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El piropo de Hernán de Malafama a Lizy Tagliani en MasterChef: “No se puede tener frío al lado de esta salamandra”

La humorista y el cantante convirtieron su debut en el reality culinario en una seguidilla de bromas frente a Wanda Nara, que encendió las redes sociales durante la gala

Lizy Tagliani y Hernán Coronel debutaron en la segunda emisión de MasterChef Celebrity por la pantalla de Telefe (Video: Instagram)

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Lizy Tagliani y Hernán Coronel, cantante de Mala Fama, protagonizaron uno de los momentos más comentados del segundo capítulo de MasterChef Celebrity (Telefe), con una serie de intercambios humorísticos que generaron risas entre sus compañeros y repercusión inmediata en las redes sociales. La dupla, que debutó en el reality culinario, dejó en claro desde la presentación que su complicidad sería uno de los condimentos del programa.

El primer cruce se produjo apenas comenzó la emisión, cuando Coronel, cantante de la banda de cumbia, fue el último en presentarse ante el jurado y saludó a la conductora con una frase que la tomó por sorpresa. “Hola, Wandera talabartera”, le dijo a Wanda Nara, quien no tardó en responder desconcertada: “¿Qué me dijo?”. Fue Tagliani quien completó la broma con una explicación tan absurda como efectiva: “Talabartera, es un águila oriunda del Paraná”.

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Ante la sintonía evidente entre ambos, la conductora quiso saber si ya se habían hecho amigos, a lo que la humorista respondió con otra frase que profundizó el tono desopilante del cruce: “Es que estamos en algo”. La definición marcó el inicio de una serie de intercambios que se repitieron a lo largo de la noche, mientras los participantes se preparaban para el desafío culinario de la fecha.

Lizy Tagliani y Hernán Coronel protagonizaron intercambios humorísticos en la segunda emisión de MasterChef Celebrity
Lizy Tagliani y Hernán Coronel protagonizaron intercambios humorísticos en la segunda emisión de MasterChef Celebrity

El momento de mayor repercusión llegó minutos después, cuando Nara notó que Coronel parecía tener frío y le consultó al respecto antes de que comenzara la prueba. La respuesta del cantante sorprendió a todos en el estudio: “Más o menos, no se puede tener frío al lado de esta salamandra”, dijo, en referencia directa a Tagliani. La humorista, lejos de quedarse callada, redobló la apuesta con una frase de una canción que profundizó el juego entre ambos: “Leña para el carbón”.

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La escena generó una catarata de comentarios de parte del público. “Qué dupla”, “Los amo a Hernán y Lizy” y “Lizy y Hernán son unos genios” fueron algunas de las reacciones que se repitieron en la publicación oficial del ciclo en Instagram.

Más allá del clima ameno entre Tagliani y Coronel, la noche tuvo un condimento adicional relacionado con la instancia de evaluación de los platos de mariscos, que definió el destino de los participantes rumbo a las próximas galas. El jurado, integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, debió deliberar de manera extensa tras una seguidilla de devoluciones mixtas. Martitegui fue el más crítico y sentenció que “había tres platos impresentables”, mientras que Betular destacó un arroz y una ensalada que consideró acertados. Botana, por su parte, remarcó que todavía conservaba gusto a papa cruda y a un exceso de ajo tras la degustación.

Germán Martitegui afirmó que tres platos resultaron impresentables durante la prueba de mariscos
Germán Martitegui afirmó que tres platos resultaron impresentables durante la prueba de mariscos

Entre los platos presentados esa noche figuraron el risotto con chipirones de Diego Ramos, los langostinos salteados con manteca y oliva de Karina Mazzocco, y el arroz con chipirones de Marta Fort. Coronel, por su parte, presentó sardinas fritas con ensalada caliente y papines con chauchas hervidas, mientras que Tagliani optó por chipirones a la sartén con guarnición de almendras, ralladura de apio y manzana, acompañados de vegetales grillados.

Tras la degustación, el jurado determinó que los mejores platos de la jornada correspondieron a Mazzocco y a Seba Presta, quienes subieron de manera directa al balcón. Más tarde se sumaron Julieta Poggio, Julieta Nair Calvo y Pablo Giralt. Betular convocó además a Pachu Peña, a Tagliani, a Rocío Robles y a Ramos para remarcarles que, pese a los errores, todavía tenían margen para mejorar, aunque debieron continuar la velada con delantal gris.

En la revelación final, Coronel obtuvo el último lugar disponible en el balcón, mientras que Fort y Grego Rossello quedaron con el pase directo a la noche de última chance. Esa instancia definirá, junto con la noche de beneficios que integrarán, entre otros, Mazzocco, Presta, Poggio y Nair Calvo, quiénes deberán afrontar la primera gala de eliminación de la temporada.

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