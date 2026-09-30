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Juana Viale contó por qué volvería a ser madre a los 44 años: "Me encanta, me siento vital"

La conductora habló de su experiencia con los embarazos, el posparto y la crianza de sus pequeños, y dejó abierta la posibilidad de agrandar su familia

Juana Viale reveló que tendría otro hijo con 44 años y Pergolini quedó sorprendido: "¿En serio?"
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Después de dar a luz a cuatro hijos, uno de los cuales falleció en 2011, Juana Viale sorprendió al contar que considera la posibilidad de volver a ser madre a los 44 años. La conductora abordó la maternidad durante una charla con Mario Pergolini y dejó una respuesta categórica cuando él le preguntó si tendría otro hijo: “Re”.

La conversación comenzó con una mirada de Viale sobre la crianza y el paso del tiempo. La actriz recordó que tuvo a sus hijos entre los 20 y los 30 años y describió ese período como una experiencia “muy armoniosa” y “muy linda”, en la que aprendió a crecer “empáticamente”.

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Sin embargo, señaló que su presente familiar es distinto al de aquellos primeros años. Su hijo menor tiene 14 años y, según explicó, ya cuenta con mayor autonomía. “Ahora ya estoy más como: ‘Ay, no lo hagas’. Bueno, ya no estoy criando”, expresó entre risas.

Pergolini coincidió con esa idea y destacó la independencia con la que se manejan los hijos de Viale. Ella, de todos modos, puso el foco en un aspecto que, consideró, se mantiene más allá de las edades y de la autonomía que alcancen. “Para madre, para mí un hijo siempre es chico”, sostuvo.

Juana Viale volvió a lucirse al reemplazar a Mirtha Legrand y le dedicó unas sentidas palabras: "No se lo pierde"
La conductora recordó que tuvo a sus primeros hijos entre los 20 y los 30 años de edad

La conductora amplió esa reflexión y aseguró que la preocupación persiste incluso cuando los hijos dejan el hogar. “Nunca dejás de ser madre por más que se vayan a vivir solos”, señaló. Luego agregó: “Nunca más vas a volver a dormir tranquilo, por más que no vivan contigo”.

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El diálogo derivó hacia la caída de la natalidad y las razones por las que muchas personas deciden postergar o descartar la paternidad. Viale planteó que el factor económico también condiciona esa decisión. “Es más difícil también tener un hijo hoy en día, ¿no? Económicamente hablando”, afirmó.

Pergolini mencionó estadísticas sobre el aumento de mujeres que tienen hijos después de los 40 años. Ante ese dato, Juana Viale respondió con humor: “Estoy vigente entonces todavía para tener hijos”.

Juana Viale y sus hijos portada
Juana Viale afirmó que considera la posibilidad de ser madre a los 44 años durante una entrevista con Mario Pergolini

El conductor retomó entonces la pregunta sobre una posible nueva maternidad. “¿Tendrías un hijo más?”, consultó. La respuesta fue breve y directa: “Re. Conozco la experiencia, he pasado por ella”.

Viale también se refirió a cómo transitó los embarazos y el período posterior a los nacimientos. Ante la consulta sobre sus sensaciones durante la gestación, dijo: “Me encanta. Me siento Wonder Woman”. Y precisó que esa afinidad no se limita a esa etapa: “Me siento revital, me encanta. El posparto también me gusta, me gusta la cosa con la criatura”.

Cuando Pergolini le preguntó si disfrutaba del olor de un bebé, Viale contestó: “Me encanta”. La conductora, en cambio, marcó distancia con prácticas como los baby showers y las revelaciones de sexo. “Por favor, no seamos ridículos. Eso es contemporáneo”, comentó sobre esos festejos.

Además, contó que prefiere conocer el sexo de sus hijos al momento del nacimiento. “Me entero del sexo de mis hijos cuando nacen”, afirmó. Aunque no confirmó ningún embarazo ni un plan inmediato para agrandar su familia, Viale dejó abierta la posibilidad de atravesar otra vez la experiencia de la maternidad.

Juana Viale habló sobre la salud de Mirtha y qué hace durante su recuperación

En otro tramo de la charla, Pergolini le preguntó por el estado de salud de su abuela. Viale aseguró que atraviesa una mejoría, aunque remarcó que el proceso avanza de acuerdo con sus tiempos. “Está muy bien, está avanzando, está mejorando, tiene sus mejorías. Pero bueno, es una mujer grande”, explicó.

La conductora contó que su abuela se mantiene informada y sigue de cerca la televisión. “Ve la tele, todo pasa. Ve los programas de ella, ve los noticieros. Hoy está viendo esto, digamos. Muy atenta, muy activa”, detalló.

El comentario derivó en una broma entre ambos. Después de que Pergolini mencionara que ella podía haber oído una referencia previa, Viale respondió: “Mañana estás internado”. El conductor siguió el juego y señaló que podría despertarse en el Sanatorio Mater Dei y encontrarla a su lado. “Pero está mejorando, a su ritmo”, cerró Viale.

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