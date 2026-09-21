Salud

Un estudio asegura que salir de vacaciones seguido mejora la calidad de vida

Un equipo de la Universidad de Sunshine Coast determinó que los viajes de ocio regulares, incluso si son breves, generan un ciclo positivo de felicidad y resiliencia psicológica que tiene un impacto directo y duradero sobre el bienestar general

Familia viajando en vehículo durante vacaciones de verano, disfrutando de la aventura y la exploración juntos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La investigación publicada en el Journal of Travel Research indicó que las escapadas cortas y cercanas también fortalecen la resiliencia psicológica - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un equipo de investigadores de la Universidad de Sunshine Coast (UniSC) determinó que los viajes de ocio frecuentes aumentan la felicidad, fortalecen la resiliencia psicológica y mejoran la calidad de vida, incluso cuando se trata de escapadas cortas cerca del lugar de residencia.

El hallazgo, publicado en el Journal of Travel Research, destaca que las personas más vulnerables o con menor capacidad para gestionar el estrés son quienes obtienen mayores beneficios.

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Grupo de turistas realizando kayak en un tranquilo lago de montaña, rodeados de un paisaje natural impresionante, como parte de una experiencia de vacaciones activas. La fotografía captura la esencia del turismo de aventura y deporte al aire libre, mostrando cómo estas actividades se integran armoniosamente con el camping y el disfrute de la naturaleza. (Imagen ilustrativa Infobae)
Un estudio de la Universidad de Sunshine Coast concluyó que los viajes de ocio frecuentes aumentan la felicidad y mejoran la calidad de vida - (Imagen ilustrativa Infobae)

Los viajes cortos y frecuentes tienen efectos positivos duraderos en el bienestar

El estudio, liderado por el profesor asociado Rory Mulcahy, analizó datos de más de 1.200 turistas australianos en tres instancias distintas entre 2020 y 2023. Los investigadores examinaron cómo la frecuencia de los viajes de ocio impacta sobre la satisfacción vital, y encontraron que ese efecto positivo se sostiene en el tiempo más allá del momento del viaje en sí.

“Viajar ofrece oportunidades para visitar nuevos destinos, aprender sobre diversas culturas y disfrutar de actividades que fomentan la felicidad, lo que ayuda a desarrollar la resiliencia psicológica y, a su vez, a mejorar la satisfacción con la vida”, explicó Mulcahy en declaraciones difundidas por la UniSC.

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El equipo aplicó como marco teórico la denominada broaden-and-build theory (BBT), una teoría de la psicología positiva que sostiene que las emociones positivas amplían las capacidades cognitivas y conductuales de las personas y contribuyen a construir recursos personales duraderos, como la resiliencia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El análisis de más de 1.200 turistas australianos mostró que el efecto positivo de las vacaciones se sostiene más allá del momento del viaje - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas con mayor vulnerabilidad son las que más se benefician de viajar

Uno de los hallazgos centrales del trabajo es que los beneficios del turismo de ocio no son iguales para todos. “Nuestra investigación revela que las personas que se sienten más vulnerables o que tienen menos habilidades para afrontar las dificultades son las que más se benefician de viajar con frecuencia”, señaló Mulcahy.

“Son capaces de canalizar sus emociones positivas para sobrellevar las dificultades y crecer a partir de sus experiencias de viaje”, agregó.

En contraste, quienes ya cuentan con niveles moderados o altos de habilidades de afrontamiento, o que presentan niveles bajos de vulnerabilidad, obtienen beneficios menos significativos. Esto sugiere que el impacto del viaje sobre el bienestar está condicionado por el estado psicológico previo de cada persona.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El equipo de Rory Mulcahy explicó que viajar favorece emociones positivas que elevan la satisfacción con la vida y refuerzan la resiliencia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calidad de vida mejora sin necesidad de viajes largos ni costosos

Un punto que el equipo de investigación subraya con énfasis es que no es necesario realizar viajes extensos o costosos para obtener estos beneficios. “Nuestros hallazgos demuestran que las escapadas cortas y frecuentes pueden aportar beneficios potenciales a largo plazo para la salud y el bienestar, que podrían transformar la calidad de vida de las personas”, sostuvo Mulcahy.

Esta conclusión tiene implicaciones directas para distintos actores. Los operadores turísticos, según los investigadores, podrían diseñar servicios y experiencias orientadas específicamente a personas vulnerables o con menor capacidad de afrontamiento, para potenciar las emociones positivas que mejoran su resiliencia.

Entre las propuestas concretas figuran recorridos guiados, traslados desde aeropuertos y hoteles, y actividades al aire libre accesibles para principiantes, como senderismo, kayak o escalada en niveles básicos.

Dos personas sentadas bajo una sombrilla en la playa, contemplando el mar en un ambiente de serenidad y descanso. La fotografía evoca la tranquilidad de las vacaciones y la importancia de tomarse un tiempo para viajar y desconectar durante un feriado o un largo fin de semana. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los investigadores advirtieron que quienes ya tienen habilidades de afrontamiento moderadas o altas registran mejoras menos significativas en su bienestar - (Imagen ilustrativa Infobae)

Los hallazgos abren la puerta a políticas públicas en salud mental y turismo

Los resultados también tienen proyección en el ámbito de las políticas públicas y la salud mental. De acuerdo con los investigadores, los gobiernos podrían tomar estos datos como fundamento para promover inversiones en infraestructura que faciliten los desplazamientos frecuentes y accesibles para la ciudadanía.

Por su parte, los profesionales de la salud mental podrían incorporar la recomendación de viajes regulares como parte de sus programas de bienestar, dado que viajar con frecuencia puede contribuir a reducir el estrés y a mejorar la satisfacción general con la vida.

Los propios investigadores señalan que el estudio tiene limitaciones: la muestra se compone exclusivamente de turistas australianos, cuya experiencia durante la pandemia de COVID-19 fue particular debido al régimen de restricciones y la posterior demanda acumulada de viajes. Por eso, advierten que los resultados deben replicarse en otros contextos nacionales y culturales antes de generalizar las conclusiones.

Quedan pendientes, además, preguntas sobre si la duración del viaje o su propósito —visitar familiares, aventura, descanso— también inciden en la mejora de la calidad de vida, lo que abre una agenda de investigación para futuros estudios.

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