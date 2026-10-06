Salud

Fibra o probióticos: cuál es mejor para el tránsito intestinal, según estudios clínicos

No todos los alimentos fermentados tienen bacterias vivas, y cada tipo actúa de forma diferente en la salud digestiva. Qué dice la evidencia disponible sobre cada opción y cuándo conviene incorporarla

Ilustración de engranajes con una manzana, avena y un frasco de conserva, junto a un brócoli, una gota de agua y una mano sobre una perilla.
Una alimentación variada con frutas, verduras, legumbres, semillas, frutos secos y granos enteros puede acompañar el bienestar digestivo (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuando el tránsito intestinal se vuelve irregular, la primera respuesta suele ser la misma: agregar yogur, chucrut o algún suplemento con probióticos. Sin embargo, la distinción importa porque no todos los productos que se promueven para la salud digestiva funcionan de la misma manera ni con la misma eficacia.

Una guía de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NIH) indica que, en casos de estreñimiento, incorporar alimentos con fibra y aumentar el consumo de líquidos puede contribuir a que las deposiciones sean más blandas y fáciles de evacuar. Las fuentes de fibra que menciona el organismo son accesibles y habituales: avena, lentejas, garbanzos, manzanas con cáscara, peras, zanahorias, brócoli y granos enteros en general.

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Dicho de otro modo, la fibra tiene respaldo más sólido y consistente para mejorar el tránsito, mientras que los alimentos fermentados y los probióticos presentan resultados más limitados y dependientes de factores individuales. Es decir, su consumo se relaciona con una función de apoyo dentro de una alimentación variada, más que con un efecto directo sobre el tránsito.

La fibra dietética tiene más ensayos clínicos que la respaldan

Una persona sirve yogur de un frasco a un tazón con avena y frutos rojos en una mesa de madera con frascos de semillas y cereales.
En casos de estreñimiento, los alimentos con fibra y una buena hidratación pueden ayudar a ablandar las deposiciones y facilitar su evacuación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis que reunió 16 ensayos clínicos aleatorizados sobre suplementación con fibra dietética en adultos con estreñimiento crónico encontró mejoras concretas: mayor frecuencia de deposiciones y mejor consistencia de las heces. Los resultados fueron más pronunciados con dosis superiores a los 10 gramos diarios y con tratamientos de al menos cuatro semanas. El mismo trabajo registró un aumento de flatulencias en los grupos que recibieron fibra, lo que refuerza la conveniencia de aumentar la fibra de forma gradual en lugar de hacer cambios abruptos.

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Ese es precisamente el criterio que presenta BBC Food al recoger las recomendaciones del campo de la salud digestiva: aumentar la fibra de manera progresiva y acompañar ese cambio con mayor ingesta de líquidos. El motivo es fisiológico: la fibra insoluble acelera el tránsito, pero si el organismo no está bien hidratado, el efecto puede revertirse y generar más incomodidad.

El NIH establece que los adultos deberían consumir entre 22 y 34 gramos de fibra por día según su edad y sexo, aunque la mayoría no alcanza esa cantidad. Incorporar frutas, verduras, legumbres y granos enteros en las comidas habituales es la vía más directa para acercarse a ese rango, sin necesidad de recurrir a suplementos.

Los fermentados no son equivalentes a los probióticos ni tienen el mismo alcance

El yogur, el kéfir, el chucrut, el kimchi y la kombucha aparecen con frecuencia asociados al bienestar intestinal, pero su mecanismo de acción es distinto al de la fibra y su evidencia es más heterogénea.

Ilustración en acuarela de un colon humano rodeado de avena, edamame, garbanzos, lentejas, plátano, manzana, frutos rojos y brócoli.
Frutas, verduras, legumbres y granos enteros aportan fibra de forma natural y sin necesidad de suplementos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una publicación del Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA ARS) explica que la fermentación cumple ante todo una función de conservación: transforma los azúcares presentes en el alimento en ácidos orgánicos, lo que eleva la acidez del producto. Que un alimento sea fermentado no implica que contenga microorganismos vivos en cantidad suficiente ni que esos microorganismos lleguen activos al intestino.

Los probióticos, según define el mismo organismo, son microorganismos vivos que se consumen con la expectativa de un beneficio concreto para la salud. La diferencia con un fermentado sin certificación de cultivos vivos es importante: el chucrut en lata, el pan de masa madre y algunos tipos de kombucha pierden microorganismos durante el procesamiento, ya sea por filtrado o por tratamiento térmico. Solo los productos que indican “cultivos vivos y activos” en su etiqueta pueden considerarse fuentes reales de probióticos.

Mayo Clinic agrega una advertencia relevante: la investigación sobre probióticos no ha demostrado beneficios uniformes ni seguridad para todas las personas. Los efectos varían según la cepa bacteriana, la dosis y las condiciones de salud de quien los consume.

Ilustración a la acuarela de una cuchara con yogur y frutos rojos junto a una lupa que amplía varios tipos de bacterias.
La alimentación puede favorecer el bienestar digestivo, aunque no todos los productos asociados a ese objetivo funcionan de la misma manera ni con la misma eficacia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dice la evidencia sobre cuándo conviene cada opción

La diferencia más clara entre ambas estrategias es la cantidad y la solidez de la investigación disponible. La fibra cuenta con ensayos clínicos controlados que muestran efectos medibles sobre el tránsito en personas con estreñimiento crónico. Los probióticos tienen estudios prometedores en condiciones específicas, como el síndrome de intestino irritable o la diarrea asociada al uso de antibióticos, pero esos resultados no pueden trasladarse a la población general ni a todos los cuadros digestivos.

Una alimentación variada que incluya frutas, verduras, legumbres y granos enteros cubre al mismo tiempo las necesidades de fibra y aporta parte de los beneficios atribuidos a los fermentados, sin depender de un solo producto ni de suplementos. Incorporar yogur con cultivos vivos, kéfir o chucrut sin pasteurizar puede sumar diversidad a esa base, pero no reemplaza la fibra ni funciona como solución aislada.

Cuando las molestias digestivas son persistentes, la consulta con un profesional de la salud permite determinar si el origen es dietético o funcional, o si requiere otro tipo de intervención. Los cambios en la alimentación pueden acompañar ese proceso, pero no sustituyen la evaluación clínica.

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