Renunció el Secretario Nacional de Discapacidad, en medio de la disputa por fondos para el área

Alejandro Vilches presentó su renuncia como secretario nacional de Discapacidad por motivos personales.

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Alejandro Vilches presentó su renuncia como secretario Nacional de Discapacidad por motivos personales, según pudo saber Infobae de fuentes del Gobierno Nacional. La cartera de Salud de Nación evalúa su remplazo.

La salida del funcionario se da en medio de la discusión interna que generó el Presupuesto 2027 que envió el Poder Ejecutivo al Congreso. Conocidas las previsiones que realizó el gobierno para el próximo año, quedaron expuestos nuevos ajustes en el área, algo que fue fuertemente cuestionado por la oposición y despertó el malestar de sectores internos, quienes aseguraron no haber sido informados de la decisión. La voz cantante de esa crítica fue la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado.

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En ese marco, el gobierno admitió la posibilidad de revisar las previsiones presupuestarias en el área de Discapacidad para el próximo año. El oficialismo en Diputados, en tanto, trabaja en una nueva ley que reemplace la emergencia sancionada en el período actual. Ese fue el contexto en el que se dio la salida de Vilches.

La agenda de discapacidad abarca salud, educación, transporte y empleo

La política de discapacidad contempla aspectos que exceden el sistema sanitario. Entre ellos figuran la accesibilidad, el transporte, la educación, la inserción laboral, la protección social, la autonomía personal y la participación plena en la comunidad.

Por ese carácter transversal, las medidas vinculadas con el sector demandan intervención y articulación con áreas de competencia específica. Las discusiones legislativas, presupuestarias, educativas, de transporte y de protección social involucran a diferentes organismos del Estado.

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La agenda de discapacidad abarca accesibilidad, transporte, educación, empleo, protección social, autonomía y participación comunitaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo rector de discapacidad no surgió originalmente dentro del Ministerio de Salud y mantiene vínculos de trabajo con actores estatales y sociales relacionados con la materia. Tras su incorporación a esa cartera, la Secretaría preservó esa dinámica de articulación.

El Ministerio de Salud interviene en los asuntos que corresponden a sus atribuciones y emite opiniones técnicas cuando son requeridas. Sin embargo, la definición de políticas sobre discapacidad requiere coordinación interministerial, dada la diversidad de derechos y áreas involucradas.

La trayectoria de Vilches

Vilches se hizo cargo del organismo de discapacidad luego de que el Gobierno dispusiera la salida de Diego Spagnuolo, tras la filtración de audios en los que presuntamente exponía maniobras irregulares vinculadas con la adquisición de medicamentos y servicios relacionados.

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Vilches es médico egresado de la Universidad del Salvador y cuenta con formación especializada en administración de sistemas de salud públicos y privados. Actualmente ocupa la Secretaría de Gestión Sanitaria, luego de una carrera vinculada con la gestión, la auditoría y el control de prestaciones dentro del Estado y de las obras sociales.

Vilches organizó la nueva evaluación para más de 200 aspirantes a residencias médicas tras detectar calificaciones inusualmente elevadas

Su trayectoria incluye funciones como asesor en la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete, subgerente de Administración de Prestadores del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) y responsable de áreas en la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada Argentina. También fue director general de Evaluación de Calidad de los Servicios de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y asesor de comisiones de salud en la Legislatura porteña y en la Cámara de Diputados de la Nación.

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En el sistema de obras sociales, ejerció cargos de dirección médica en las entidades de Ceramistas; del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Zárate-Campana; de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne, y del Personal de la Industria del Cuero. A su vez, se desempeñó como asesor médico y responsable de la gerencia de prestaciones médicas durante la intervención federal de la obra social del personal de las comunicaciones.

Vilches también desarrolló tareas académicas en la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). Allí dictó cursos superiores de auditoría médica, fue profesor de la maestría en Gestión de Salud y docente regular de la Especialización en Estudios Sociales de la Discapacidad, en la Facultad de Ciencias Sociales.

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En los últimos meses, adquirió exposición pública a partir de su intervención en el examen unificado de ingreso a residencias médicas. Después de que se detectara un incremento estadísticamente inusual de calificaciones elevadas, el Ministerio de Salud dispuso una nueva evaluación para más de 200 postulantes que habían respondido correctamente 86 preguntas o más.

El secretario estuvo al frente de la organización de esa instancia, que contó con auditorías reforzadas, veedores y personal de seguridad. También sostuvo que el mecanismo de evaluación fue diseñado para preservar el anonimato de los aspirantes y aplicar las mismas condiciones para todos. En ese contexto, anticipó que la cartera sanitaria evaluaría cambios en el sistema para que las provincias definan los perfiles profesionales de salud que requieren.

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El Gobierno Nacional evalúa el reemplazo de Alejandro Vilches en la Secretaría Nacional de Discapacidad.

La designación de Vilches al frente de la agencia se produjo en medio de las protestas de familias de personas con discapacidad, que cuestionaron el ajuste presupuestario y los recortes en el sector. En ese sentido, días atrás, la actriz Valentina Bassi.

Bassi, madre de un adolescente con autismo, advirtió sobre el impacto que podrían tener los cambios en el Presupuesto 2027 sobre la ley de emergencia en discapacidad aprobada en 2025. En una entrevista en Radio con Vos, cuestionó en particular una eventual modificación del nomenclador de prestaciones. “Es letal la desregulación del nomenclador”, afirmó.

Bassi sostuvo que el sistema vigente permite que las personas con discapacidad accedan a terapias y escuelas especiales sin que sus posibilidades dependan del nivel de cobertura médica o de sus ingresos. “Una persona que no tiene un mango tiene el mismo derecho de acceder a las terapias, o a las escuelas especiales que el que tiene una prepaga premium”, expresó.

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Para explicar su planteo, mencionó el caso de la institución a la que asiste su hijo. Según relató, allí conviven alumnos con obras sociales de menor cobertura y otros con planes de medicina prepaga de alto costo, ya que todas las entidades deben cubrir los mismos valores establecidos por un nomenclador único.

“Eso es lo que básicamente te garantiza: igualdad, equidad de posibilidades y derechos para todas las personas con discapacidad”, remarcó.