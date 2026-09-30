Juli Poggio fue la primera accidentada de MasterChef Celebrity: “Nunca me voy a olvidar que Wanda me secó las lágrimas”

La influencer rompió en llanto por una quemadura mienbtras preparaba su primer plato en la competencia (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

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Juli Poggio sufrió una quemadura en la mano durante una prueba de cocina de MasterChef Celebrity (Telefe) y recibió la asistencia de Wanda Nara, quien se acercó a contenerla mientras el reloj avanzaba en el estudio. El incidente ocurrió durante el debut de la influencer en el segundo programa de la nueva temporada, cuando la exparticipante de Gran Hermano intentaba terminar su plato dentro del tiempo establecido.

La situación se desató en la estación de Poggio, donde una olla comenzó a despedir humo. Damián Betular fue el primero en advertirle sobre el problema. “Me parece que se te está quemando la olla. ¡Juli, la olla!”, le dijo el chef. Ella respondió que tenía todo bajo control, aunque Betular insistió: “Pero no está controlado. Sale humo, Juli”.

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“Me quemo la mano, pero no importa, yo tengo que terminar mi plato”, dijo Juli Poggio durante la prueba de MasterChef Celebrity antes de entrar en pánico (Telefe)

Juli continuó con la preparación, aunque pocos segundos después confirmó que se había lastimado. “Me quemé”, dijo, antes de dirigirse a la conductora, entre sollozos, con una frase que resumió la secuencia: “Vos me lo dijiste y me quemé”.

La conductora se acercó a la estación y le indicó que se pasara el dedo por pelo, un mito popular aunque falso que asegura que tras una quemadura en las manos hay que tomarse el pelo para evitar ampollas o lesiones. Sin embargo, la participante dejó en claro que no quería detenerse. Con el tiempo de la consigna cada vez más cerca de terminar, explicó que su prioridad era finalizar el emplatado. “Me quemo la mano, pero no importa, yo tengo que terminar mi plato hasta último momento. Me importa más mi plato”, sostuvo entre lágrimas.

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Nara reaccionó a esa decisión con una observación sobre las exigencias de la competencia. “¿Viste cómo cambian las prioridades en este programa?”, comentó. Tagliani, a su vez, la alentó desde otra estación y la definió como “la chica guerrera”.

El susto y las lágrimas de Juli Poggio por su quemadura en el reality de cocina

Juli mostró la zona afectada y expresó que le dolía mientras veía la reacción de su piel. Diego Ramos intentó tranquilizarla durante el tramo final de la prueba y le aseguró que no pasaría nada, pero la participante seguía visiblemente afectada. Cuando Wanda le preguntó qué le ocurría, la actriz respondió que le dolía “un poquito”, entre lágrimas.

La conductora volvió a acercarse para revisar la mano y le pidió que no llorara. También le aseguró que podría colocarse una crema después de la preparación. Mientras tanto, el personal médico de Telefe asistió a la participante, sin que la situación interrumpiera de forma definitiva su trabajo en la estación. En ese intercambio, Juli agradeció el acompañamiento de la animadora: “Nunca me voy a olvidar en mi vida de Wanda Nara secándome las lágrimas”.

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Unos minutos después, Juli pasó al frente para presentar su preparación ante el jurado. Eligió un nombre ligado al incidente que había sufrido: “Una lloradita y a seguir”. Antes de la devolución, la participante explicó que se sentía satisfecha con el resultado. “Estoy pasando al frente con mi plato. La verdad, me siento muy conforme. Me gusta cómo quedó visualmente y son sabores que conozco, así que me tengo mucha fe”, expresó.

Juli Poggio sufrió una quemadura en plena prueba de MasterChef Celebrity y recibió la contención de Wanda Nara

Ante las preguntas de Maru Botana, Poggio detalló los ingredientes. El plato llevaba fideos de arroz, berenjenas fritas, pickles de pepino, hongos salteados con manteca y langostinos. La salsa combinaba soja y aceite de sésamo, mientras que los pepinos tenían limón y sal. Durante la explicación, incluso cantó una frase de la canción “Limón y sal”.

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Germán Martitegui le consultó si solía cocinar o comer esa clase de preparaciones. Poggio admitió que no hacía la receta con frecuencia, aunque aclaró que le gustaba la comida asiática. Más tarde, reconoció que estaba nerviosa frente al jurado. “Yo sabía que me iba a cortar y quemar, así que no me sorprende que me haya pasado esto hoy. Pero bueno, voy a estar más atenta”, señaló.

Botana destacó que la concursante había decidido seguir adelante a pesar de la lesión. Poggio remarcó que trabajó hasta el último minuto y recibió el reconocimiento de la cocinera por esa actitud. “Arrancamos con el pie derecho”, respondió la participante.

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Ya con la mano vendada y tras superar el susto, Juli Poggio recibió buenas devoluciones con su plato de inspiración asiática

En su devolución, Botana valoró la cocción de los fideos, la berenjena y el pepino con limón. Consideró que al plato le habría servido un poco más de salsa, pero destacó la elección de las berenjenas y la combinación de texturas y temperaturas. “Un plato que a mí me gustó”, le dijo.

Martitegui coincidió en que se trataba de un buen inicio. Señaló que los sabores y los ingredientes funcionaban por separado, aunque le recomendó que en próximas pruebas buscara una mayor integración entre los componentes. Poggio cerró la presentación conforme con su desempeño, aunque reconoció que la competencia recién comenzaba.

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