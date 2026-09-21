Salud

Del análisis de sangre a los entornos virtuales: las innovaciones que cambian la evaluación del Alzheimer

Las pruebas sanguíneas y los escenarios inmersivos amplían las herramientas de los especialistas para identificar cambios cognitivos, definir diagnósticos y seguir la evolución de los pacientes

Una pantalla de resonancia magnética cerebral en primer plano muestra imágenes del cerebro con regiones en azul, verde y rojo, y gráficos de datos. Al fondo, un portátil y un cuaderno.
El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta de forma progresiva la memoria y otras capacidades cognitivas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un análisis de sangre puede buscar señales biológicas del Alzheimer antes de que el deterioro sea evidente. Un casco de realidad virtual, en cambio, puede mostrar qué ocurre cuando una persona intenta concentrarse ante sonidos, imágenes y consignas que compiten por su atención. La evaluación del Alzheimer suma biomarcadores y entornos inmersivos para obtener datos más precisos sobre el funcionamiento cognitivo.

En esa línea, el Hospital Italiano de Buenos Aires incorporó la realidad virtual a las evaluaciones neurocognitivas de adultos, niños y niñas. La herramienta se utiliza como complemento de las pruebas tradicionales en personas con deterioro cognitivo, enfermedades neurodegenerativas y cuadros demenciales. Hasta el momento, el centro realizó más de 60 estudios.

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La evaluación propone tareas dentro de un escenario digital. En adultos, uno de los entornos recrea un acuario virtual. El paciente debe cumplir distintas consignas mientras recibe estímulos visuales y auditivos que pueden distraerlo.

La realidad virtual se incorpora como complemento de las evaluaciones neurocognitivas en el Hospital Italiano de Buenos Aires
La realidad virtual se incorpora como complemento de las evaluaciones neurocognitivas en el Hospital Italiano de Buenos Aires

El sistema permite observar cómo sostiene la atención, selecciona datos relevantes, responde ante interferencias y controla conductas impulsivas. También registra el tiempo y la precisión de las respuestas. En términos simples, analiza cómo reacciona el cerebro cuando debe procesar varias demandas a la vez.

La doctora María Cecilia Fernández, jefa de la Sección de Neurología Cognitiva del Hospital Italiano, explicó que las pruebas de consultorio pueden no mostrar todas las dificultades de una persona: “Una persona puede rendir adecuadamente frente a una hoja de papel y, sin embargo, tener dificultades para sostener la atención cuando aparecen múltiples estímulos al mismo tiempo”.

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La realidad virtual permite detectar si la atención cae a medida que avanza la tarea, si el paciente se distrae ante estímulos irrelevantes o si responde de manera apresurada. También puede mostrar dificultades para mantener una instrucción activa o para alternar entre consignas.

Imagen microscópica del cerebro con neuronas ramificadas, células de microglía capturando depósitos de proteína y vasos sanguíneos.
Un entorno digital recrea un acuario virtual para medir la atención de los pacientes frente a estímulos simultáneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología no reemplaza la entrevista clínica ni los estudios neuropsicológicos convencionales. Las pruebas habituales examinan memoria, lenguaje, razonamiento, atención y otras capacidades. El casco ofrece una situación distinta, con estímulos simultáneos y consignas que se acercan a situaciones cotidianas.

No reemplaza la evaluación neuropsicológica tradicional: la complementa y nos acerca un poco más a cómo funcionan esas capacidades en situaciones que se parecen a las de la vida cotidiana”, indicó Fernández.

En algunos pacientes, ese entorno puede aportar información sobre fatiga, impulsividad, distracciones o fluctuaciones de la atención que no aparecen con la misma intensidad en una tarea con lápiz y papel.

Los resultados se analizan junto con la historia clínica, la entrevista y las evaluaciones convencionales. El trabajo incluye a profesionales de neurología y neuropsicología. Ninguna prueba aislada alcanza para establecer un diagnóstico de Alzheimer.

Durante la prueba, el paciente debe cumplir consignas mientras recibe sonidos e imágenes que pueden distraerlo (AP Foto/David Duprey, Archivo)
Durante la prueba, el paciente debe cumplir consignas mientras recibe sonidos e imágenes que pueden distraerlo (AP Foto/David Duprey, Archivo)

Los biomarcadores en sangre pueden aportar señales tempranas del Alzheimer

El avance de la realidad virtual ocurre en paralelo con otra transformación: la incorporación de biomarcadores para mejorar el diagnóstico. Un biomarcador es una señal medible en el organismo que puede estar relacionada con una enfermedad. Puede detectarse, por ejemplo, en sangre o líquido cefalorraquídeo.

Uno de los marcadores que concentra atención es la proteína p-tau217, asociada a cambios biológicos vinculados con la enfermedad.

El neurólogo David Andrés Pérez Martínez, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario La Luz de Madrid y presidente de la Fundación Alzhéimer España, sostuvo que una prueba automatizada basada en esa proteína recibió recientemente el marcado CE. Esa autorización puede facilitar su uso en Europa.

La proteína p-tau217 concentra la atención de investigadores y especialistas como posible biomarcador temprano
La proteína p-tau217 concentra la atención de investigadores y especialistas como posible biomarcador temprano

La p-tau217 no reemplaza la consulta médica ni confirma por sí sola un diagnóstico. Aporta un dato adicional que debe interpretarse con el resto de la información clínica. “Los resultados siempre tienen que interpretarse en el contexto de la evaluación neurológica, cognitiva y clínica del paciente y, cuando sea necesario, junto a otras pruebas complementarias”, afirmó Pérez Martínez.

Las terapias antiamiloides exigen diagnósticos más precisos y seguimiento especializado

La mejora en los biomarcadores adquiere peso ante la llegada de tratamientos modificadores de la enfermedad. Las terapias antiamiloides actúan sobre una proteína relacionada con el Alzheimer y pueden ralentizar el deterioro cognitivo y funcional en ciertos pacientes en etapas iniciales.

Pantalla de monitor que muestra una resonancia magnética (RM) coronal en escala de grises de un cerebro humano y la parte superior del cuello.
Las alteraciones biológicas vinculadas con el Alzheimer pueden comenzar hasta 20 años antes de los primeros síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

No revierten los daños ya producidos ni constituyen una cura. Su indicación requiere una selección cuidadosa, con criterios clínicos, diagnósticos y de seguridad. Por eso, identificar con precisión el tipo y la etapa del deterioro resulta parte central de la atención.

Un equipo de la Universidad de Washington revisó los estudios más recientes y señaló que las alteraciones biológicas de la enfermedad pueden comenzar hasta 20 años antes de los primeros síntomas. Los especialistas describieron una mayor precisión de los biomarcadores y el avance de las primeras terapias modificadoras.

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