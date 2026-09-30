Liam Gallagher adelantó detalles sobre la posible sanción al Manchester City: “Fui informado por alguien de una posición muy alta”

El cantante de Oasis asegura contar con una fuente de alto nivel y sostiene que el club solo afrontaría dos medidas si fracasa su recurso ante la resolución de la liga inglesa (Mike Egerton/PA via AP)

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El cantante de Oasis, Liam Gallagher, publicó en X un mensaje en el que afirmó tener información de una fuente de alto nivel dentro del fútbol sobre el castigo que recibiría el Manchester City si pierde su apelación. El mensaje llegó tres días después de que un panel independiente declarara al club culpable de 114 de las 115 infracciones financieras que la Premier League le imputó.

El 25 de septiembre, The Athletic informó que la comisión independiente dictaminó la culpabilidad del Manchester City en prácticamente todos los cargos del caso más importante en la historia de la Premier League. Desde ese momento, la pregunta que dominó la agenda deportiva fue una sola: ¿qué sanción recibirá el club?

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Gallagher dice tener información de una fuente de alto rango sobre la posible sanción

“Acabo de ser informado por alguien en una posición muy, muy alta de que, si perdemos nuestra apelación —lo cual no ocurrirá—, recibiremos una multa y una prohibición, y eso es todo”, escribió Gallagher en X. El cantante, conocido seguidor del City, quiso tranquilizar a los aficionados del club y, al mismo tiempo, desafiar a quienes esperaban consecuencias más graves.

El cantante Liam Gallagher se refiere en la red social X a la resolución de una apelación vinculada al Manchester City Fútbol Club (Captura de video)

El músico no se detuvo ahí. Con su habitual estilo directo, arremetió contra quienes aguardaban un castigo severo: “Así que todos vosotros, desesperados neuróticos... callaos”, cerró el mensaje, que avivó el debate en torno a un proceso que ya lleva años en los tribunales.

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Gallagher también dejó clara su postura sobre el resultado de la apelación. El viernes, cuando se conocieron los primeros detalles del fallo, escribió: “Vamos a ganar esta apelación, limpiar nuestro nombre y demandar a todos esos que intentaron destruirnos”, según recogió el Manchester Evening News.

El fallo: 114 cargos probados en el caso financiero más grande de la historia de la Premier League

El veredicto del panel independiente, conocido el 25 de septiembre de 2026, cerró más de dos años de audiencias. La comisión, integrada por tres miembros designados por el presidente del panel judicial de la Premier League (PL), analizó 115 cargos que abarcaron las temporadas 2009-10 hasta la 2017-18 (además del incumplimiento de cooperación de 2018 a 2023) y concluyó que el club infringió las normas en 114 de ellos.

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La investigación incluye información financiera inexacta, límites de gasto sostenible, incumplimientos de juego limpio y negativa a entregar documentos durante las pesquisas internas realizadas entre 2018 y 2023 por la liga inglesa (Foto AP/Jon Super, Archivo)

Los cargos se agruparon en cinco categorías: 54 por no presentar información financiera veraz —en especial sobre ingresos de patrocinios vinculados a empresas de Abu Dabi—, 14 por no declarar correctamente los pagos a jugadores y cuerpo técnico, 7 por superar los límites de gasto sostenible, 5 por incumplir las normas de juego limpio financiero de la UEFA y 35 por negarse a entregar documentación durante las investigaciones internas de la liga. El Manchester City negó todos los cargos a lo largo del proceso.

En un comunicado, el club señaló que “el proceso de la Premier League continúa en curso, con elementos significativos por completar, y está sujeto a estricta confidencialidad”. La apelación, que debe presentarse dentro de los 14 días posteriores a la notificación oficial del fallo, es considerada un paso prácticamente inevitable.

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Las posibles sanciones van desde una multa hasta la expulsión de la competición

El reglamento de la PL habilita al panel a imponer un abanico amplio de castigos: multas económicas, deducciones de puntos, suspensión de la competición o, en el escenario más extremo, la expulsión del club. La anulación de títulos también figura entre las opciones disponibles, aunque su aplicación sería inédita en el fútbol inglés.

Tras la presentación del recurso, la instancia revisora dispone de doce semanas para concluir el proceso y de treinta días adicionales para divulgar los fundamentos por escrito de su decisión - Imagen archivo Khaldoon Al Mubarak

Si el City pierde la apelación, el proceso pasará a una fase de sanción en la que un nuevo panel determinará el castigo concreto. Bajo la regla W.86 y afines, una vez presentada una apelación, la audiencia del tribunal de apelación debe concluir dentro de un plazo de 12 semanas (84 días) desde la presentación del recurso, y su fallo con los fundamentos por escrito debe publicarse dentro de los 30 días posteriores al cierre de la audiencia.

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Liam Gallagher no fue el único integrante de su familia en pronunciarse. Su hermano Noel Gallagher, también declarado seguidor del City, expresó en el pódcast del club Let Me Talk que se sentía “sorprendido y entristecido” por la noticia.

“El club nos aseguró en todo momento que negaba los cargos vehementemente, así que fue un golpe”, dijo. El proceso legal, con apelación pendiente y sanción aún por determinar, promete extenderse varios meses más.