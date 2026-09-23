En Panamá aumentan las brechas estructurales ante pocos avances, señala informe del sector privado

Varias personas en situación de calle descansan junto a bolsas de basura frente a un área de rascacielos en Ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 47% de los hogares en Panamá comió menos de tres veces al día durante el último mes por falta de dinero para comprar alimentos.

La revelación es parte del IX Informe de Calidad de Vida, presentado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y sus aliados del observatorio Panamá, ¡cuéntame!

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Aunque reconoce que hay avances en longevidad y la inclusión financiera y en la protección de los ecosistemas marinos, el informe indica que persisten brechas estructurales en pobreza, desigualdad, empleo, educación y servicios básicos, con mayor impacto en las comarcas indígenas, la niñez, los jóvenes y las mujeres.

“Hoy no venimos a presentar un informe más. Venimos a poner evidencia sobre la mesa”, afirmó Aurelio Barría Pino, presidente del gremio empresarial.

Se trata, explicó, de “evidencia para entender dónde estamos, qué está funcionando y, sobre todo, dónde Panamá no puede seguir aceptando los mismos resultados”.

“Hoy no venimos a presentar un informe más. Venimos a poner evidencia sobre la mesa”, afirmó Aurelio Barría Pino, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

A pesar de una leve disminución en las tasas de pobreza en Panamá, la desigualdad y las brechas territoriales continúan siendo críticas.

El país mantiene un elevado coeficiente de Gini de 0.50 (2024), donde el 10% más rico concentra el 39% de los ingresos frente a un alarmante 1.1% del 10% más pobre.

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Al referirse al sistema educativo, se manifiesta que enfrenta graves rezagos en acceso, infraestructura y financiamiento.

En 2024, un total de 139,913 menores quedaron excluidos de las aulas, una crisis concentrada en la educación media, 66,896 jóvenes no asistieron a las aulas. Además, el 31.4% de los niños de 0 a 3 años no recibe atención temprana.

En cuanto a salud, el análisis afirma que enfrenta una transición epidemiológica crítica hacia enfermedades crónicas, con la mortalidad por afecciones cardiovasculares, cáncer, diabetes y problemas respiratorios en aumento (de 252.7 en 2015 a 287.9 por cada 100 mil habitantes en 2024).

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En 2024, un total de 139,913 menores quedaron excluidos de las aulas, una crisis concentrada en la educación media, 66,896 jóvenes no asistieron a las aulas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las principales alarmas y brechas del sector, siempre según el informe, incluyen la mortalidad materna y partos, donde la tasa se situó en 51.9 por cada 100 mil nacimientos en 2024, lejos de la meta de 32.5 para 2030, afectando gravemente a las comarcas. Además, la atención especializada de partos cae al 84% en áreas rurales.

Al detallar la salud mental en hombres, registra que los suicidios subieron a 3.5 por cada 100 mil habitantes. La tasa en hombres (6.2) es casi 8 veces mayor que en mujeres, lo que significa que 9 de cada 10 suicidios ocurren en varones, haciendo urgente aplicar la Ley 364 de 2023.

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Como dato positivo, la fecundidad adolescente bajó un 48% (2015-2024). Sin embargo, el gasto público en salud es de apenas 3.0% del PIB, la mitad del 6% recomendado por la OPS.

Como aspecto positivo, el estudio destaca una reducción del 48% en la fecundidad adolescente entre 2015 y 2024.

No obstante, el documento concluye que estos desafíos estructurales coinciden con un rezago en el financiamiento: el gasto público en salud representa apenas el 3.0% del PIB, muy por debajo de la meta del 6% recomendada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En 2025 la informalidad alcanzó 47.1% de la población ocupada no agrícola, equivalente a 784,990 personas, lo que limita el acceso a la seguridad social, estabilidad y protección laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado laboral en Panamá presenta una marcada dualidad entre empleo formal e informal, donde en 2025 la informalidad alcanzó 47.1% de la población ocupada no agrícola, equivalente a 784,990 personas, lo que limita el acceso a la seguridad social, estabilidad y protección laboral.

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En ese contexto, el coordinador del Observatorio Panamá, ¡cuéntame!, Renán Arjona, manifestó que la situación afecta particularmente a los jóvenes.

El 15.1% (ni-ni) de las personas entre 15 y 24 años no estudiaba, no trabajaba ni recibía capacitación en 2025, porcentaje que ascendía a 18.8% entre las mujeres.

De igual manera, más del 70% de los trabajadores formales percibía salarios inferiores a $1,000 mensuales, reflejando importantes desafíos de productividad, ingresos y calidad del empleo, afirma el informe.