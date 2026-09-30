Scaloni inicia su segunda renovación en la selección argentina: su primera lista de convocados en 2018 y dónde está cada uno

El primer equipo que formó Lionel Scaloni al mando de la selección argentina (Reuters)

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Lionel Scaloni difundió el 17 de agosto de 2018 su primera convocatoria como director técnico interino de la selección argentina, un mes después de la eliminación en el Mundial de Rusia ante Francia y la salida de Jorge Sampaoli. Luego vinieron los títulos y la gloria, producto de un proceso que dejó a varios futbolistas en el camino. En esta nota, haremos un repaso de los nombres que formaron parte de aquel listado.

Ocho años después, el estratega de Pujato definió aquel recambio como el espejo del proceso que atraviesa hoy el elenco nacional. Con la vista en los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, que funcionará como despedida de Lionel Messi, el entrenador indicó: “Creemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio porque la mayoría va a seguir estando, la mayoría es gente joven y creo que lo que hicimos es pensado como en aquel 2018, que hicimos lo mismo”.

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Aquella nómina, pensada para los amistosos ante Guatemala y Colombia, prescindió de Messi y de referentes como Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Éver Banega.

Pity Martínez, autor del primer gol de la era Scaloni (AFP)

Del listado que había disputado la Copa del Mundo de 2018, apenas nueve futbolistas se mantuvieron en la primera convocatoria de Scaloni: Franco Armani, Nicolás Tagliafico, Gabriel Mercado, Cristian Pavón, Giovani Lo Celso, Paulo Dybala, Eduardo Salvio, Maximiliano Meza y Marcos Acuña. El resto de la lista incorporó debutantes y jugadores con escaso rodaje en el seleccionado, como Mauro Icardi, Lautaro Martínez, Gerónimo Rulli, Germán Pezzella, Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Franco Cervi, Rodrigo Battaglia, Ángel Correa, Franco Vásquez y Giovanni Simeone. Además, Sergio Romero y Ramiro Funes Mori, quienes ya habían tenido experiencia en ciclos anteriores integraron el registro.

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La convocatoria también sumó futbolistas de la en ese entonces llamada Superliga Argentina, entre ellos Fabricio Bustos y Alan Franco, de Independiente; Gonzalo Pity Martínez y Ezequiel Palacios, de River; Matías Vargas, de Vélez, y Leonel Di Plácido, de Lanús.

El primer examen de aquel ciclo se disputó el 7 de septiembre de 2018 en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, donde Argentina goleó 3-0 a Guatemala con tantos de Lo Celso, Gonzalo Martínez y Giovanni Simeone.

El equipo alineó a Gerónimo Rulli en el arco; Renzo Saravia, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori y Tagliafico en defensa; Palacios, Leandro Paredes y Lo Celso en el mediocampo, y Martínez, Simeone y Pavón en ofensiva.

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Lo Celso fue la figura del partido: convirtió un penal y sumó un segundo gol con un remate rasante tras capturar un rebote en el área. En el complemento ingresaron Ascacibar, Walter Kannemann, Alan Franco, Vargas, Cervi y Franco Vázquez, sin que el equipo lograra profundizar su dominio ofensivo.

Cuatro días después, el 11 de septiembre, Argentina igualó 0-0 con Colombia en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Scaloni realizó retoques respecto del primer partido: Armani volvió al arco, Fabricio Bustos reemplazó a Saravia y Rodrigo Battaglia ocupó el lugar de Paredes en la mitad de la cancha, mientras Icardi encabezó el ataque tras recuperarse de una lesión.

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El equipo dominó el primer tiempo con triangulaciones y presión alta, pero chocó de manera reiterada con las intervenciones del arquero colombiano David Ospina, quien le tapó ocasiones claras a Exequiel Palacios, Gonzalo Martínez e Icardi. En el segundo tiempo ingresaron Cervi, Dybala, Paredes, Pavón, Simeone y Marcos Acuña, sin que ninguno de los dos equipos lograra quebrar la igualdad. Ese fue el inicio de la era Scaloni.

