Inserción laboral en Panamá marca una brecha entre profesionales hombres y mujeres

Un grupo con mayor cantidad de hombres profesionales con birretes académicos trabaja en escritorios con computadoras dentro de una oficina de planta abierta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La brecha laboral entre hombres y mujeres marcó los resultados de inserción de los graduados de la Universidad de Panamá en 2025.

La tasa entre los hombres llegó a 75,9%, mientras que entre las mujeres fue de 58,0%.

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El informe del Observatorio Ocupacional, dependiente de la Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria, examinó la incorporación al mercado laboral panameño de los profesionales formados por la institución entre 2017 y 2025.

La Universidad de Panamá registró una tasa promedio de inserción laboral de 62,6% entre sus graduados en 2025.

El estudio muestra que la vinculación con el empleo varía según el género, el nivel de formación, el lugar de estudio y el área académica de procedencia.

Los resultados del Observatorio Ocupacional ofrecen a la Universidad de Panamá una base para evaluar sus programas académicos.

La evolución del indicador tuvo cambios durante el período analizado.

En 2017, la tasa alcanzó 83,7%, el nivel más elevado de toda la serie, porcentaje descendió a 67,2% en 2020, en un escenario atravesado por las consecuencias económicas y laborales de la pandemia.

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La recuperación posterior llevó el indicador a 80,3% en2022, y posteriormente la tasa volvió a bajar hasta el resultado informado para 2025.

El análisis indicó que la diferencia por género se mantuvo de forma sostenida a lo largo de los años considerados.

El registro más reciente volvió a reflejar una mayor proporción de inserción entre los graduados hombres.

Estudiantes conversan y revisan material de estudio en un pasillo de la Universidad de Panamá frente a un mural institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los egresados de programas de licenciatura tuvieron una inserción laboral de 63,5%, y la cifra quedó por encima del 52,5% observado entre quienes completaron carreras técnicas.

También surgieron diferencias según la sede universitaria, los graduados del campus central alcanzaron una tasa de 72,1%.

En los Centros Regionales Universitarios y otras sedes, el indicador fue de 51,8%.

La distancia entre ambos grupos, de acuerdo con el informe, expone comportamientos distintos en la transición de los egresados hacia el empleo.

El área de Ciencias de la Salud presentó el mejor resultado entre las disciplinas evaluadas, con una tasa de 69,2%.

En la Universidad de Panamá las mujeres se gradúan en mayor proporción que los hombres, lo que se refleja tanto en la matrícula como en los títulos otorgados.

De acuerdo con el análisis universitario, las Ciencias Administrativas y Económicas quedaron en segundo lugar, con 63,8%. Se indica que ambas áreas superaron el promedio general de inserción registrado ese año.

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Por su parte, las Ciencias Humanísticas y Sociales alcanzaron 60,2%, mientras que Ciencias Naturales y Tecnología obtuvo 59,3%.

Los datos, siempre según el análisis de la Universidad de Panamá, permiten observar que las posibilidades de incorporación laboral no son uniformes entre las distintas áreas de formación. El estudio plantea que estos resultados pueden servir para revisar la correspondencia entre la oferta académica y las necesidades del país.

Entre los factores identificados para fortalecer la empleabilidad figuran la actualización permanente de los planes de estudio y una mayor relación con las empresas y otros sectores productivos. El documento también menciona la ampliación de los programas de prácticas, el desarrollo de competencias digitales y habilidades blandas, y el impulso de servicios de orientación laboral para los egresados.

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La investigación y la innovación con impacto social aparecen como otros componentes vinculados a una mayor preparación de los graduados frente a las demandas laborales.

Un grupo de jóvenes graduados con toga y birrete camina por una vía pública con los rascacielos de la ciudad de Panamá al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados del Observatorio Ocupacional ofrecen a la Universidad de Panamá una base para evaluar sus programas académicos, ampliar sus estrategias de acompañamiento y fortalecer los vínculos que faciliten la incorporación de sus profesionales al mercado de trabajo.

Los niveles más altos de inserción se registraron en 2017 (83.7%) y en 2022 (80.3%), tras la recuperación pospandemia.

La tendencia reciente refleja una desaceleración acorde con el comportamiento económico del país.

Al cierre del primer semestre de 2026 la Universidad de Panamá, también conocida como “la Universidad del pueblo”, informó que registró una matrícula de 84 mil estudiantes, cifra que de acuerdo con sus directivos se mantiene estable respecto al año anterior.

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