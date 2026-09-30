Alopecia areata: cuáles son los primeros signos y qué tratamientos existen para frenar la caída de cabello

La alopecia areata es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca los folículos pilosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Una zona circular sin pelo en el cuero cabelludo, la barba o las cejas puede aparecer de manera repentina y sin otros cambios visibles en la piel. Ese patrón suele asociarse con la alopecia areata, una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunitario ataca los folículos pilosos, las estructuras cutáneas donde se forma el pelo.

La caída puede limitarse a una o varias placas pequeñas, aunque en ciertos casos avanza hacia una pérdida más extensa. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la evolución no sigue un único curso: algunas personas atraviesan un episodio aislado y recuperan el pelo, mientras que otras presentan recaídas a lo largo del tiempo.

PUBLICIDAD

Reconocer los primeros signos y consultar ante una caída abrupta permite diferenciar esta afección de otras causas de alopecia. Las fuentes médicas coinciden en que no existe una forma comprobada de prevenirla ni una cura definitiva, pero hay alternativas para estimular el crecimiento del pelo y medidas de cuidado que pueden acompañar el tratamiento indicado por un especialista.

Cuáles son los primeros signos de la alopecia areata

Suele comenzar con una o más áreas redondas u ovaladas sin pelo. Según el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel de Estados Unidos, esas placas aparecen con mayor frecuencia en el cuero cabelludo, aunque también pueden afectar las cejas, las pestañas, la barba y otras zonas del cuerpo.

PUBLICIDAD

La patología se clasifica en alopecia en placas, total y universal según la extensión de la pérdida capilar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La piel de la zona afectada suele conservar un aspecto liso, sin cicatrices ni descamación. La Academia Estadounidense de Dermatología indicó que la aparición de una calva lisa, redonda u ovalada en la cabeza o la barba es uno de los signos iniciales más habituales. La entidad también señala que pueden perderse pestañas, cejas, vello nasal o pelo de las piernas.

En los bordes de las placas pueden quedar cabellos cortos y quebradizos, con una base más angosta que la punta. Se trata de pelos en forma de signo de exclamación, un hallazgo que puede ayudar en la evaluación clínica. Algunas personas refieren picazón, ardor u hormigueo antes de que el pelo se desprenda, aunque estos síntomas no aparecen en todos los casos.

PUBLICIDAD

Los cambios en las uñas también pueden formar parte del cuadro. La Academia Estadounidense de Dermatología informó que entre el 10% y el 20% de las personas con alopecia areata presenta pequeñas hendiduras, estrías, aspereza o uñas quebradizas. Según la misma entidad, estas alteraciones pueden observarse junto con formas de caída más amplias.

La pérdida capilar puede extenderse de maneras diferentes. El Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel distingue la alopecia en placas, la más frecuente, de la alopecia total, cuando se pierde todo o casi todo el pelo del cuero cabelludo, y de la alopecia universal, que incluye el vello de la cara y el resto del cuerpo. Esta última forma es poco común.

PUBLICIDAD

La aparición de placas redondas u ovaladas sin pelo en el cuero cabelludo o la barba constituye uno de los signos iniciales de la afección (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad no es contagiosa y su evolución puede cambiar con el tiempo

La Cleveland Clinic explica que la alopecia areata no se transmite por contacto directo ni por el aire. La institución atribuye la caída del pelo a una respuesta autoinmune que confunde los folículos pilosos con agentes externos y los ataca. La causa exacta de esa reacción no se conoce por completo.

Los expertos indican que intervienen factores genéticos y ambientales. La enfermedad puede comenzar a cualquier edad y suele detectarse durante la adolescencia, los 20 o los 30 años. Los antecedentes familiares pueden aumentar la probabilidad de desarrollarla, aunque muchas personas no tienen familiares con el diagnóstico. Es más frecuente entre quienes presentan ciertas enfermedades autoinmunes, como psoriasis, trastornos tiroideos o vitíligo, y también en personas con fiebre del heno o dermatitis atópica.

PUBLICIDAD

MedlinePlus informó que, en algunos casos, la caída del pelo puede aparecer después de acontecimientos relevantes como una enfermedad, un embarazo o un traumatismo. Sin embargo, el Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel aclara que, en la mayoría de los casos, no se identifica un desencadenante evidente. Por ese motivo, no corresponde atribuir cada episodio de alopecia areata a una situación de estrés.

El pronóstico es variable. Harvard sostiene que, cuando las placas son pequeñas, el pelo suele volver a crecer dentro de un período de seis a 12 meses, aunque las recurrencias son frecuentes. El Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel agrega que el pelo nuevo puede ser blanco o gris al principio y recuperar luego su color habitual.

PUBLICIDAD

La condición no es contagiosa y se vincula con factores genéticos y afecciones autoinmunes como la psoriasis o los trastornos tiroideos (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hay prevención comprobada, pero el tratamiento se adapta a cada cuadro

La Cleveland Clinic señala que no existe un método para prevenir la alopecia areata y que los tratamientos buscan controlar la caída y favorecer el crecimiento. La elección depende de la extensión de las placas, de la edad y de la respuesta de cada persona, por lo que requiere una evaluación médica.

Para áreas limitadas, los corticosteroides se encuentran entre las opciones habituales. La institución sanitaria explica que pueden aplicarse sobre la piel, administrarse por vía oral o inyectarse en el cuero cabelludo y en otras áreas afectadas. MedlinePlus también incluye las inyecciones de esteroides, los medicamentos tópicos y la terapia de luz ultravioleta entre los recursos que pueden emplearse.

PUBLICIDAD

El minoxidil es otro medicamento tópico mencionado por la Cleveland Clinic. La entidad indica que el crecimiento puede comenzar tras unas 12 semanas de uso, aunque la respuesta no es igual en todos los casos. La fototerapia y la inmunoterapia tópica forman parte de las alternativas que pueden valorar los profesionales según las características de la enfermedad.

La Cleveland Clinic también contempla recursos cosméticos, como pelucas, extensiones o determinados peinados, para disimular la caída. La institución recomienda lentes de sol cuando se han perdido pestañas, con el fin de proteger los ojos del sol y de las partículas del ambiente. Ante una nueva placa, síntomas que no mejoran o signos de irritación en la piel, las fuentes médicas aconsejan una consulta con un profesional de la salud o un dermatólogo.

PUBLICIDAD