Un vuelo comercial con destino a Israel se desvió a Arabia Saudita tras emitir una llamada de auxilio

Turistas israelíes descienden de un avión de FlyDubai que partió del Aeropuerto Internacional Ben-Gurion de Tel Aviv y aterrizó en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (AP/Malak Harb, File)

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Un avión de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv realizó este miércoles un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, después de emitir señales de alarma que activaron los protocolos de seguridad en Israel y generaron sospechas iniciales de un posible secuestro.

El vuelo FZ1073, con destino al aeropuerto Ben Gurion, aterrizó sin inconvenientes en la ciudad saudita. La aerolínea informó que todos los pasajeros se encuentran a salvo y que trabaja con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

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Fuentes de seguridad israelíes indicaron que el desvío no estuvo relacionado con un secuestro. Según versiones difundidas por medios israelíes, un altercado entre los pilotos dentro de la cabina pudo haber activado las alertas de emergencia, aunque las circunstancias del incidente aún permanecen bajo investigación.

Los datos públicos de seguimiento aéreo mostraron que el avión emitió el código 7700, utilizado para indicar una emergencia general. Algunos registros señalaron además una breve transmisión del código 7500, empleado para alertar sobre una posible interferencia ilícita.

La alerta llevó a Israel a desplegar aviones de combate y convocar consultas urgentes de seguridad. La oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, informó posteriormente que el incidente estaba bajo control y que las autoridades trabajaban para repatriar a los pasajeros.

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Un funcionario regional informado sobre el caso señaló que se produjo una disputa en la cabina, aunque no detalló las causas. Un segundo funcionario confirmó que Israel activó sus protocolos ante el temor de que el avión, que transportaba a decenas de ciudadanos israelíes, enfrentara un intento de secuestro.

Pasajeros citados por el canal israelí Channel 12 afirmaron que oyeron gritos en la parte delantera del avión y percibieron un descenso brusco antes del aterrizaje en Arabia Saudita. También señalaron que las fuerzas de seguridad saudíes rodearon la aeronave después de su llegada a Tabuk.

Flydubai no precisó la causa del desvío. “Nuestros equipos están colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes”, indicó la compañía, que aseguró que emitirá nuevos comunicados cuando disponga de información confirmada.

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La aerolínea es la filial de bajo costo de Emirates y opera vuelos regulares entre Dubái y Tel Aviv desde la normalización de las relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel en 2020.

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