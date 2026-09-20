Cultura

“Glaxo” abre la carrera en San Sebastián: un pueblo argentino en los 50, Lali Espósito y un filme posible gracias al apoyo brasileño

El filme de Benjamín Naishtat, director de “Puán”, fue el primer filme latinoamericano en presentarse en la competencia por la Concha de Oro

Imagen de 'Glaxo', de Benjamín Naishtat
Imagen de 'Glaxo', de Benjamín Naishtat
Guardar

El cine latinoamericano entró este domingo en la carrera por la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, con el estreno de Glaxo, de Benjamín Naishtat, una película de época sobre la amistad y la traición en una ciudad de provincias de Argentina.

La jornada cuenta con otro esperado momento, la proyección de La bola negra, de los españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi, que obtuvieron el premio a la mejor dirección en el pasado Festival de Cannes.

PUBLICIDAD

Los Javis, como son conocidos, mostrarán en la sección Perlas, que reúne películas destacadas de otros festivales, el largometraje inspirado en una obra inacabada de Federico García Lorca, que representará a España en los Óscar.

“Glaxo”, que compite en la sección oficial, está basada en la novela homónima del escritor argentino Hernán Ronsino, sobre un grupo de cuatro amigos que viven en Chivilcoy, en el norte de la provincia de Buenos Aires, en la década de los 1950.

Benjamín Naishtat reivindica la "argentinidad" de Glaxo y carga contra Milei por "inviabilizar" producciones
Benjamín Naishtat reivindica la "argentinidad" de Glaxo y carga contra Milei por "inviabilizar" producciones

A la localidad llega a vivir un policía con un oscuro pasado (Marcelo Subiotto) durante la dictadura y su cautivadora esposa, interpretada por la cantante y actriz Lali Espósito, objeto del deseo de los cuatro jóvenes y origen de una serie de eventos que alterarán las vidas de todos.

PUBLICIDAD

La película tiene producción brasileña y tuvo que ser rodada en ese país por la imposibilidad de hacerlo en Argentina ante “el congelamiento y desmantelamiento de las políticas de Estado” de apoyo al cine por parte del Gobierno de Javier Milei, criticó en rueda de prensa el director Benjamín Naishtat.

“El papel de los países vecinos es rescatar a los otros cuando están con problemas. Porque lo que Argentina pasa hoy, nosotros lo pasamos los cuatro años de un gobierno nefasto que arrasó Brasil”, el de Jair Bolsonaro, explicó el productor brasileño del filme, Rodrigo Teixeira.

Festival de San Sebastian Lali Esposito
Lali Espósito ya había causado revuelo el viernes al llegar a San Sebastián con una camiseta con el lema “Las Malvinas son argentinas” (EFE)

Lali Espósito ya había causado revuelo el viernes al llegar a San Sebastián con una camiseta con el lema “Las Malvinas son argentinas”, un tema central de la identidad de los argentinos, quienes perdieron en 1982 una guerra contra Reino Unido tras intentar recuperar las islas.

El miedo como protagonista

Además de “Glaxo”, América Latina participa en la sección oficial con otras dos producciones todavía por estrenar: Mis muertos tristes, del chileno Pablo Larraín, y Las disculpas de Vicentina, del brasileño Gabriel Martins.

También a la competencia por la Concha de Oro a mejor película, que se entregará el próximo sábado en esta ciudad del norte de España, se sumó este domingo “Krux”, de la realizadora alemana Tony Vahl.

La historia cuenta un episodio poco conocido sobre el tramo final de la II Guerra Mundial, cuando el miedo se apoderó de pueblos alemanes luego de la orden nazi de no dejar a nadie vivo para cuando llegara el enemigo.

Una mujer sentada en el borde de una cama observa a una persona recostada en un dormitorio con estanterías y una computadora antigua
"Mis muertos tristes", del chileno Pablo Larraín (Netflix)

“Esta película es en cierto modo atemporal porque cuenta una historia sobre de dónde viene el miedo, dónde empieza”, dijo en rueda de prensa uno de los protagonistas, Clemens Schick, quien advirtió de un nuevo auge del “miedo” en la Alemania actual, con el ascenso de la extrema derecha.

“Surge la pregunta: ¿miedo a qué?, ¿miedo de quién? Y es ahí donde empezamos a perder nuestra libertad y es ahí donde deberíamos estar realmente despiertos y conscientes hoy en día para detener ese proceso”, agregó Schick.

Los desaparecidos en Colombia

También en la jornada se proyecta en sección oficial Brace Your Heart, de la directora sueca Amanda Kernell, sobre una joven que hereda de su padre un rebaño de renos en una comunidad sami en Laponia, donde rige el patriarcado.

