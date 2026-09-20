Detienen a dos adultos mayores durante operativo por tráfico de drogas en el occidente salvadoreño

Un hombre con esposas en las muñecas sostiene los barrotes de hierro de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre cuatro capturas por presunto tráfico ilícito de drogas en procedimientos realizados en Santa Ana y La Libertad. Entre los detenidos figuran dos adultos mayores, a quienes las autoridades atribuyen la tenencia de sustancias y objetos relacionados con una posible distribución.

El primer procedimiento ocurrió en el cantón Comecayo, en Santa Ana Centro. La PNC detuvo a Álvaro Ernesto Aquino, de 67 años, y a Manuel Rigoberto Aquino Salazar, de 62, durante una intervención en una vivienda.

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Según la información policial, agentes de la Sección de Antinarcóticos de La Libertad Oeste realizaron un registro con prevención de allanamiento. En el lugar contaron con el apoyo de binomios K9, especializados en la detección de sustancias ilícitas.

La PNC informó sobre cuatro capturas por presunto tráfico ilícito de drogas en procedimientos realizados en Santa Ana y La Libertad. (Foto cortesía PNC)

Durante el registro, los agentes localizaron porciones de marihuana y cocaína divida en tres paquetes grandes y porciones más de 20 porciones pequeñas sin especificar el tipo de droga. También incautaron dos básculas, una computadora portátil, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Las autoridades señalaron que los objetos decomisados serán incorporados a la investigación para determinar si estaban vinculados con la venta o distribución de drogas en el sector. Los dos hombres serán remitidos por el delito de tráfico ilícito de drogas, de acuerdo con la PNC.

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El procedimiento forma parte de los operativos que la institución desarrolla en distintos puntos del territorio salvadoreño, con registros en viviendas, controles en carreteras e intervenciones a personas bajo sospecha de trasladar o comercializar sustancias ilícitas.

La Policía de Inteligencia e Investigaciones procesó la escena en San Alejo y mantiene operativos en La Unión Sur por el crimen ocurrido el lunes. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Dos detenidos tras intervención en La Libertad

En un segundo caso, la División Antinarcóticos de la PNC, con apoyo de la Fuerza Armada, capturó a dos personas en Ciudad Arce, La Libertad Centro.

Los detenidos fueron identificados como José Mauricio Martínez Cano, de 26 años, y Nathaly Yessenia Repreza Cano, de 38 años. Ambos se trasladaban en una motocicleta cuando fueron intervenidos por las autoridades.

La Policía informó que durante el procedimiento incautó un paquete grande de marihuana aunque no especificaron su peso, la motocicleta en la que se desplazaban y un teléfono celular. Los dos serán remitidos por el delito de tráfico ilícito de drogas.

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La Policía incautó un paquete grande de marihuana, una motocicleta y un teléfono celular en el procedimiento realizado en La Libertad. (Foto cortesía PNC)

La PNC no detalló la cantidad de droga localizada en ninguno de los dos casos ni precisó el monto de dinero decomisado en la vivienda intervenida en Santa Ana. Tampoco informó si las cuatro personas detenidas tenían antecedentes por delitos relacionados con drogas.

Las capturas se producen en medio de las acciones de seguridad que mantienen la Policía y la Fuerza Armada en distintas zonas del país. Estos despliegues incluyen patrullajes, controles vehiculares, registros autorizados por la ley y apoyo de unidades caninas para identificar drogas u otros elementos relacionados con actividades ilícitas.

Las autoridades sostienen que los operativos buscan detectar redes de distribución a pequeña escala y evitar el traslado de sustancias ilícitas entre municipios. Los casos pasarán a disposición de las instancias judiciales correspondientes, que deberán definir la situación procesal de los detenidos.

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