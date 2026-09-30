Salud

La diabetes tipo 2 de inicio precoz es más probable en personas con TDAH y autismo

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MARTES, 29 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Un diagnóstico de diabetes tipo 2 a una edad temprana es mucho más probable en personas con autismo o trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), según una nueva investigación.

Más del 14% de las personas diagnosticadas con diabetes tipo 2 antes de los 20 años tenían un diagnóstico de TDAH, frente a cerca del 7% de las personas de edad similar sin diabetes. Eso es más del doble de la cifra, según muestran los resultados que se presentan esta semana en una conferencia en Italia.

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En cuanto al autismo, el 5,7% de las personas diagnosticadas con diabetes tipo 2 antes de los 20 años también tenían la condición neurodivergente, según el estudio.

La diabetes tipo 2 es una enfermedad común relacionada con el azúcar en sangre. A menudo relacionada con la obesidad, ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de usar la insulina correctamente o de producir suficiente, según la Clínica Mayo.

La asociación entre la neurodivergencia y la diabetes tipo 2 podría tener muchos factores, como alteraciones del sueño, uso de medicación, trastornos de salud mental, barreras para acceder a la atención sanitaria y niveles más bajos de actividad física, según los investigadores.

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"Nuestros hallazgos no sugieren en absoluto que la mayoría de las personas con una condición neurodivergente desarrollen diabetes tipo 2 (DT2)", dijo el autor principal Jonathan Goldney, investigador del Centro de Investigación de la Diabetes de la Universidad de Leicester en el Reino Unido.

"Sin embargo, la mayor prevalencia de neurodiversidad entre las personas diagnosticadas con diabetes tipo 2 en etapas tempranas de la vida debería considerarse al planificar servicios para personas con diabetes tipo 2 de inicio temprano", añadió en un comunicado de prensa. "Tener en cuenta la neurodiversidad podría ayudar a reducir las posibles barreras para acceder y participar en la atención sanitaria."

Los resultados se presentan en Milán en la reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD).

En el estudio, el equipo de Goldney examinó a fondo los historiales médicos de 4,2 millones de personas en Estados Unidos a las que se les había diagnosticado diabetes tipo 2 en algún momento de los últimos 20 años.

Unos 3,4 millones de ellos fueron emparejados con una persona de edad similar de un grupo de 17,1 millones que nunca habían sido diagnosticados con diabetes tipo 2.

Independientemente de la edad, el autismo y el TDAH eran más prevalentes entre las personas con diabetes tipo 2, según el estudio, aunque las tasas de neurodivergencia disminuyeron drásticamente con la edad avanzada.

Las tasas de dislexia también fueron más altas entre las personas diagnosticadas con diabetes tipo 2, aunque la edad de inicio de la diabetes no parecía importar en ese caso, según los investigadores.

Goldney afirmó que atender las necesidades sanitarias de las personas afectadas tanto por la diabetes como por el autismo/TDAH es un reto necesario.

"Proporcionar atención sanitaria para la diabetes tipo 2 de manera adecuada para personas neurodivergentes es fundamental para hacer que la atención sanitaria sea más accesible para todos, especialmente ahora que más personas están siendo diagnosticadas con diabetes tipo 2 en etapas tempranas de la vida", afirmó.

Los hallazgos se consideran preliminares hasta que se publican en una revista revisada por pares.

Más información

Infórmate más sobre el diagnóstico y la atención de la diabetes tipo 2 en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Leicester, 26 de septiembre de 2026

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