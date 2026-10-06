Salud

Cómo empezar a entrenar la fuerza sin lesionarse: las claves para iniciar una práctica con pesas

Ejercicios con el propio peso, bandas elásticas o mancuernas favorecen el desarrollo muscular, la flexibilidad, el movimiento y reduce el riesgo de enfermedades crónicas

Ilustración gráfica de un hombre sujetando mancuernas mientras sube un escalón, con marcas en sus rodillas y codos sobre fondo verde.
El entrenamiento de fuerza estimula la masa muscular, eleva el metabolismo en reposo y protege la salud articular (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El entrenamiento de fuerza dejó de estar asociado de forma exclusiva con el alto rendimiento o el fisicoculturismo. El uso de resistencia mediante el propio peso corporal, bandas elásticas, máquinas o pesas libres forma parte de una práctica que busca aumentar la fuerza y conservar la capacidad de movimiento en las actividades cotidianas.

La importancia de esta modalidad aumenta con el paso del tiempo porque la masa muscular magra tiende a disminuir con la edad. De acuerdo con la Cleveland Clinic, el ejercicio con pesas puede contribuir al desarrollo muscular, la flexibilidad, el alivio del dolor articular y la reducción del riesgo de enfermedades crónicas.

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El fisiólogo del ejercicio Christopher Travers, de la entidad sanitaria, indicó que el aumento de la masa muscular también puede elevar el metabolismo basal, es decir, la energía que el organismo utiliza en reposo. La propuesta para quienes empiezan no consiste en levantar grandes cargas desde el inicio, sino en construir una base técnica, avanzar de manera gradual y reservar tiempo suficiente para recuperarse.

Cómo iniciar el entrenamiento de fuerza

El punto de partida puede ser un objetivo concreto, como ganar fuerza, mejorar la resistencia o incorporar actividad física regular. Travers explicó que las metas influyen en la forma de organizar el entrenamiento. Para priorizar la fuerza muscular, planteó el uso de cargas más altas con menos series y repeticiones. Para trabajar la resistencia, sugirió utilizar cargas menores con un volumen mayor de series y repeticiones.

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Un hombre arrodillado sostiene una barra inclinada con un disco de pesas en un gimnasio con mancuernas y pesas rusas al fondo.
Las cargas elevadas con pocas repeticiones priorizan la fuerza, mientras que un peso menor desarrolla la resistencia muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de usar pesos libres o máquinas, Cleveland Clinic propone familiarizarse con los movimientos a través de ejercicios de peso corporal o bandas de resistencia. Sentadillas, flexiones, zancadas, planchas y puentes permiten trabajar patrones básicos sin una carga externa elevada. Según el especialista, una primera aproximación puede incluir dos series de 8 a 15 repeticiones de cada ejercicio, con una progresión semanal a partir de la comodidad y el dominio del movimiento.

En cuanto a la frecuencia, los expertos indican que dos o tres sesiones semanales forma parte de una planificación sostenible para quienes están dando sus primeros pasos. El médico Andrew Jagim, en diálogo con The Guardian, propuso ordenar una rutina con ejercicios de empuje y tracción para el tren inferior y superior, junto con movimientos de cuerpo completo. Este esquema apunta a incluir los principales grupos musculares sin concentrar todo el esfuerzo en una zona.

Una mujer con ropa deportiva gris sostiene una barra con discos e inclina el torso en la sala de un gimnasio.
Los movimientos con el propio peso corporal como sentadillas, planchas y zancadas estructuran la técnica básica antes de sumar carga externa (Imagen Ilustrativa Infobae)

La selección de la carga debe permitir mantener una técnica controlada. Mayo Clinic señaló que, para muchas personas, un peso que pueda levantarse entre 12 y 15 veces puede ser un punto de inicio adecuado. El organismo recomendó aumentar la carga en forma progresiva a medida que mejora la fuerza y recordó que una sola serie puede ser eficaz para desarrollar fuerza, según los objetivos y la condición de cada persona.

El descanso entre ejercicios es un aspecto importante. Travers recomendó dejar al menos un minuto entre series para limitar el riesgo de distensiones o lesiones musculares. Mayo Clinic, por su parte, aconsejó evitar el trabajo de los mismos músculos dos días consecutivos. La recuperación permite que la exigencia del entrenamiento no se acumule sin pausa y ayuda a sostener una rutina regular.

Qué hábitos eliminar para evitar lesiones

Tres hombres en un gimnasio. Uno está sentado en un banco de pesas sujetando su muslo con dolor. Dos hombres lo observan de pie. Pesas en el suelo.
La interrupción inmediata de la rutina ante la presencia de dolor físico detiene el riesgo de torceduras, esguinces y fracturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hábitos que puede dificultar el inicio es intentar usar una carga demasiado alta antes de dominar el movimiento. Mathew Forzaglia, entrenador personal certificado, indicó a The Guardian que un esfuerzo máximo no suele ser conveniente para principiantes. Como referencia práctica, propuso elegir una carga con la que, tras completar 10 repeticiones, todavía queden disponibles dos o tres más con buena técnica. Si la última repetición apenas puede completarse de manera correcta, el peso puede resultar excesivo.

La técnica no se limita al momento de elevar o bajar una pesa. Mayo Clinic recomendó utilizar el rango completo de movimiento de las articulaciones, respirar durante el ejercicio y trasladar las cargas de forma controlada. La institución advirtió que una ejecución incorrecta puede derivar en esguinces, torceduras, fracturas y otras lesiones. Por eso, planteó la posibilidad de consultar a un fisioterapeuta, entrenador atlético o especialista en ejercicio que conozca la técnica adecuada.

Mujer con ropa deportiva gris y azul se agarra la espalda baja con expresión de dolor en un gimnasio. Hay un banco, botella de agua y toalla.
Una actividad aeróbica previa de cinco a diez minutos acondiciona la temperatura muscular y previene la aparición de tirones (Imagen Ilustrativa Infobae)

También conviene dejar atrás la idea de que un entrenamiento eficaz exige actividad diaria o rutinas extensas. La terapeuta somática e instructora de yoga Claire Fountain sostuvo en The Guardian que los músculos requieren tiempo para repararse y crecer después del entrenamiento. Su planteo coincide con la sugerencia de Cleveland Clinic de iniciar con dos o tres sesiones semanales, en lugar de concentrar muchas jornadas exigentes en pocos días.

Omitir el calentamiento es una práctica que favorece las lesiones, según Mayo Clinic. La entidad sanitaria indicó que los músculos fríos son más propensos a las lesiones y recomendó realizar entre 5 y 10 minutos de caminata rápida u otra actividad aeróbica antes de levantar pesas. También aconsejó no apresurar los movimientos, ya que el control evita usar el impulso como sustituto del trabajo muscular.

Finalmente, ignorar el dolor durante un ejercicio puede llevar a sostener una carga o un movimiento que el cuerpo no tolera. La institución sanitaria recomienda detener el ejercicio si genera dolor y retomarlo en otro momento con menos peso.

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