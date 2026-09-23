Patentes en CABA: el impuesto bajará para 6 de cada 10 autos en 2027 y el resto pagará lo mismo que este año

Vehículos circulan por el centro de la ciudad de Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que reducirá el impuesto a las Patentes para 6 de cada 10 vehículos en 2027, mientras que el resto abonará el mismo monto que este año. La medida, según informó la administración porteña, alcanzará a un parque de 1.630.000 automóviles.

Un total de 824.000 vehículos, equivalentes al 50% del total, pagarán menos que en 2026, mientras que otros 654.000, el 40%, mantendrán el importe actual. El gobierno porteño afirmó que “ninguno aumentará el próximo año”. El 10% restante del parque automotor, 152.000 vehículos, dejará de tributar por la ampliación de la exención por antigüedad, que pasará de incluir vehículos de 25 años a aquellos con 20 años o más.

PUBLICIDAD

Las modificaciones formarán parte del proyecto de Ley de Presupuesto que la Ciudad prevé enviar a la Legislatura el miércoles 30 de septiembre. Actualmente, este impuesto tiene “un esquema gradual” para que cada vehículo pague según lo que vale. A esta modalidad se le sumará una fuerte reducción de alícuotas en todos los tramos.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, vinculó la medida con el ajuste de estructuras estatales y sostuvo: “Vamos a hacer una baja histórica de Patentes para la clase media. En 2027, en la Ciudad nadie va a pagar más de patente que este año. Nadie.”

PUBLICIDAD

“Podemos bajar las Patentes porque desde el primer día hicimos lo que había que hacer: bajamos el gasto político, achicamos estructuras y cortamos gastos inútiles”, aseguró Macri.

Ejemplos de las rebajas en Patentes

Como referencia, el Gobierno porteño indicó que un Renault Kwid modelo 2025, que este año abona $ 134.300 por boleta bimestral, pasaría a pagar $ 72.000 en 2027. La diferencia sería de $ 62.300 por período, equivalente a una reducción del 46%. En el caso de un Peugeot 208 de 2023, el importe bajaría de $ 136.500 a $ 87.800, una merma de $ 48.700 o del 35%.

Para un Fiat Cronos 2020, la boleta bimestral se reduciría de $ 110.900 a $56.800, según los ejemplos difundidos por la administración de la Ciudad. Eso representa una baja de $54.100, cercana al 49%. En cambio, un Volkswagen Gol 2014 mantendría el pago de $ 17.600 por boleta bimestral.

PUBLICIDAD

El comunicado también citó el caso de un Chevrolet Corsa 2006, que dejaría de pagar los $ 14.700 bimestrales que abona actualmente al quedar alcanzado por la exención para vehículos de más de 20 años. Los autos eléctricos continuarán exentos, mientras que los híbridos conservarán la exención total durante los primeros dos años: desde el tercero comenzarán a tributar de manera gradual y pagarán el total a partir del sexto año.

Recorte de gastos y nuevos ingresos

Según el comunicado del Gobierno porteño, el proceso de desregulación y reconversión de la estructura estatal comenzó en diciembre de 2023. La administración afirmó que redujo un 15% su planta administrativa, con 8.954 cargos menos, un nivel que ubicó como el más bajo de los últimos diez años.

PUBLICIDAD

El comunicado detalló además la eliminación de 359 cargos gerenciales y la disolución de seis fondos y fideicomisos que el Ejecutivo consideró ineficientes. También informó el cierre de 40 comedores que calificó como “fantasma” y que, de acuerdo con sus cifras, representaban una erogación anual de $ 16.000 millones.

Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Según el texto oficial, el Gobierno de la Ciudad cuenta con más de 230 concesiones activas y tiene otras 60 en proceso. Entre las acciones adoptadas se destacó el cobro a empresas de medicina prepaga y a extranjeros atendidos en hospitales públicos, y sostuvo que esas medidas contribuyeron a generar un excedente financiero.

PUBLICIDAD

Al vincular esas decisiones con la reducción de impuestos, Macri afirmó: “La eficiencia del Estado no es una cuestión técnica. Es un deber moral con la clase media que trabaja, produce y paga impuestos”. Y agregó que la obligación de su administración es “gastar menos, gastar mejor y cobrar menos impuestos”.

Según el comunicado, la reducción de Patentes se incorpora a otras medidas de alivio fiscal que la gestión porteña afirma haber impulsado desde 2024: la eliminación de Ingresos Brutos para 140.000 trabajadores independientes, la quita del impuesto de Sellos sobre el financiamiento de saldos de tarjetas de crédito y la exención de Sellos para la compra de una primera vivienda de hasta $ 226 millones. El texto también menciona la exención total de ABL para más de 76.000 jubilados y pensionados, la quita de ese tributo para hoteles y restaurantes durante el primer semestre de 2026 y para clubes de barrio y entidades deportivas sin fines de lucro, además de la devolución de saldos a favor de Ingresos Brutos a más de 30.000 vecinos.

PUBLICIDAD