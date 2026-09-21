Salud

Qué es el TRX, la práctica en suspensión que permite ganar fuerza, equilibrio y estabilidad

Cleveland Clinic repasa las claves de esta modalidad, los ejercicios que pueden realizarse y las recomendaciones para ajustar la dificultad de forma segura

Ilustración de una mujer usando correas de suspensión inclinada en un gimnasio con mancuernas y estantes.
El entrenamiento con TRX combina fuerza, equilibrio y estabilidad mediante un sistema de suspensión con el peso corporal y la gravedad como resistencia (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los ejercicios con correas de suspensión ofrecen una alternativa para trabajar distintos grupos musculares sin recurrir a pesas convencionales. El entrenamiento TRX usa el peso del propio cuerpo y la gravedad como resistencia, por lo que exige fuerza, coordinación y equilibrio.

TRX es el nombre con el que se conoce este sistema de suspensión. Consta de dos cintas regulables, fijadas a un punto de anclaje seguro, que terminan en manijas y apoyos para los pies. Esa disposición permite modificar la postura y ejecutar movimientos desde ángulos diferentes.

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El especialista en fisiología del ejercicio Christopher Travers, con una maestría en Ciencias, explicó a Cleveland Clinic: “Las cintas de suspensión permiten realizar una rutina de cuerpo completo con poco espacio”. También señaló que, como el equipo se mueve, es necesario mantener el control de la postura durante cada ejercicio.

La posición del cuerpo permite regular la dificultad

En este sistema, la exigencia se ajusta sin sumar discos ni cambiar de aparato. La inclinación respecto del anclaje determina cuánto peso corporal debe sostenerse: si los pies se alejan, el esfuerzo aumenta; si se acercan, el movimiento se vuelve más accesible. Así, una misma secuencia puede adaptarse a distintos niveles, siempre que la técnica sea correcta y el aumento de dificultad sea gradual.

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Mujer de espaldas con smartwatch y ropa deportiva haciendo ejercicio con bandas TRX en un gimnasio exterior con árboles y césped.
El TRX utiliza dos cintas regulables ancladas a un punto seguro, con manijas y apoyos para los pies que permiten variar la postura y los ángulos de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

También influye el largo de las cintas. Al extenderlas, el movimiento dispone de un recorrido más amplio; al acortarlas, resulta más fácil controlar las posturas cercanas al suelo. La exigencia también cambia según se utilicen las manos o los pies como apoyo.

A esa regulación se suma la inestabilidad propia del equipo. Como las cintas se desplazan durante la ejecución, el abdomen y la espalda deben mantenerse activos para conservar la alineación. Por eso, ejercicios habituales como la plancha, la sentadilla o la flexión requieren una atención adicional sobre la postura.

Cómo se distribuye el trabajo muscular con TRX

Según explicó Christopher Travers, el TRX no se limita al trabajo abdominal. De acuerdo con el ejercicio elegido, puede involucrar la zona media, la parte superior y la parte inferior del cuerpo; en algunos movimientos, esos grupos actúan al mismo tiempo.

Zona media

La zona media se mantiene activa durante el entrenamiento porque debe estabilizar el cuerpo mientras las cintas se desplazan. La plancha suspendida, los escaladores y la inclinación hacia adelante con los brazos elevados son algunas de las variantes que exigen al abdomen y a los músculos que sostienen el tronco.

Mujer en posición de plancha con los pies sujetos a correas en suspensión y las manos apoyadas sobre una colchoneta en un gimnasio.
La inestabilidad del TRX obliga a mantener activos el abdomen y la espalda para conservar la alineación en ejercicios como planchas, sentadillas y flexiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la plancha, los pies se colocan en los apoyos y las manos o los antebrazos permanecen en el suelo. Esa posición requiere evitar que las caderas bajen o giren. Desde allí también se pueden realizar escaladores, al acercar una rodilla al pecho y alternar las piernas.

Otra opción comienza de pie y de espaldas al anclaje: con los brazos extendidos, se inclina el cuerpo hacia adelante y se elevan las manos, sin perder la alineación.

Parte superior del cuerpo

Las flexiones suspendidas concentran el esfuerzo en el pecho, los hombros y los tríceps. Si los pies se ubican en las cintas, la zona media también debe participar para que el cuerpo mantenga una línea recta.

Tres personas realizan ejercicios inclinados utilizando correas amarillas de suspensión dentro de una sala con amplios ventanales.
Las flexiones suspendidas y los remos en TRX trabajan pecho, hombros, tríceps, espalda y brazos, con una exigencia que se ajusta por la inclinación del cuerpo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los remos se realizan de frente al punto de sujeción. La persona toma las manijas, inclina el cuerpo hacia atrás y acerca el pecho a las manos, con la espalda alineada. “El remo invertido puede ser una alternativa a las dominadas, que resultan más difíciles”, afirmó Christopher Travers en declaraciones recogidas por Cleveland Clinic. Al conservar los pies en el suelo, la inclinación permite regular la exigencia sobre la espalda, los brazos y los hombros.

Parte inferior del cuerpo

Las sentadillas, las estocadas, las flexiones de isquiotibiales y los puentes de cadera permiten trabajar las piernas y los glúteos. Las cintas también pueden servir de apoyo durante las sentadillas o las estocadas, una ayuda que facilita concentrarse en la estabilidad y en la amplitud del movimiento.

Una mujer con ropa deportiva hace una sentadilla mientras sostiene correas de entrenamiento en un gimnasio con ventanales.
Las sentadillas, las estocadas, las flexiones de isquiotibiales, los puentes de cadera y las rotaciones de torso en TRX activan piernas, glúteos y oblicuos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el puente suspendido, los pies se ubican en los apoyos y las manos descansan a los costados. Luego se elevan las caderas hasta formar una línea entre los hombros y los talones. La posición puede sostenerse entre tres y cinco segundos antes de descender de forma controlada.

Oblicuos y movimientos de rotación

Los movimientos de giro activan los músculos laterales del abdomen y suman un trabajo distinto de los ejercicios que solo avanzan o retroceden. Para una rotación de torso, la persona se coloca de costado respecto del anclaje, sostiene una manija con ambas manos y extiende los brazos al frente.

Con los pies firmes y la espalda recta, debe alejarse de las cintas de manera gradual hasta que el torso rote hacia el punto de sujeción. El movimiento requiere control, sin balancear los brazos ni utilizar impulso.

Cleveland Clinic recomienda comprobar la firmeza del anclaje del TRX y buscar orientación profesional al comenzar para ajustar las cintas y aplicar una técnica segura (Freepik)
Cleveland Clinic recomienda comprobar la firmeza del anclaje del TRX y buscar orientación profesional al comenzar para ajustar las cintas y aplicar una técnica segura (Freepik)

Comprobar la firmeza del anclaje es indispensable antes de utilizar el equipo. Cleveland Clinic recomienda verificar que esté sujeto a una pared, una estructura apta para este uso o una puerta bien asegurada, además de seguir las indicaciones del fabricante.

Quienes comienzan pueden recurrir a un instructor capacitado o a un profesional de medicina deportiva. La orientación inicial permite ajustar las cintas, elegir posiciones acordes con la condición física y aprender una técnica segura antes de aumentar la dificultad.

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