Salud

Rodilla del corredor: cuáles son las causas y qué ejercicios pueden aliviar las molestias

Yale Medicine detalla cómo reconocer esta dolencia, qué movimientos suelen intensificarla y cuándo conviene consultar para evitar que se vuelva persistente

Ilustración de una mujer vestida con ropa deportiva que sostiene su rodilla sobre un tramo de escaleras.
La rodilla del corredor o síndrome de dolor patelofemoral puede afectar a cualquier persona y no solo a quienes corren (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El dolor en la parte delantera de la rodilla puede aparecer al subir escaleras, al levantarse después de permanecer sentado o al retomar la actividad física. Aunque suele relacionarse con quienes corren, el síndrome de dolor patelofemoral, también llamado rodilla del corredor, puede afectar a cualquier persona.

De acuerdo con una revisión de Yale Medicine, la doctora Stephanie Schmidt, médica de atención primaria especializada en medicina deportiva, explica que esta molestia aparece cuando la rótula, el hueso redondo situado en la parte frontal de la rodilla, no se desliza de forma adecuada sobre el fémur al doblar o estirar la pierna.

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Como consecuencia, aumenta la presión sobre el cartílago que la recubre por detrás y pueden surgir dolor, ardor, crujidos o una sensación de roce.

Qué causa la rodilla del corredor y qué factores pueden favorecerla

La rodilla del corredor no tiene una causa única. La forma de la rótula y del canal óseo donde encaja puede influir en la carga que recibe la articulación. En algunas personas, esas características aumentan la predisposición a tener molestias.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Yale Medicine explicó que la rodilla del corredor aparece cuando la rótula no se desliza de forma adecuada sobre el fémur al doblar o estirar la pierna (Imagen Ilustrativa Infobae)

También influye la forma en que el cuerpo absorbe el impacto al caminar, correr, saltar o cambiar de dirección. La posición del pie y el trabajo coordinado del tobillo, la cadera y la rodilla intervienen en ese proceso. Por ejemplo, si la rodilla se desvía hacia adentro durante una sentadilla o una carrera, la zona anterior puede quedar más exigida.

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La tensión en la parte externa o posterior del muslo, junto con debilidad en otros músculos de la pierna, es otro factor frecuente. Los ejercicios de fuerza para caderas, muslos y piernas ayudan a mejorar el control de la articulación, según Yale Medicine.

La afección también puede aparecer en adolescentes, ciclistas y otros deportistas

La denominación puede llevar a confusión, porque no es exclusiva de quienes corren. Es frecuente en disciplinas con saltos, frenadas, cambios de dirección o flexiones reiteradas de la rodilla, como básquet, fútbol, gimnasia y danza. En el ciclismo, una mala regulación del asiento o una posición inadecuada sobre la bicicleta también puede favorecer su aparición.

La edad es otro elemento que debe considerarse. La rodilla del corredor se observa con frecuencia entre adolescentes y adultos jóvenes. Durante el crecimiento, los huesos pueden alargarse antes que los músculos y los tendones, lo que modifica de forma transitoria el modo en que el cuerpo absorbe las cargas.

Plano bajo de una persona en una bicicleta de carreras negra pedaleando por una carretera asfaltada junto al mar.
Una ciclista recorre una carretera costera durante una sesión de entrenamiento al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si esa etapa coincide con entrenamientos exigentes, la articulación puede quedar más expuesta a las molestias.

En adultos mayores, en cambio, el dolor persistente alrededor o detrás de la rótula requiere una valoración específica. Schmidt señaló que, en algunos casos, puede tratarse de un problema de larga data que ha derivado en una artrosis incipiente en esa zona.

El dolor suele rodear la rótula y se intensifica en movimientos cotidianos

Quienes tienen este síndrome no siempre pueden precisar el lugar exacto de la molestia. Algunas personas lo describen como una zona en forma de C en el lado interno de la rótula; otras sienten dolor alrededor de toda la rodilla o detrás del hueso.

El dolor puede ser punzante o dar sensación de ardor. Levantarse después de estar mucho tiempo sentado es uno de los desencadenantes más habituales. También puede aparecer al subir escaleras, en especial al apoyar el pie y hacer fuerza para elevar el cuerpo.

Hombre joven con camiseta azul y pantalones cortos negros se arrodilla en un camino arbolado, agarrándose la rodilla derecha con una expresión de dolor.
El dolor de rodilla puede intensificarse al subir escaleras, al levantarse después de estar sentado o al retomar la actividad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al comienzo, las molestias pueden presentarse solo durante ciertos ejercicios. Si persisten, pueden sentirse incluso al caminar. Los crujidos o chasquidos también son posibles, aunque por sí solos no alcanzan para confirmar el diagnóstico.

La consulta médica permite descartar otras lesiones y orientar el tratamiento

Para diagnosticar la rodilla del corredor, el profesional suele partir de una conversación con el paciente y de un examen físico. La aparición gradual del dolor, sin un golpe concreto que lo explique, permite diferenciar este cuadro de otras lesiones de rodilla.

Luego revisa si hay sensibilidad alrededor de la rótula y analiza el trabajo conjunto del pie, el tobillo, la rodilla y la cadera. Una sentadilla, por ejemplo, puede revelar debilidad muscular o una desviación en la alineación de la pierna.

Si hace falta, las radiografías permiten observar la posición de la rótula y detectar una inclinación, un desplazamiento lateral o una ubicación más alta de lo habitual.

Un fisioterapeuta en uniforme azul manipula la pierna de un paciente acostado boca arriba en una camilla, tocando su rodilla y cadera.
La fisioterapia, los ejercicios de fuerza y el control de los movimientos que provocan dolor son claves para tratar la rodilla del corredor y prevenir recaídas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez identificado el problema, la fisioterapia suele ser el tratamiento principal. El objetivo es recuperar fuerza y corregir los movimientos que aumentan la exigencia sobre la rodilla. Mientras avanza la rehabilitación, puede ser necesario limitar temporalmente las actividades que desencadenan dolor, sin abandonar por completo el ejercicio.

El calzado adecuado, el fortalecimiento de pies y tobillos y, en algunos casos, el uso transitorio de plantillas pueden ayudar a reducir la carga sobre la articulación. Las inyecciones de corticoides pueden ofrecer un alivio breve, aunque no modifican los factores que provocan la afección.

“Esto no ocurrió de un día para otro, así que no se resolverá de un día para otro”, afirmó Stephanie Schmidt. La recuperación puede llevar meses y, en las personas con características anatómicas que favorecen el problema, puede ser necesario sostener los ejercicios de fuerza o retomar la fisioterapia de manera periódica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El diagnóstico de la rodilla del corredor se basa en la evaluación clínica y, si hace falta, en radiografías para observar la posición de la rótula (Imagen Ilustrativa Infobae)

Yale Medicine recomienda consultar a un profesional si ya existe dolor de rodilla o si hay dudas sobre el origen de los síntomas antes de comenzar una rutina. Un médico de atención primaria, un traumatólogo o un especialista en medicina deportiva puede confirmar el diagnóstico y orientar los ejercicios de acuerdo con cada caso.

La prevención incluye mantener una actividad regular sin insistir en los movimientos que duelen, controlar el peso corporal cuando sea necesario y hacer ejercicios de fuerza dos o tres veces por semana.

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