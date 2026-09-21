Enfrentamiento armado deja un policía y un supuesto pandillero muertos en la zona norte

Un enfrentamiento armado deja un policía muerto y dos heridos en San Pedro Sula

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Un policía murió y dos resultaron heridos durante un enfrentamiento armado en la colonia Cerrito Lindo, sector Rivera Hernández, en San Pedro Sula, Honduras.

El agente fallecido fue identificado como Erlin Marín Izaguirre Sánchez, asignado a la Policía Nacional. Durante el mismo hecho murió otro hombre señalado de manera preliminar por las autoridades como presunto integrante de la Pandilla 18.

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El enfrentamiento se produjo después de que los agentes llegaran al sector tras recibir información sobre varios automotores con reporte de robo.

Al notar la presencia policial, varias personas que se encontraban en el lugar intentaron escapar. Los uniformados iniciaron una persecución que se extendió aproximadamente tres o cuatro cuadras y, durante ese tramo, los sospechosos habrían comenzado a disparar contra los agentes.

Fue en medio de ese intercambio cuando Izaguirre Sánchez resultó mortalmente herido.

Cómo se originó el enfrentamiento

La intervención comenzó a partir de una denuncia sobre automotores con reporte de robo. Los policías se desplazaron hasta el sector para verificar la información y localizar los vehículos.

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El subcomisionado César Ruiz, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en la zona norte, explicó que al advertir la presencia policial, varias personas intentaron escapar y que durante la persecución los sospechosos abrieron fuego contra los uniformados, quienes respondieron.

Durante el enfrentamiento también murió un hombre que las autoridades vinculan de manera preliminar con la Pandilla 18.

Su identidad no había sido confirmada públicamente en los primeros reportes. Según la Policía, cerca del cuerpo fueron hallados un arma de fuego y tatuajes que las autoridades relacionan con esa estructura, entre otros indicios que deberán analizarse como parte de la investigación.

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La DPI informó que los sospechosos intentaron escapar y abrieron fuego contra los agentes durante una persecución de tres o cuatro cuadras.

Las autoridades advirtieron que esa vinculación es preliminar y que corresponde a las investigaciones establecer la identidad del fallecido y determinar su eventual participación en los hechos.

Además del agente que perdió la vida, otros dos policías resultaron heridos y fueron trasladados a un centro asistencial. Según reportes publicados este lunes, uno de ellos permanecía en condición crítica; las autoridades no habían detallado públicamente la evolución del segundo.

La Policía Nacional confirmó la muerte de Izaguirre Sánchez y señaló que falleció mientras cumplía labores de servicio. De manera póstuma, la institución le otorgó el grado de Clase I de Policía y la distinción de Héroe Policial, y expresó sus condolencias a sus familiares y compañeros.

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Vehículos recuperados y cuatro personas requeridas

Como parte del procedimiento, las autoridades localizaron los automotores que figuraban con reporte de robo. Según declaraciones atribuidas al jefe de la DPI, los vehículos fueron recuperados y trasladados a instalaciones policiales como parte de las diligencias correspondientes.

Las autoridades recuperaron los vehículos con reporte de robo y requirieron a cuatro personas para efectos de investigación en San Pedro Sula.

Tras el enfrentamiento, cuatro personas fueron requeridas para efectos de investigación, mientras se busca determinar si tuvieron alguna participación en los hechos. Equipos policiales, de Medicina Forense y del Ministerio Público permanecieron en el sector para recopilar pruebas y documentar la escena.

Luego del enfrentamiento, las autoridades reforzaron la presencia policial en distintos sectores de San Pedro Sula. Según reportes publicados este lunes, los operativos continuaron en la zona como parte de las acciones posteriores al incidente.

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Las investigaciones siguen abiertas para determinar con precisión cómo comenzó el enfrentamiento, quiénes participaron y cuál era la relación de las personas halladas en el sector con los vehículos robados. Los resultados de esas diligencias, así como la situación de los cuatro requeridos, corresponden a información policial en desarrollo.