Especialistas de Harvard revelan la combinación simple y económica para ganar masa muscular

Especialistas de Harvard destacan la combinación de arroz y huevo como estrategia sencilla y eficaz para ganar masa muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alimentación ha cobrado un papel central en el rendimiento físico y la recuperación tras la actividad deportiva. Ante el auge de suplementos y productos ultraprocesados, especialistas de la Harvard Medical School recomiendan el uso de alimentos tradicionales para alcanzar objetivos nutricionales y deportivos.

Según Harvard Health Publishing, la combinación de arroz y huevo representa una alternativa eficaz para potenciar el desarrollo muscular y acelerar la regeneración tras el ejercicio.

De acuerdo con Harvard Health Publishing, el enfoque en ingredientes simples y económicos permite obtener resultados similares a los de fórmulas deportivas de alto costo. El doctor Walter Willett, profesor de nutrición y epidemiología en la Harvard T. H. Chan School of Public Health, afirma que combinar fuentes de proteína de calidad con carbohidratos es clave para optimizar la respuesta del organismo tras el esfuerzo físico.

Fundamentos nutricionales y acción sinérgica

El huevo es reconocido por su aporte de proteínas de alto valor biológico, que incluyen todos los aminoácidos esenciales y una concentración relevante de leucina. Harvard Health Publishing detalla que la leucina resulta fundamental para activar la síntesis proteica muscular, mientras que el perfil de aminoácidos del huevo favorece la reparación eficiente del tejido.

El arroz, por su parte, contribuye con hidratos de carbono de fácil digestión que permiten restaurar los depósitos de glucógeno y suministrar energía tras el ejercicio. El doctor Willett explicó que “la combinación adecuada de proteínas y carbohidratos favorece la recuperación y el crecimiento muscular al estimular la liberación de insulina, lo que permite una mejor absorción de nutrientes en el músculo”.

La mezcla de proteínas de alto valor biológico del huevo y carbohidratos del arroz potencia la recuperación tras el ejercicio físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación de Harvard Health Publishing señala que el efecto sinérgico de consumir ambos alimentos radica en la interacción metabólica: la presencia de carbohidratos impulsa la acción de la insulina, que facilita el transporte de los aminoácidos hacia las células musculares. Así, la síntesis de nuevo tejido se potencia y el tiempo de recuperación posterior al ejercicio se reduce.

Impacto más allá del músculo

El alcance de la combinación de arroz y huevo trasciende la ganancia muscular y la recuperación postentrenamiento. Según Harvard Health Publishing, este dúo alimenticio facilita una provisión constante de energía que sostiene el rendimiento físico y mental durante varias horas. Esta estabilidad energética puede ser útil tanto para deportistas como para personas activas que requieren mantener la concentración y evitar altibajos en la productividad diaria.

El aporte de vitaminas del grupo B que ofrece el huevo resulta clave para el metabolismo de los nutrientes y el funcionamiento del sistema nervioso. Además, la vitamina D presente en este alimento ayuda a mantener huesos fuertes y a regular la función inmune, mientras que minerales como el hierro y el fósforo colaboran en la producción de energía y la formación de tejidos.

El arroz integral, por su parte, enriquece la dieta con fibra dietética, que promueve la salud digestiva, y compuestos antioxidantes que contribuyen a reducir el riesgo de enfermedades crónicas. La fibra, además, favorece el tránsito intestinal y ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre, lo que contribuye al bienestar metabólico general.

El arroz integral aporta fibra, vitaminas y antioxidantes que mejoran la salud digestiva y reducen el riesgo de enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Walter Willett, de la Harvard T. H. Chan School of Public Health, afirma que integrar recetas sencillas y equilibradas como esta puede igualar los beneficios de productos deportivos comerciales, sin requerir inversiones elevadas ni recurrir a ingredientes difíciles de conseguir. Esta visión respalda la idea de que la alimentación cotidiana, bien planificada, puede cubrir las necesidades nutricionales de quienes practican actividad física y de la población general.

Recomendaciones de consumo y preparación

De acuerdo con Harvard Health Publishing, se aconseja priorizar el arroz integral o de grano largo para aprovechar su mayor aporte de fibra y micronutrientes. Las mejores formas de preparación del huevo incluyen la cocción, el escalfado o la plancha, siempre con poca o ninguna grasa añadida, para preservar su perfil saludable.

Incorporar verduras frescas y variadas en el mismo plato permite diversificar la ingesta de vitaminas, minerales y antioxidantes. Espinaca, brócoli, zanahoria y pimientos pueden complementar el arroz y el huevo, sumando sabor y valor nutricional. Esta variedad, además, facilita la adherencia a una alimentación balanceada y atractiva.

Harvard sugiere ajustar las porciones de arroz y huevo según la intensidad del ejercicio y acompañar el plato con verduras frescas para una dieta equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cantidades de cada alimento deben ajustarse a las características personales y al nivel de actividad física. Quienes realizan ejercicio intenso pueden incrementar la proporción de arroz y huevo para cubrir la demanda energética y de proteínas, mientras que en personas con menor gasto calórico, una moderación en las porciones ayuda a mantener el equilibrio nutricional.

Finalmente, desde Harvard Health Publishing destacan que la clave se encuentra en la planificación: una dieta que combine inteligentemente carbohidratos complejos y proteínas de calidad no solo promueve el desarrollo muscular, sino que también favorece la salud integral, el control del apetito y la energía sostenida a lo largo del día.