Por último, en la sección Horizontes Latinos, donde doce filmes aspiran a ser la mejor película latinoamericana de esta 74ª edición del festival, se presenta Cinco años, cuatro meses, de los directores colombianos Juan Miguel Gelacio y Esteban Hoyos.

La cinta refleja el dolor de las madres colombianas que buscan a sus hijos desaparecidos durante el conflicto del país.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

GlaxoBenjamín NaishtatFestival de San Sebastián

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Convirtió los dibujos de moda de su madre en un recorrido artístico en el que los materiales se vuelven ausencia y los muestra en Balanz

La Sala Nazaré presenta “Drama”, la primera muestra individual en la Argentina del artista boliviano Andrés Bedoya, que reúne más de quince obras producidas íntegramente para la exhibición

Convirtió los dibujos de moda de su madre en un recorrido artístico en el que los materiales se vuelven ausencia y los muestra en Balanz

De Montparnasse a Nueva York: el autorretrato de 1924, una colección británica y el lote estrella que busca reescribir el legado de Foujita

La venta monográfica se realizará el 28 de septiembre con piezas de la Lewis Collection y un cálculo conjunto de entre USD 2,31 millones y USD 3,45 millones, en medio del repunte del interés regional

De Montparnasse a Nueva York: el autorretrato de 1924, una colección británica y el lote estrella que busca reescribir el legado de Foujita

A 60 años de su creación, una subasta de “Ultraman” reúne arte original, monstruos antiguos y una nostalgia en su punto más alto

La venta junta pinturas que definieron al héroe, figuras clásicas y objetos de producción difíciles de ver hoy

A 60 años de su creación, una subasta de “Ultraman” reúne arte original, monstruos antiguos y una nostalgia en su punto más alto

“Me dijeron que me diera prisa, porque todo se acaba a los 40″: Naomi Watts, homenajeada en San Sebastián

La actriz británica, nominada dos veces al Óscar, recibió la mayor distinción honorífica del festival de cine español

“Me dijeron que me diera prisa, porque todo se acaba a los 40″: Naomi Watts, homenajeada en San Sebastián

Misterios del Partenón: un matemático pone en duda algunos de las claves de su arquitectura

El edificio de la Acrópolis griega suele presentarse como una demostración de precisión geométrica. Sin embargo, un investigador de la Universidad de Oxford tuvo otras conclusiones

Misterios del Partenón: un matemático pone en duda algunos de las claves de su arquitectura

DEPORTES

San Lorenzo y Boca se enfrentan en el clásico por la fecha 10 del Torneo Clausura: el Ciclón juega con un hombre menos

San Lorenzo y Boca se enfrentan en el clásico por la fecha 10 del Torneo Clausura: el Ciclón juega con un hombre menos

La lupa sobre la expulsión de Insaurralde que dejó a San Lorenzo con diez hombres en el clásico con Boca a la media hora de juego

Argentina se clasificó a los Qualifiers 2027 de la Copa Davis: cuándo vuelve a jugar y quiénes pueden ser sus rivales

De los silbidos a los aplausos: el cambio del público del Atlético de Madrid con Julián Álvarez y el golazo que le sacaron en la línea

La gran actuación de Giuliano Simeone en el triunfo del Atlético de Madrid sobre el Real: del penal y la asistencia al quite a Mbappé

TELESHOW

Daniela Christiansson a días de instalarse en Argentina con Maxi López: “En plena mudanza de toda nuestra vida”

Daniela Christiansson a días de instalarse en Argentina con Maxi López: “En plena mudanza de toda nuestra vida”

Felipe Fort se mostró por primera vez cantando en cámara y sorprendió a todos: “¿Alguna recomendación gente?”

Dolores Fonzi, Mercedes Morán y dos actrices argentinas sorprendieron con un guiño a las Malvinas en San Sebastián

La salud de Mirtha Legrand: la cronología de sus internaciones, su fortaleza y cómo amaneció este domingo

La frase de Wanda Nara dedicada a la China Suárez en medio de un evento: "Yo no robo maridos"

INFOBAE AMÉRICA

Científicos registran por primera vez en Cuba una microalga vinculada con toxinas de la ciguatera

Científicos registran por primera vez en Cuba una microalga vinculada con toxinas de la ciguatera

Autoridades dominicanas incautaron 11 paquetes de presunta marihuana oculta en un mueble enviado desde Miami

Detienen a dos adultos mayores durante operativo por tráfico de drogas en el occidente salvadoreño

Inserción laboral en Panamá marca una brecha entre profesionales hombres y mujeres

Ley Antilavado en Guatemala: plantean inconstitucionalidad contra obligaciones relacionadas al secreto profesional