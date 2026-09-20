Cuba

Científicos registran por primera vez en Cuba una microalga vinculada con toxinas de la ciguatera

El estudio de muestras tomadas en el litoral habanero identificó seis especies del género Gambierdiscus y aportó datos para reforzar el monitoreo ambiental y sanitario en el Caribe de la región

'Gambierdiscus australes' en microscopio óptico invertido. (Antonio b. Yanguas / Universidad de Alicante)
Científicos identificaron por primera vez Gambierdiscus australes en Cuba a partir de muestras recolectadas en el litoral de La Habana. (Antonio b. Yanguas / Universidad de Alicante)
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Por primera vez, científicos identificaron Gambierdiscus australes en Cuba a partir de muestras recolectadas en el litoral de La Habana. La investigación también informó el registro de este organismo en otras zonas del Caribe y detectó seis especies del mismo género en las muestras analizadas.

El estudio fue publicado en la revista científica ACS Environmental Au y contó con especialistas de Cuba, España y México. Según informó Periódico Cubano, entre las instituciones participantes estuvo el Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos, junto con otros centros científicos internacionales.

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El hallazgo amplía el registro de microalgas asociadas con toxinas vinculadas con la ciguatera en el Caribe y puede aportar herramientas para la vigilancia ambiental y sanitaria. No implica una emergencia inmediata ni permite concluir que todos los peces de aguas cubanas estén contaminados, ya que el estudio se concentró en organismos recogidos en un sector del litoral habanero.

Las muestras de La Habana revelaron seis especies de Gambierdiscus

Los investigadores aplicaron técnicas para determinar las características de las microalgas y los compuestos tóxicos que pueden producir. La especie más abundante entre las seis identificadas fue Gambierdiscus caribaeus, de acuerdo con los resultados comunicados por el medio.

El trabajo también confirmó que Gambierdiscus silvae genera la toxina C-CTX5, una ciguatoxina considerada relevante en los ecosistemas marinos caribeños. Además, los análisis detectaron gambierona y 44-metilgambierona, dos sustancias asociadas con estos organismos.

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El estudio sobre microalgas marinas en Cuba también registró la presencia de Gambierdiscus en otras zonas del Caribe. (REUTERS/Stringer)
El estudio sobre microalgas marinas en Cuba también registró la presencia de Gambierdiscus en otras zonas del Caribe. (REUTERS/Stringer)

Las especies de Gambierdiscus habitan ambientes marinos tropicales. Algunas de ellas pueden liberar ciguatoxinas, compuestos que ingresan en la cadena alimentaria cuando los peces consumen organismos contaminados.

La presencia de una microalga capaz de producir toxinas no determina por sí sola que un pescado contenga esas sustancias. La investigación se orientó a conocer la distribución de estos organismos y los compuestos detectables en las muestras, un paso que puede contribuir al seguimiento de riesgos asociados con la ciguatera.

Según Periódico Cubano, la identificación de Gambierdiscus australes añade información sobre la presencia de estas microalgas en la región. El registro permite ampliar el conocimiento sobre los organismos que viven en aguas caribeñas y que pueden estar vinculados con la producción de toxinas.

La ciguatera puede provocar síntomas digestivos y neurológicos

Las personas pueden enfermar al ingerir pescados contaminados que acumularon sustancias asociadas con estas microalgas. La intoxicación por ciguatera puede causar vómitos, diarrea, náuseas y dolor abdominal.

Entre las alteraciones neurológicas descritas figuran el hormigueo, la pérdida de sensibilidad, la debilidad muscular y los cambios en la percepción de la temperatura. En los casos graves, la intoxicación puede provocar una disminución del ritmo cardíaco o presión arterial baja.

Las muestras analizadas en La Habana detectaron seis especies del género Gambierdiscus y señalaron a Gambierdiscus caribaeus como la más abundante. (AP Foto/Ramón Espinosa)
Las muestras analizadas en La Habana detectaron seis especies del género Gambierdiscus y señalaron a Gambierdiscus caribaeus como la más abundante. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Las toxinas relacionadas con la ciguatera no se eliminan mediante los métodos habituales de preparación de los alimentos. Por ese motivo, la caracterización de las especies y de los compuestos que producen constituye un insumo para los sistemas que evalúan riesgos en ecosistemas marinos y recursos pesqueros.

La investigación integra el proyecto CIGUATOX, dedicado al estudio de organismos productores de toxinas y al desarrollo de métodos para reducir los riesgos vinculados con la ciguatera. Los científicos continuarán evaluando la presencia de estas microalgas para conocer su evolución y sus posibles impactos en las aguas de la región.

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