“Lo menos importante era el debut mío. Lo más importante era el debut de muchos de los chicos. Y esperemos que a lo mejor sean el futuro de la Selección”, indicó Scaloni en diálogo con TyC Sports tras su primer partido. Algunos llegaron, otros no.

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Esta fue la primera lista de Scaloni

El racconto comienza con el Pity Martínez. Autor del primer gol de la era Scaloni, era una fija en el River de Gallardo que después se convirtió en campeón de la Copa Libertadores frente a Boca. Alternó algunas otras convocatorias, pero no continuó. Hoy se desempeña en Tigre, tras una deslucida vuelta en el Millonario.

Giovani Lo Celso convenció a Scaloni en esa gira y se convirtió en una figura indispensable. Fue campeón de América, pero una lesión lo marginó de Qatar 2022. Aun así, el DT lo llamó al último Mundial y lo sostuvo en esta última convocatoria. De todos modos, aclaró que su presencia responde a la despedida de Messi.

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En tanto, Giovanni Simeone no se pudo asentar en el esquema y terminó relegado. Integró otros llamados, aunque se impusieron otros nombres. En la actualidad juega en el Torino de Italia.

Concluida la lista de goleadores, es el turno de repasar de abajo hacia arriba. Franco Armani y Gerónimo Rulli lograron el Campeonato del Mundo y se convirtieron en piezas clave del plantel. El ex River se encuentra en Atlético Nacional y el surgido de Estudiantes, que está presente en la última lista, dio el salto al Manchester City. Sergio Romero, por su parte, nunca pudo ganar terreno en la consideración de Scaloni. Se retiró del fútbol tras sus pasos por Boca y Argentinos Juniors.

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Gabriel Mercado, por su parte, no pudo sostenerse en los llamados. Ahora se destaca en el Internacional de Porto Alegre, a sus 39 años. Fabricio Bustos y Alan Franco, dos figuras del Independiente de Ariel Holan que parecían estar llamados a ser las caras del seleccionado por mucho tiempo, no lograron finalmente el nivel adecuado. Bustos viene de sumarse al Coritiba tras desvincularse de River y Franco juega en Tigres de México.

Di Plácido no llegó a tener muchos minutos y otros nombres ocuparon su puesto. En el presente se desarrolla en Atlético Tucumán. En tanto, Walter Kanneman juega en el Gremio de Brasil y Ramiro Funes Mori hace lo propio en Estudiantes.

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Por otro lado, en el mediocampo, Santiago Ascacibar asomaba como un recambio natural de Javier Mascherano, pero Scaloni optó por un sistema diferente y perdió chances ante otros jugadores; su presente lo ubica en Boca. La misma suerte corrió Rodrigo Battaglia, quien también se desempeña en el Xeneize.

En la delantera, Cristian Pavón integró aquel primer equipo titular, aunque le costó conseguir otras convocatorias con el pasar de los años. En el presente juega en Gremio. Mauro Icardi, quien se encuentra en condición de libre tras su paso por el Galatasaray, nunca pudo hacerse dueño del puesto.

Maximiliano Meza (Independiente), Eduardo Salvio (Lanús), Franco Cervi (Rosario Central), Matías Vargas (Gimnasia de Mendoza) y Franco Vázquez (Belgrano), formaron parte de aquel primer llamado, pero quedaron relegados en el proceso. Hoy todos juegan en el fútbol argentino.

Por último, Germán Pezzella (Peñarol), Marcos Acuña (River), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Leandro Paredes (Boca), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Ángel Correa (River), Paulo Dybala (A.S. Roma) y Lautaro Martínez (Inter) son los restantes nombres que comparten un denominador común: todos integraron la primera lista y salieron campeones del mundo en Qatar.