Salud cardiovascular: 5 cereales para el desayuno recomendados por expertos

Las opciones de cereales elaboradas con granos integrales aportan fibra y minerales a la primera comida del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El lugar de los cereales en el desayuno depende mucho de su composición. Las opciones elaboradas con granos integrales pueden aportar fibra, vitaminas y minerales, mientras que otras concentran azúcares añadidos, sal o grasas en cantidades que cambian por completo su perfil nutricional. Por eso, la elección no se define por el formato, sino por los ingredientes y la información en las etiquetas.

Incorporarlos en la primera comida del día puede ser positivo cuando forman parte de un desayuno que incluya otros grupos de alimentos. La fibra, presente sobre todo en los granos integrales, contribuye a una digestión más lenta y se asocia con mayor saciedad. A su vez, los cereales fortificados pueden aportar micronutrientes, aunque su presencia no vuelve equivalentes a todas las variedades disponibles.

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La diferencia se vuelve visible al comparar porciones habituales. De acuerdo con la British Heart Foundation, la avena encabeza las alternativas por su aporte de fibra y por no contener azúcar ni sal añadidos en su versión simple. La entidad también ubica entre las opciones más favorables al muesli sin agregados y a los productos de trigo integral con bajo contenido de azúcar y sal.

El desayuno con cereales ofrece mejores resultados cuando combina un producto de grano entero con frutas frescas y una fuente de proteínas. Kathy McManus, directora del Departamento de Nutrición del Hospital Brigham and Women’s afiliado a Harvard, indicó que una porción de cereal integral, leche y fruta puede conformar una base de desayuno equilibrada.

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Las especialistas en nutrición recomiendan verificar en la etiqueta que el cereal contenga más de tres gramos de fibra por porción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cereales más beneficiosos para el desayuno

Una de las opciones más recomendadas es la avena en copos. La British Heart Foundation la considera su alternativa principal para un desayuno orientado a la salud cardiovascular. Son todos integrales y contienen betaglucano, una fibra soluble. Según la entidad, consumir tres gramos de betaglucano o más al día dentro de una alimentación saludable puede colaborar con la reducción del colesterol. Una porción de 40 gramos de avena aporta 1,6 gramos de esta fibra.

La avena simple también evita un punto frecuente de los cereales listos para consumir, ya que no lleva azúcar ni sal añadidos. La fundación británica señala que una preparación con 40 gramos con leche semidescremada aporta 272 calorías. El azúcar total de esa preparación puede provenir en buena medida de la leche, por lo que conviene diferenciarlo de los agregados que figuran en otros productos.

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La avena en copos encabeza la selección de la British Heart Foundation por su contenido de betaglucano y la ausencia de azúcares añadidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo lugar corresponde al muesli, una mezcla que suele incluir avena, otros cereales integrales, frutos secos y fruta deshidratada. La British Heart Foundation advierte que las fórmulas pueden variar. En una porción de 45 gramos sin agregados, la entidad informa 4,7 gramos de azúcares y apenas 0,01 gramos de sal.

Una tercera alternativa son los cereales de trigo integral, como el trigo triturado. La clasificación de la fundación los ubica por encima de las versiones con frutas rellenas, glaseados o chocolate, que suelen elevar el contenido de azúcar. Una porción de 45 gramos de cereal integral de trigo aporta 0,3 gramos de azúcares y 0,02 gramos de sal, según sus datos.

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Los copos de salvado ocupan el cuarto lugar entre las opciones más nutritivas. Se trata de cereales integrales con un aporte relevante de fibra, un componente que, de acuerdo con la Mayo Clinic, se concentra mayormente en el salvado del grano. Sin embargo, la British Heart Foundation señala que las variedades comerciales pueden incluir azúcar o sal añadidas. Por eso, pese a que una porción de 30 gramos aporta solo 0,7 gramos de grasa, contiene 4,2 gramos de azúcar y 0,2 gramos de sal.

En quinto lugar, pueden considerarse los copos de maíz simples, disponibles de forma amplia en el mercado latinoamericano y preferibles a las versiones azucaradas. La fundación aclara que su limitación es el bajo aporte de fibra frente a los cereales integrales. Una porción de 30 gramos contiene 2,4 gramos de azúcares y 0,34 gramos de sal. La opción conserva un lugar dentro de la selección por su accesibilidad y porque puede integrarse a un desayuno más completo, aunque no reemplaza las ventajas de la avena o el trigo integral.

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El muesli sin agregados reúne granos enteros y frutos secos con niveles reducidos de sodio y azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La etiqueta permite distinguir el grano integral del producto con azúcares añadidos

El primer criterio para elegir un cereal es comprobar si el grano integral aparece entre los ingredientes principales. La Mayo Clinic explica que un grano integral mantiene el salvado, el germen y el endospermo. Los refinados, en cambio, los pierden durante el procesamiento, con una reducción importante de fibra y otros nutrientes.

También es importante observar la fibra por porción. Sarah Berry, profesora de nutrición del King’s College de Londres, afirmó en un artículo de la BBC que una selección más favorable debería contener menos de 5 gramos de azúcar y más de tres gramos de fibra por porción. Beth Czerwony, dietista registrada de Cleveland Clinic, propone el mismo mínimo de fibra y recomienda mantener el azúcar por debajo de nueve gramos por porción.

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El sodio completa los datos a revisar. Czerwony sugiere elegir cereales con menos de 140 miligramos de sodio por porción, mientras que McManus fija como referencia un máximo de 200 miligramos. Las diferencias entre esas recomendaciones muestran que la etiqueta debe leerse en conjunto con la porción declarada, ya que el tamaño indicado por el fabricante puede ser menor que la cantidad servida en un tazón.

Los productos con copos azucarados, granola con chocolate o rellenos suelen quedar en el otro extremo. La British Heart Foundation informa que 30 gramos de copos de maíz escarchados contienen 11 gramos de azúcar. También advierte que 45 gramos de granola con chocolate aportan 193 calorías, 5,9 gramos de grasa y 8,7 gramos de azúcares. En estos casos, la apariencia de alimento integral no alcanza para definir el valor nutricional del producto.

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La combinación final también influye. McManus recomienda acompañar el cereal con leche para sumar proteínas y calcio, y con fruta fresca para incorporar dulzor natural y fibra. Berry, por su parte, planteó que sumar fuentes de proteínas y grasas a los carbohidratos del cereal puede favorecer una liberación de energía más sostenida.