hueso y otra en rodajas, sobre una superficie de madera oscura.
Media taza de palta ofrece 22 miligramos de magnesio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Media taza de palta, denominada aguacate en varios países, aporta 22 miligramos. La equivalencia es importante: comparar porciones iguales evita extrapolar los valores de una taza a la cantidad habitualmente servida.

9. Naranja

Primer plano de una ensalada fresca con rodajas de naranja, trozos de queso blanco, pepino, almendras enteras y hojas verdes de rúcula y menta, sobre un plato blanco.
Una naranja aporta 15 miligramos de magnesio a la alimentación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una naranja contiene 15 miligramos. Si bien su aporte de magnesio es inferior al de las otras frutas enumeradas, forma parte de una dieta con variedad de frutas, verduras, legumbres, semillas y cereales integrales.

La nutricionista Erica Leon sostuvo que una alimentación variada es el mensaje principal, y la dietista Abeer Bader señaló que el magnesio y potasio actúan conjuntamente en el organismo, según recogió la revista Good Housekeeping.

Laura Iu, dietista nutricionista registrada, firma el artículo citado. La publicación de referencia de la Oficina de Suplementos Dietéticos advierte que dosis altas de magnesio procedentes de suplementos o medicamentos pueden causar efectos adversos y aconseja consultar a un profesional de la salud antes de utilizarlos.

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