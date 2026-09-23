Salud

13 síntomas poco conocidos que pueden aparecer durante la menopausia

Alteraciones en la piel, el descanso, la digestión y la concentración pueden relacionarse con la caída de estrógeno y requieren una evaluación profesional cuando afectan la vida diaria

Tres mujeres de mediana edad están sentadas en un consultorio con láminas médicas del corazón y la anatomía humana en la pared.
La perimenopausia puede iniciar alrededor de los 40 años debido a la baja progresiva de estrógeno (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La menopausia suele asociarse con sofocos y sudores nocturnos, pero los cambios hormonales también pueden manifestarse con síntomas menos conocidos, desde alteraciones en la piel hasta molestias digestivas. La etapa previa, llamada perimenopausia, puede comenzar alrededor de los 40 años, mientras que la menopausia se confirma cuando transcurre un año sin menstruación.

La reducción progresiva de estrógeno, y en algunos casos de progesterona, afecta tejidos que contienen receptores hormonales en distintas zonas del cuerpo. Según especialistas consultados por Prevention, identificar estas señales permite consultar a tiempo y evaluar tratamientos individualizados.

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1. La piel puede perder humedad y elasticidad

La disminución del estrógeno puede alterar la capacidad de la piel para retener agua y reducir la producción de colágeno, elastina y sebo, la grasa natural que ayuda a mantenerla protegida. El resultado puede ser una sensación persistente de tirantez, descamación o picazón.

La dermatóloga Ife J. Rodney indicó al medio estadounidense que una rutina con limpiadores suaves e hidratantes que contengan ácido hialurónico o glicerina puede ayudar a limitar la sequedad.

2. El descanso nocturno puede volverse irregular

Mujer de cabello castaño oscuro con expresión de dolor en cama. Colchón, almohada blanca y sábana azul visibles. Reloj marca las 3:00
La reducción de la progesterona y la presencia de sofocos interrumpe la calidad del sueño nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las dificultades para dormir son frecuentes durante la transición menopáusica. Los sofocos pueden interrumpir el descanso, aunque la baja de progesterona también influye en la calidad del sueño, explicó la ginecóloga Lauren Streicher, profesora clínica de la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern.

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Mantener horarios de descanso estables, adecuar la temperatura de la habitación y realizar actividad física regular son algunas de las medidas que pueden colaborar con el sueño.

3. Los músculos y las articulaciones pueden doler más

El estrógeno interviene en la salud muscular y articular, además de participar en los mecanismos vinculados con la inflamación. Por eso, algunas mujeres notan dolores, rigidez o molestias corporales al atravesar esta etapa.

Mantener un peso adecuado y elegir ejercicios de bajo impacto puede reducir la carga sobre las articulaciones. La terapia hormonal es otra alternativa que debe ser evaluada con un profesional de la salud según cada caso.

4. Las mamas pueden presentar sensibilidad o mayor volumen

El tejido mamario contiene receptores de estrógeno que reaccionan ante las variaciones hormonales (Imagen Ilustrativa Infobae)
El tejido mamario contiene receptores de estrógeno que reaccionan ante las variaciones hormonales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tejido mamario contiene receptores de estrógeno. Durante la perimenopausia, las fluctuaciones hormonales pueden provocar sensibilidad, dolor o una sensación de mayor plenitud en los senos.

Estos cambios no deben atribuirse de forma automática a la menopausia. Cualquier bulto, secreción, cambio en la piel o dolor persistente requiere una consulta médica.

5. La boca seca puede aparecer por una menor producción de saliva

La boca y las glándulas salivales también poseen receptores hormonales. Cuando disminuye el estrógeno, algunas mujeres pueden advertir menor flujo de saliva, sed frecuente o incomodidad al hablar y comer.

La hidratación sostenida puede aliviar la sequedad bucal, aunque si el problema persiste conviene descartar otros motivos, incluidos efectos secundarios de medicamentos o enfermedades odontológicas.

6. El gusto puede modificarse durante la transición hormonal

Una mujer sostiene una cuchara con comida cerca de su rostro frente a dos recipientes de cristal con grano blanco sobre una mesa.
Los cambios en los niveles hormonales alteran la percepción de los sabores en el organismo femenino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios en los niveles hormonales y la sequedad de boca pueden afectar la percepción de los sabores. Algunas mujeres pueden advertir que ciertos alimentos saben distinto o que disminuye la capacidad para detectar sabores dulces o amargos.

