Deportes

Scaloni inicia su segunda renovación en la selección argentina: su primera lista de convocados en 2018 y dónde está cada uno

El estratega de Pujato comenzó como interino en los amistosos frente a Guatemala y Colombia en 2018. Un repaso por los nombres de esa lista

El primer equipo que formó Lionel Scaloni al mando de la selección argentina (Reuters)
El primer equipo que formó Lionel Scaloni al mando de la selección argentina (Reuters)
Guardar

Lionel Scaloni difundió el 17 de agosto de 2018 su primera convocatoria como director técnico interino de la selección argentina, un mes después de la eliminación en el Mundial de Rusia ante Francia y la salida de Jorge Sampaoli. Luego vinieron los títulos y la gloria, producto de un proceso que dejó a varios futbolistas en el camino. En esta nota, haremos un repaso de los nombres que formaron parte de aquel listado.

Ocho años después, el estratega de Pujato definió aquel recambio como el espejo del proceso que atraviesa hoy el elenco nacional. Con la vista en los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, que funcionará como despedida de Lionel Messi, el entrenador indicó: “Creemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio porque la mayoría va a seguir estando, la mayoría es gente joven y creo que lo que hicimos es pensado como en aquel 2018, que hicimos lo mismo”.

PUBLICIDAD

Aquella nómina, pensada para los amistosos ante Guatemala y Colombia, prescindió de Messi y de referentes como Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Éver Banega.

Pity Martínez, autor del primer gol de la era Scaloni (AFP)
Pity Martínez, autor del primer gol de la era Scaloni (AFP)

Del listado que había disputado la Copa del Mundo de 2018, apenas nueve futbolistas se mantuvieron en la primera convocatoria de Scaloni: Franco Armani, Nicolás Tagliafico, Gabriel Mercado, Cristian Pavón, Giovani Lo Celso, Paulo Dybala, Eduardo Salvio, Maximiliano Meza y Marcos Acuña. El resto de la lista incorporó debutantes y jugadores con escaso rodaje en el seleccionado, como Mauro Icardi, Lautaro Martínez, Gerónimo Rulli, Germán Pezzella, Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Franco Cervi, Rodrigo Battaglia, Ángel Correa, Franco Vásquez y Giovanni Simeone. Además, Sergio Romero y Ramiro Funes Mori, quienes ya habían tenido experiencia en ciclos anteriores integraron el registro.

PUBLICIDAD

La convocatoria también sumó futbolistas de la en ese entonces llamada Superliga Argentina, entre ellos Fabricio Bustos y Alan Franco, de Independiente; Gonzalo Pity Martínez y Ezequiel Palacios, de River; Matías Vargas, de Vélez, y Leonel Di Plácido, de Lanús.

El primer examen de aquel ciclo se disputó el 7 de septiembre de 2018 en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, donde Argentina goleó 3-0 a Guatemala con tantos de Lo Celso, Gonzalo Martínez y Giovanni Simeone.

El equipo alineó a Gerónimo Rulli en el arco; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori y Tagliafico en defensa; Palacios, Leandro Paredes y Lo Celso en el mediocampo, y Martínez, Simeone y Pavón en ofensiva.

Lo Celso fue la figura del partido: convirtió un penal y sumó un segundo gol con un remate rasante tras capturar un rebote en el área. En el complemento ingresaron Ascacibar, Walter Kannemann, Alan Franco, Vargas, Cervi y Franco Vázquez, sin que el equipo lograra profundizar su dominio ofensivo.

Cuatro días después, el 11 de septiembre, Argentina igualó 0-0 con Colombia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Scaloni realizó retoques respecto del primer partido: Armani volvió al arco, Fabricio Bustos reemplazó a Saravia y Rodrigo Battaglia ocupó el lugar de Paredes en la mitad de la cancha, mientras Icardi encabezó el ataque tras recuperarse de una lesión.

