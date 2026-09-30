Qué causas explican la incómoda sensación de carraspera en la garganta

El goteo posnasal persistente se origina por alergias, inflamación de los senos paranasales o reflujo gastroesofágico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La necesidad de carraspear una y otra vez, toser durante una conversación o sentir que hay algo adherido en la garganta puede responder a distintas causas. El goteo posnasal persistente suele estar relacionado con alergias, inflamación de los senos paranasales o reflujo, aunque no siempre hay una acumulación de mucosidad que deba eliminarse.

El problema puede afectar la voz y dificultar actividades cotidianas, en especial para quienes hablan con frecuencia por teléfono, en reuniones o frente a un público. Especialistas consultados por TIME señalan que identificar el origen es clave, ya que los tratamientos de venta libre no funcionan igual ante todas las causas.

PUBLICIDAD

Las alergias pueden aparecer en cualquier etapa de la vida

Las alergias ambientales figuran entre las razones más frecuentes detrás de la sensación de moco en la garganta. El polvo, los ácaros, el polen, la caspa de animales y otros alérgenos pueden provocar inflamación en la nariz y los senos paranasales. Como consecuencia, el organismo incrementa la producción de secreciones, que bajan por la parte posterior de la garganta.

La alergista e inmunóloga Florence Hsu, de Yale Medicine, explicó a TIME que también es común la rinosinusitis crónica, una inflamación sostenida de las cavidades nasales y los senos paranasales. Esta condición puede mantener el drenaje incluso cuando no hay un resfriado activo.

PUBLICIDAD

El humo, los perfumes fuertes y los cambios de clima activan la rinitis no alérgica mediante el aumento de mucosidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Haber pasado la infancia sin alergias no descarta que estas aparezcan más adelante. La sensibilidad del sistema inmunitario puede cambiar con los años y hacer que una persona comience a reaccionar a sustancias que antes no le provocaban síntomas.

El humo, los olores fuertes y los cambios de clima también pueden influir

No todos los cuadros de congestión o exceso de secreción responden a una alergia. El otorrinolaringólogo y especialista en senos paranasales Matt Hershcovitch indicó que ciertos estímulos pueden desencadenar una respuesta nasal sin intervención de un alérgeno. Este fenómeno se conoce como rinitis no alérgica.

Entre los factores que pueden activar esa reacción se encuentran el humo, los perfumes intensos, los productos de limpieza con olor penetrante, las comidas picantes y los cambios bruscos de temperatura o humedad. En esos casos, el revestimiento interno de la nariz se vuelve más sensible y produce más moco.

PUBLICIDAD

Otra posibilidad es el reflujo. Aunque suele asociarse con ardor estomacal, puede generar irritación en la garganta sin que haya acidez evidente. Esa molestia puede confundirse con mucosidad acumulada, según los especialistas citados por el medio estadounidense.

Los productos de limpieza con olores penetrantes funcionan como desencadenantes de la respuesta nasal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irritación también puede producir una sensación llamada globo faríngeo. Se trata de la percepción de un bulto o de algo retenido en la garganta, aun cuando no existe una obstrucción física. El drenaje nasal o el reflujo pueden inflamar los tejidos y mantener esa incomodidad.

Los antihistamínicos no resuelven todas las causas

Los antihistamínicos se usan con frecuencia para aliviar síntomas de alergia, pero no son una respuesta universal para el goteo posnasal. Estos fármacos actúan sobre la histamina, una sustancia involucrada en las reacciones alérgicas, pero no corrigen todos los mecanismos de inflamación.

PUBLICIDAD

Incluso en personas con alergias, puede ser necesario otro enfoque, como el uso de aerosoles nasales con corticoides. Estos medicamentos disminuyen la inflamación local y pueden resultar útiles cuando el problema se concentra en la nariz y los senos paranasales.

Hsu advirtió que algunos antihistamínicos pueden resecar las secreciones y volverlas más espesas, lo que dificulta su eliminación. Por eso, si el síntoma persiste o empeora, conviene evitar cambiar de producto por cuenta propia de forma indefinida.

También es importante distinguir los aerosoles nasales con corticoides de los descongestivos. Productos como los que contienen oximetazolina pueden aliviar la congestión por poco tiempo, pero su uso durante más de dos o tres días puede causar congestión de rebote y agravar la obstrucción nasal.

PUBLICIDAD

Los lavados con solución salina ayudan a eliminar irritantes

Los lavados nasales con solución salina exigen el empleo de agua destilada, estéril o hervida previamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los lavados nasales con solución salina pueden contribuir a arrastrar moco, polvo y alérgenos de las fosas nasales. Se pueden realizar con botellas de irrigación o recipientes específicos, siempre con medidas de higiene adecuadas.

Para preparar la solución, los expertos recomiendan emplear agua destilada, estéril o previamente hervida y enfriada. No se debe usar agua directamente de la canilla, y el dispositivo debe limpiarse según las indicaciones del fabricante.

Además, revisar posibles desencadenantes en el hogar o el trabajo puede reducir la exposición. Hsu mencionó los ácaros del polvo y la caspa de mascotas como factores habituales. Hershcovitch sugirió utilizar purificadores de aire y mantener limpios sus filtros para disminuir partículas en suspensión.

PUBLICIDAD

Algunos síntomas requieren una consulta médica sin demoras

Cuando la sensación de mucosidad se mantiene durante años, no mejora con medidas de venta libre o reaparece con frecuencia, es aconsejable consultar a un alergista o a un otorrinolaringólogo. Las pruebas de alergia pueden ayudar a determinar los desencadenantes, mientras que una evaluación nasal con una cámara delgada permite detectar inflamación, bloqueos o alteraciones estructurales.

La atención debe acelerarse si aparece secreción con sangre, drenaje de un solo lado, dolor facial, pérdida del olfato o del gusto, obstrucción nasal completa, silbidos al respirar o dificultad respiratoria. Según los especialistas consultados por TIME, el tratamiento dependerá de la causa y puede incluir cambios de medicación, control del reflujo o procedimientos para abordar problemas anatómicos y senos paranasales bloqueados.

PUBLICIDAD