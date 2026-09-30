Masa muscular: cuántos huevos por día recomiendan comer para aumentarla

Un huevo aporta en promedio entre seis y siete gramos de proteína de alto valor biológico y aminoácidos esenciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El huevo forma parte de la alimentación de muchas personas que entrenan fuerza, pero su consumo por sí solo no garantiza cambios en el cuerpo. Este puede contribuir a la ganancia y recuperación de masa muscular por su aporte de proteína de alto valor biológico, aunque los resultados dependen también del ejercicio, el descanso, la energía disponible y el conjunto de la dieta.

Una unidad aporta, en promedio, entre 6 y 7 gramos de proteína y reúne los nueve aminoácidos esenciales. Entre ellos se encuentra la leucina, vinculada con la síntesis de proteína muscular. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), se trata de un alimento nutritivo que puede ayudar a cubrir las necesidades de personas activas cuando se incorpora a una alimentación variada.

PUBLICIDAD

Para aumentar músculo, el organismo necesita un estímulo regular mediante ejercicios de fuerza, además de proteínas y calorías suficientes. Las porciones deben ajustarse según el peso, la edad, el nivel de actividad, los objetivos y el estado de salud de cada persona.

Cuántos huevos por día recomiendan comer para aumentar la masa muscular

No hay una cantidad universal de huevos que asegure el aumento de masa muscular. La nutricionista deportiva Guoda Karoblyte, de la Universidad de Bath, señaló que las personas sanas que realizan actividad física intensa pueden incluir entre tres y cuatro huevos diarios dentro de una planificación nutricional. Esa cantidad aporta aproximadamente 24 a 28 gramos de proteína.

PUBLICIDAD

El rango no debe interpretarse como una pauta obligatoria. Los huevos representan solo una parte de la proteína diaria, que también puede obtenerse de pescados, lácteos, carnes magras, legumbres, soja y otros alimentos. Karoblyte indicó que una comida con entre 25 y 30 gramos de proteína puede ser una referencia útil para favorecer la recuperación tras el ejercicio, siempre dentro de una estrategia individual.

Las necesidades cambian según la etapa de la vida. La Fundación Internacional de Osteoporosis (FIO) y Harvard University citan 56 gramos diarios para hombres adultos y 46 gramos para mujeres adultas como valores generales de referencia. En adultos mayores o personas que entrenan con frecuencia, los requerimientos pueden ser distintos y deben revisarse con un profesional.

PUBLICIDAD

Quienes tienen enfermedad renal, antecedentes cardiovasculares u otras condiciones médicas necesitan una orientación específica antes de modificar de forma importante su consumo de proteína o huevos.

Las cocciones al vapor, pochadas, revueltas o a la plancha permiten aprovechar la proteína del huevo sin sumar cantidades elevadas de grasa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la forma más saludable de consumir huevo

La preparación influye en el perfil final de la comida. Las versiones cocida, pochada, revuelta o a la plancha con poca grasa añadida permiten aprovechar la proteína sin sumar cantidades elevadas de aceites, manteca, rebozados o embutidos. También es recomendable cocinarlos completamente para reducir los riesgos vinculados con alimentos crudos.

Después de una rutina de fuerza, el huevo puede acompañarse con carbohidratos, como arroz, papa, avena o pan integral. Harvard Health Publishing destaca que los hidratos de carbono colaboran en la reposición de glucógeno, una reserva de energía que se utiliza durante la actividad física. La proteína, a su vez, suministra aminoácidos para el mantenimiento y la reparación del tejido muscular.

PUBLICIDAD

Una opción práctica es combinar huevo, arroz integral o de grano largo y verduras variadas. Brócoli, espinaca, zanahoria o pimientos pueden aportar fibra, vitaminas y minerales. La porción de arroz debe adecuarse al gasto energético y al objetivo de cada persona.

La yema también aporta nutrientes relevantes. Un estudio publicado en el American Journal of Clinical Nutrition registró una respuesta anabólica 40 % mayor después del ejercicio en quienes consumieron huevo entero, en comparación con quienes ingirieron solo claras. El hallazgo no reemplaza la importancia de la dieta global ni permite establecer una recomendación idéntica para todos.

PUBLICIDAD

Cuáles son los beneficios del huevo para la salud

Además de proteína, el huevo aporta vitaminas A, D, E, B3 y B12, junto con hierro, zinc y potasio, de acuerdo con el USDA y el Centro de Información Nutricional. La vitamina B12 interviene en funciones del sistema nervioso y en la formación de células sanguíneas. La vitamina D participa en la salud ósea y muscular, mientras que el zinc y el selenio intervienen en procesos inmunitarios.

La yema contiene colina, un nutriente asociado con la función neuromuscular. También aporta grasas que favorecen la saciedad, aunque deben contabilizarse dentro de la energía y los lípidos totales de la dieta.

PUBLICIDAD

El entrenamiento de resistencia es el estímulo clave para la adaptación de la masa muscular y la preservación de la movilidad en adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo puede integrarse en una alimentación equilibrada, pero no debería desplazar a otros grupos de alimentos. Frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, lácteos o alternativas fortificadas y pescados amplían el aporte de fibra, grasas insaturadas, vitaminas y minerales.

El salmón y las sardinas suman proteínas y omega 3, mientras que las lentejas y los garbanzos aportan proteína vegetal y fibra. Según la FIO, una dieta variada permite cubrir necesidades nutricionales sin concentrar todos los nutrientes en un solo alimento.

¿Los huevos son aliados del entrenamiento físico?

Los huevos pueden ser aliados del entrenamiento por su calidad proteica, su versatilidad y su facilidad para integrarse en comidas cotidianas. Una preparación con huevo y carbohidratos puede ser útil tras ejercitarse, aunque el horario exacto importa menos que alcanzar una ingesta suficiente de proteína y energía durante todo el día.

PUBLICIDAD

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) señalaron que el huevo entero puede favorecer la síntesis de proteína miofibrilar frente a las claras, pero advirtieron que la información disponible sigue siendo limitada y puede variar según edad, sexo y experiencia de entrenamiento. El huevo entero no reemplaza una rutina de fuerza ni una alimentación planificada.

El ejercicio de resistencia es el estímulo que favorece la adaptación muscular. Pesas, bandas elásticas y movimientos controlados pueden ajustarse a cada condición física. En adultos mayores, preservar la masa muscular ayuda a sostener movilidad, equilibrio y autonomía; dificultades para levantarse de una silla, subir escaleras o caminar al ritmo habitual justifican una consulta profesional.

PUBLICIDAD

La cantidad de huevos adecuada depende del contexto individual. Para desarrollar músculo, la prioridad es sostener una dieta suficiente, entrenar con progresión, descansar y adaptar el plan con acompañamiento profesional cuando sea necesario.