El equipo dominó el primer tiempo con triangulaciones y presión alta, pero chocó de manera reiterada con las intervenciones del arquero colombiano David Ospina, quien le tapó ocasiones claras a Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez e Icardi. En el segundo tiempo ingresaron Cervi, Dybala, Paredes, Pavón, Simeone y Marcos Acuña, sin que ninguno de los dos equipos lograra quebrar la igualdad. Ese fue el inicio de la era Scaloni.

“Lo menos importante era el debut mío. Lo más importante era el debut de muchos de los chicos. Y esperemos que a lo mejor sean el futuro de la Selección”, indicó Scaloni en diálogo con TyC Sports tras su primer partido. Algunos llegaron, otros no.

Esta fue la primera lista de Scaloni
Esta fue la primera lista de Scaloni

El racconto comienza con el Pity Martínez. Autor del primer gol de la era Scaloni, era una fija en el River de Gallardo que después se convirtió en campeón de la Copa Libertadores frente a Boca. Alternó algunas otras convocatorias, pero no continuó. Hoy se desempeña en Tigre, tras una deslucida vuelta en el Millonario.

Giovani Lo Celso convenció a Scaloni en esa gira y se convirtió en una figura indispensable. Fue campeón de América, pero una lesión lo marginó de Qatar 2022. Aun así, el DT lo llamó al último Mundial y lo sostuvo en esta última convocatoria. De todos modos, aclaró que su presencia responde a la despedida de Messi.

En tanto, Giovanni Simeone no se pudo asentar en el esquema y terminó relegado. Integró otros llamados, aunque se impusieron otros nombres. En la actualidad juega en el Torino de Italia.

Concluida la lista de goleadores, es el turno de repasar de abajo hacia arriba. Franco Armani y Gerónimo Rulli lograron el Campeonato del Mundo y se convirtieron en piezas clave del plantel. El ex River se encuentra en Atlético Nacional y el surgido de Estudiantes, que está presente en la última lista, dio el salto al Manchester City. Sergio Romero, por su parte, nunca pudo ganar terreno en la consideración de Scaloni. Se retiró del fútbol tras sus pasos por Boca y Argentinos Juniors.

Gabriel Mercado, por su parte, no pudo sostenerse en los llamados. Ahora se destaca en el Internacional de Porto Alegre, a sus 39 años. Fabricio Bustos y Alan Franco, dos figuras del Independiente de Ariel Holan que parecían estar llamados a ser las caras del seleccionado por mucho tiempo, no lograron finalmente el nivel adecuado. Bustos viene de sumarse al Coritiba tras desvincularse de River y Franco juega en Tigres de México.

Di Plácido no llegó a tener muchos minutos y otros nombres ocuparon su puesto. En el presente se desarrolla en Atlético Tucumán. En tanto, Walter Kanneman juega en el Gremio de Brasil y Ramiro Funes Mori hace lo propio en Estudiantes.

Por otro lado, en el mediocampo, Santiago Ascacibar asomaba como un recambio natural de Javier Mascherano, pero Scaloni optó por un sistema diferente y perdió chances ante otros jugadores; su presente lo ubica en Boca. La misma suerte corrió Rodrigo Battaglia, quien también se desempeña en el Xeneize.

En la delantera, Cristian Pavón integró aquel primer equipo titular, aunque le costó conseguir otras convocatorias con el pasar de los años. En el presente juega en Gremio. Mauro Icardi, quien se encuentra en condición de libre tras su paso por el Galatasaray, nunca pudo hacerse dueño del puesto.

Maximiliano Meza (Independiente), Eduardo Salvio (Lanús), Franco Cervi (Rosario Central), Matías Vargas (Gimnasia de Mendoza) y Franco Vázquez (Belgrano), formaron parte de aquel primer llamado, pero quedaron relegados en el proceso. Hoy todos juegan en el fútbol argentino.

Por último, Germán Pezzella (Peñarol), Marcos Acuña (River), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Leandro Paredes (Boca), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Ángel Correa (River), Paulo Dybala (A.S. Roma) y Lautaro Martínez (Inter) son los restantes nombres que comparten un denominador común: todos integraron la primera lista y salieron campeones del mundo en Qatar.