Un estudio pequeño citado por Prevention detectó diferencias en el reconocimiento de la sucralosa y de algunos sabores amargos entre mujeres posmenopáusicas y quienes aún no habían atravesado esa etapa.

7. El olor corporal puede cambiar con los sofocos

Las glándulas sudoríparas contienen receptores de estrógeno. Además, los episodios de calor repentino pueden aumentar la transpiración y modificar el olor corporal.

Usar prendas livianas y vestirse en capas permite retirar ropa durante los sofocos. Si el olor cambia de forma marcada o se acompaña de otros síntomas, es aconsejable conversarlo en una consulta clínica.

8. Las uñas pueden volverse frágiles y quebradizas

Primer plano de una mano con cuatro uñas que presentan múltiples grietas y la luna blanca visible en la base. Los bordes son amarillentos y irregulares.
La alteración en la síntesis de queratina vuelve las uñas quebradizas durante la transición hormonal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La caída del estrógeno puede incidir en la producción de queratina y colágeno, proteínas vinculadas con la resistencia de las uñas. Por eso, pueden quebrarse con facilidad, descamarse o crecer con menos firmeza.

La hidratación de manos y cutículas, una alimentación variada y la revisión de posibles déficits nutricionales forman parte de las medidas habituales. Los problemas de tiroides, que también pueden presentarse en esta etapa, deben ser considerados por un médico.

9. Los mareos requieren descartar otras causas

Los cambios hormonales, el cansancio y el insomnio pueden favorecer episodios de mareo. Sin embargo, el mareo no debe considerarse un síntoma exclusivo de la menopausia.

Puede estar relacionado con alteraciones de la presión arterial, trastornos del oído interno, anemia, efectos de fármacos u otros problemas de salud. Si es intenso, recurrente o aparece junto con dolor de pecho, desmayo, dificultad para hablar o debilidad, requiere atención médica inmediata.

10. El hormigueo puede vincularse con los nervios

Mujer de cabello oscuro sentada en un sofá, sosteniendo su muñeca derecha mientras mira detenidamente la palma de su mano.
El descenso de estrógeno repercute en el sistema nervioso y genera sensaciones de hormigueo o parestesia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La parestesia, una sensación de hormigueo, ardor o adormecimiento en determinadas áreas de la piel, puede presentarse durante la menopausia. El estrógeno contribuye al funcionamiento saludable de los nervios y su descenso puede influir en estas molestias.

Como también puede obedecer a múltiples causas neurológicas, metabólicas o circulatorias, el síntoma debe ser evaluado si persiste o empeora.

11. La sequedad vaginal puede causar dolor e irritación

La disminución de estímulo hormonal en los tejidos vaginales puede generar sequedad, ardor, irritación y dolor durante las relaciones sexuales. Este conjunto de cambios puede afectar de forma directa la calidad de vida.

Existen lubricantes, humectantes y tratamientos hormonales o no hormonales de uso local. Muchas pacientes requieren productos bajo receta, por lo que la elección debe realizarse con asesoramiento profesional.

12. La niebla mental puede afectar la concentración

Mujer de mediana edad con expresión de cansancio y mano en la frente, sentada frente a un laptop en un escritorio con papeles, taza y gafas.
Las variaciones hormonales en las zonas cerebrales favorecen la aparición de olvidos y la niebla mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Olvidos leves, dificultad para concentrarse o sensación de pensamiento lento son quejas habituales en la perimenopausia y en los primeros años de la menopausia. El cerebro posee receptores de estrógeno, por lo que las variaciones hormonales pueden repercutir en algunas funciones cognitivas.

Dormir mejor, manejar el estrés y revisar factores como la ansiedad o la depresión puede ser parte del abordaje. La terapia hormonal puede evaluarse cuando los síntomas interfieren con la vida cotidiana.

13. El intestino también puede registrar cambios

El sistema digestivo contiene receptores de estrógeno y puede reaccionar ante las variaciones hormonales. Algunas mujeres presentan estreñimiento, distensión abdominal o cambios en la frecuencia de las evacuaciones. La modificación del microbioma con el paso del tiempo también puede influir.

Una dieta diversa, con fibra suficiente y adecuada hidratación, puede colaborar con la regularidad intestinal. Los cambios persistentes, el sangrado, la pérdida de peso sin causa aparente o el dolor abdominal deben motivar una consulta.

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