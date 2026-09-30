4 bebidas que se pueden sumar a la rutina matutina y ayudan a cuidar el azúcar en sangre

Elegir bebidas sin azúcar y combinarlas con proteínas o fibra puede ayudar a cuidar la glucosa dentro de una alimentación equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La elección de la bebida al comenzar el día puede aportar carbohidratos y azúcares añadidos en poco tiempo. Para quienes buscan cuidar su glucemia, priorizar preparaciones sin azúcar y acompañarlas con proteínas o fibra puede formar parte de una alimentación equilibrada, sin sustituir el seguimiento médico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la alimentación saludable y actividad física regular son pilares del manejo de la diabetes. Junto con los controles y tratamientos que cada persona requiera.

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La actividad física, el descanso y la alimentación diaria también influyen en los niveles de glucosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus recomendaciones subrayan que no existe una pauta única: las decisiones deben ajustarse a la condición clínica y al plan indicado por el equipo de salud.

1. El agua

El agua sin azúcar aporta hidratación sin calorías ni carbohidratos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua es una alternativa directa para la primera bebida del día porque no contiene calorías ni carbohidratos. La Asociación Americana de Diabetes (ADA) la define como la mejor opción para acompañar las comidas, ya que no modifica la glucosa en sangre. Entre las alternativas de bajo o nulo aporte calórico también incluye el té y café sin endulzar.

El agua con limón o lima, sin azúcar, puede ser una variante para quienes no consumen agua sola. Sin embargo, la hidratación no compensa por sí misma un desayuno alto en azúcares o carbohidratos refinados. La revisión de la dieta completa sigue siendo más útil que adjudicar a una única bebida el control de la glucemia.

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2. La yerba mate

La yerba mate simple ofrece una alternativa matutina sin azúcares añadidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La yerba mate preparada sin azúcar es otra opción para la mañana. Gisela Bouvier, nutricionista dietista, explicó al sitio especializado en alimentación, EatingWell, que esta infusión sudamericana contiene cafeína, polifenoles y teobromina. Además de no incorporar azúcar añadida cuando se toma en su versión simple.

El consumo debe contemplar la tolerancia individual a la cafeína y el horario, en especial si puede alterar el descanso. La ADA advierte que el sueño influye en los valores de glucosa.

La yerba mate sin azúcar ofrece una alternativa matutina sin azúcares añadidos, aunque su consumo debe adaptarse a la tolerancia a la cafeína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Menciona como referencia dormir entre 7 y 9 horas por noche para favorecer una mayor estabilidad. Por eso, una bebida estimulante no conviene transformarse en un hábito nocturno.

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Elegir yerba mate sin azúcar añadida

Evitar agregar endulzantes calóricos si el objetivo es limitar azúcares

Ajustar la cantidad y el horario ante insomnio, palpitaciones u otras molestias, con orientación profesional si existen enfermedades o tratamientos

3. Un café con leche

El consumo de cafeína requiere considerar la tolerancia individual y el descanso nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un café con leche puede integrarse a un desayuno orientado al cuidado de la glucosa si se evita el agregado de jarabes, crema endulzada u otras coberturas con azúcar. Carlyne Remedios, dietista registrada, indicó al medio citado que la elección de una leche con proteínas y pocos azúcares añadidos ayuda a construir una preparación más equilibrada.

Las investigaciones sobre café requieren una lectura prudente. Una revisión disponible en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos señala que los estudios de observación relacionan el consumo habitual de café con menor riesgo de diabetes tipo 2.

Un café con leche puede incluirse en un desayuno equilibrado si evita jarabes y coberturas endulzadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero los ensayos clínicos no muestran un efecto consistente sobre el control agudo de la glucosa, salvo efectos vinculados a la cafeína. Una asociación observacional no convierte al café en tratamiento ni reemplaza la medicación indicada.

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La OMS recomienda limitar el exceso de azúcar dentro de una alimentación saludable. En esa línea, el punto central no es solo el café, sino lo que se incorpora a la taza y el resto del desayuno.

4. Un batido con proteína, fibra y grasas insaturadas

Un batido con proteínas y fibra puede aportar mayor saciedad durante la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un batido puede ser más que una bebida rápida si incluye alimentos que aporten proteínas, fibra y grasas insaturadas. En su nota, Remedios, quien propuso combinar una fuente de proteína con frutas ricas en fibra y agregados como semillas o palta, según las preferencias y necesidades de cada persona.

Una guía de la ADA aconseja combinar los alimentos con carbohidratos con proteína magra y optar, cuando sea posible, por carbohidratos con mayor contenido de fibra.

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Revisar las etiquetas permite detectar azúcares añadidos y carbohidratos de absorción rápida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También recomienda observar la respuesta individual de la glucosa antes y una o dos horas después de comer, cuando un profesional haya indicado ese control. Para armar una bebida que sustituya una comida, conviene revisar:

La presencia de una fuente de proteína

La inclusión de fruta entera y otros ingredientes con fibra

La ausencia o baja cantidad de azúcares añadidos

El tamaño de la porción, de acuerdo con el plan alimentario personal

Además de la bebida matinal, actividad física, descanso y alimentación del día completo inciden sobre la glucemia. La OMS recomienda que los adultos realice al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica de intensidad moderada o vigorosa, distribuidos en tres o más días, siempre que no existan contraindicaciones.