Temas Relacionados

Lionel Scaloniselección argentinadeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La negociación que mantiene en vilo el futuro de Alpine: cómo puede afectar a Franco Colapinto en la Fórmula 1

Un conglomerado chino avanza para comprar el equipo del WEC y el paso siguiente es adquirir el equipo de Enstone. La impactante suma que exige Flavio Briatore

La negociación que mantiene en vilo el futuro de Alpine: cómo puede afectar a Franco Colapinto en la Fórmula 1

El gesto del Dibu Martínez y el plantel de la selección argentina al arribar a Córdoba: la multitudinaria bienvenida

El arquero pidió abrir las vallas para acercarse a los hinchas que esperaron horas frente al hotel, un gesto que replicaron sus compañeros y Lionel Scaloni

El gesto del Dibu Martínez y el plantel de la selección argentina al arribar a Córdoba: la multitudinaria bienvenida

Los festejos de Rosario Central con Estudiantes como principal blanco de burlas tras la polémica

Un ataúd con la foto de Verón y cánticos contra el Pincha marcaron la caravana campeona del Canalla, que también dejó incidentes con hinchas de Newell’s

Los festejos de Rosario Central con Estudiantes como principal blanco de burlas tras la polémica

La decisión de Ferrari sobre su jefe de equipo en medio de la crisis y los rumores del posible desembarco de Christian Horner

La Scuderia convocó a una conferencia de prensa virtual y comunicó su postura indeclinable sobre la conducción en la Máxima

La decisión de Ferrari sobre su jefe de equipo en medio de la crisis y los rumores del posible desembarco de Christian Horner

La revelación de Santiago Sosa sobre Facundo Colidio y Boca Juniors en la previa del cruce ante Vasco Da Gama por la Sudamericana

El mediocampista contó que su compañero, hincha de River, ruega jugar contra el equipo argentino, algo que la Conmebol le impide por una restricción reglamentaria

La revelación de Santiago Sosa sobre Facundo Colidio y Boca Juniors en la previa del cruce ante Vasco Da Gama por la Sudamericana

MALDITOS NERDS

FromSoftware llevará ‘Sekiro: No Defeat’ a Crunchyroll en enero de 2027

FromSoftware llevará ‘Sekiro: No Defeat’ a Crunchyroll en enero de 2027

‘TMNT: Splintered Fate’ llega a 1,5 millones y adelanta próximas novedades

Naughty Dog amplía ‘The Last of Us’ con dos proyectos todavía sin formato confirmado

Sony limita la compra de PlayStation 5 Pro en Japón a jugadores con 60 horas

Apple TV presenta el tráiler de ‘Nocturno’ con Liev Schreiber y Zazie Beetz

ENTRETENIMIENTO

Así era el particular ritual de belleza que Elizabeth Taylor seguía antes de salir de casa

Así era el particular ritual de belleza que Elizabeth Taylor seguía antes de salir de casa

‘The New Stanford Prison Experiment’: Netflix presenta la serie que recrea el polémico experimento de la prisión de Stanford

La historia de los clones de Spider-Man tendra una nueva serie live-action

¿Nuevo disco de Oasis? Liam Gallagher abre la puerta después de la gira: “El siguiente paso es hablar de nueva música”

Sylvester Stallone lanza una dura crítica a los actores en películas de superhéroes: “¿De verdad creen que estos tipos son naturales?”

INFOBAE AMÉRICA

La guerra con EEUU agrava la crisis económica en Irán: suben los costos, caen los empleos y crece la presión sobre las familias

La guerra con EEUU agrava la crisis económica en Irán: suben los costos, caen los empleos y crece la presión sobre las familias

¿Un geoglifo ancestral en Mendoza? Qué dicen los arqueólogos sobre el misterioso hallazgo que podría estar vinculado a rituales prehispánicos

Régimen de Cuba señala que Estados Unidos obstaculiza con sanciones las reformas que pretenden salvar una isla en agonía

Marco Rubio: “Nunca permitiremos que Cuba se convierta en una base de operaciones contra Estados Unidos”

Diputados de Costa Rica aplazan elección de magistrados suplentes y devuelven la lista a comisión parlamentaria