Salud

Siete alimentos vegetales que suman proteínas a las comidas cotidianas

A pesar de que el aporte proteíco esté asociado a productos de origen animal, dietistas han revelado qué opciones veganas pueden aportar el nutriente en una alimentación variada

Ilustración con un cubo de tofu, cuencos con lentejas y garbanzos, vainas de edamame, nueces, almendras y semillas sobre fondo verde.
Las proteínas vegetales de legumbres, soja, cereales integrales, semillas y frutos secos amplían las opciones de una alimentación variada (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las proteínas forman parte de procesos básicos del organismo y suelen asociarse de inmediato con alimentos de origen animal, como la carne, los huevos, los pescados y los lácteos. Sin embargo, las legumbres, la soja, los cereales integrales, las semillas y los frutos secos también pueden aportar este nutriente dentro de una alimentación variada.

La presencia de opciones vegetales amplía las posibilidades de quienes buscan reducir el consumo de carne, siguen una alimentación vegetariana o vegana, o simplemente quieren diversificar sus comidas. La clave está en conocer qué alimentos tienen mayor densidad proteica y cómo incorporarlos en preparaciones habituales, según explicó Cleveland Clinic.

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El aporte proteico de las plantas no depende de un único producto. La combinación de alimentos integrales a lo largo del día permite sumar aminoácidos, que son compuestos utilizados por el organismo para formar nuevas proteínas y contribuir al mantenimiento de tejidos como músculos, piel y huesos.

Mesa de madera con carne vacuna, pescados, huevos, leche, queso, tofu, lentejas, porotos y hojas de espinaca.
La combinación de alimentos integrales durante el día suma aminoácidos para formar proteínas y mantener músculos, piel y huesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete alimentos vegetales que aportan proteínas

  1. El tofu es una de las alternativas más conocidas dentro de la soja. La guía de Cleveland Clinic, elaborada con aportes de la dietista registrada Julia Zumpano, indica que este tipo de productos pueden ofrecer entre 8 y 18 gramos de proteína por porción. También aportan fibra, vitaminas del grupo B, hierro y zinc. Por su textura, puede utilizarse en salteados, rellenos o preparaciones cremosas.
  2. La espinaca no se encuentra entre las fuentes vegetales más concentradas de proteína, aunque puede aportar entre 4 y 5 gramos por taza. Cleveland Clinic la incluye entre las verduras que complementan el aporte proteico de una comida y que pueden sumarse a salteados, sopas, ensaladas o rellenos.
  3. La soja tierna, conocida como edamame, integra el mismo grupo alimentario. Se trata de una de las opciones vegetales con proteínas y su presentación congelada puede facilitar la preparación de comidas rápidas. El edamame puede sumarse a ensaladas, salteados o platos con cereales.
  4. Las lentejas se ubican entre las legumbres con mayor aporte proteico. Cleveland Clinic precisa que media taza de lentejas cocidas aporta cerca de 12 gramos de proteína. La misma guía propone incorporarlas en sopas, currys, tacos y ensaladas, formatos que permiten combinarlas con verduras y otros ingredientes.
  5. Los porotos y garbanzos constituyen otra opción dentro de las legumbres. Media taza de distintas variedades aporta entre 6 y 9 gramos de proteína, de acuerdo con la información de Cleveland Clinic. Los porotos negros, blancos, rojos, entre otros, además de los garbanzos, pueden utilizarse en guisos, ensaladas, pastas untables o rellenos.
  6. Las semillas, como las de chía, lino, cáñamo, calabaza, sésamo y girasol, concentran entre 7 y 8 gramos de proteína por cada 28 gramos, según la entidad sanitaria. Su tamaño y versatilidad permiten añadirlas a avenas, yogures vegetales, ensaladas, panes o licuados sin modificar de forma drástica una receta.
  7. Los frutos secos, entre ellos almendras, castañas de cajú, avellanas, pistachos y nueces, aportan entre 6 y 7 gramos de proteína por cada cuarto de taza, según Cleveland Clinic. El maní, que desde el punto de vista botánico pertenece a las legumbres, alcanza unos 9 gramos en esa misma medida. La fuente también destaca que los frutos secos contienen fibra, magnesio, vitaminas del grupo B y vitamina E.
Recipientes en una mesa de madera contienen tofu, espinaca, edamame, legumbres, semillas variadas y frutos secos dispuestos sobre una tabla.
Cleveland Clinic recomienda alternar legumbres, soja, semillas, frutos secos y cereales para distribuir proteínas vegetales en las comidas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variedad permite distribuir las proteínas en las comidas

La elección de proteínas vegetales no requiere transformar todas las comidas de una vez. Zumpano recomendó en Cleveland Clinic comenzar con sustituciones concretas, como utilizar pasta de lentejas para aumentar el contenido proteico o reemplazar la mayonesa por hummus en distintas preparaciones.

Los cereales integrales también pueden sumar, aunque suelen identificarse sobre todo como fuente de carbohidratos. Media taza de avena, por ejemplo, aporta 5 gramos de proteína, según la guía. Amaranto, cebada, trigo sarraceno, farro, mijo, quinoa y teff son otras alternativas mencionadas por la institución.

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Las verduras no suelen ser las fuentes más concentradas de este nutriente, aunque algunas variedades aportan entre 4 y 5 gramos por taza. Cleveland Clinic incluye entre ellas las coles de Bruselas cocidas, la espinaca, el maíz amarillo y el berro. La levadura nutricional también puede complementar una comida, con 2 gramos de proteína por cucharada.

Para organizar opciones sencillas, la dietista sugirió contar con alimentos de rápida preparación, como porotos enlatados, hummus o edamame congelado. Este tipo de productos permite resolver platos sin depender de una sola fuente proteica y facilita que legumbres, soja, semillas, frutos secos y cereales aparezcan de forma alternada en la alimentación cotidiana.

La Cleveland Clinic remarca que una ingesta adecuada de calorías procedentes de distintos alimentos integrales puede aportar proteínas suficientes. Por eso, el foco no está en un ingrediente aislado, sino en la variedad y en la incorporación gradual de alternativas vegetales que resulten compatibles con los hábitos de cada persona.

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