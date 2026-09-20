Autoridades dominicanas incautaron 11 paquetes de presunta marihuana oculta en un mueble enviado desde Miami

La marihuana estaba escondida en tubos y fundas plásticas dentro de la estructura del mueble para simular un asiento convencional. (Foto cortesía DNCD)

Guardar

Una caja llegada desde Miami llamó la atención de los equipos de control en el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez. En su interior, las autoridades encontraron 11 paquetes de presunta marihuana escondidos dentro de un banco de asiento, una modalidad que buscaba presentar el envío como un mueble sin características inusuales.

El hallazgo ocurrió en una de las áreas de carga del aeropuerto, en Boca Chica, provincia Santo Domingo. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto con el Ministerio Público y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), intervinieron el paquete tras detectar imágenes sospechosas durante una revisión por rayos X.

PUBLICIDAD

La encomienda había sido enviada desde Miami, Florida, Estados Unidos, hacia la terminal aeroportuaria dominicana. Los operadores de rayos X observaron elementos que no coincidían con el contenido declarado, por lo que notificaron a las unidades operativas presentes en el área.

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) descubren un cargamento de marihuana ingeniosamente oculto en el doble fondo de un mueble durante un operativo.

El fiscal actuante ordenó una inspección más amplia. Un perro especializado en detectar sustancias controladas marcó la caja, lo que reforzó las sospechas sobre el envío y dio paso a la apertura del embalaje.

Dentro había un banco de asiento. La revisión de la estructura permitió localizar los paquetes escondidos en tubos y fundas plásticas. De acuerdo con la información oficial, la sustancia vegetal estaba distribuida en espacios internos del mueble, que habían sido cubiertos para simular un asiento convencional.

PUBLICIDAD

La DNCD indicó que este tipo de ocultamiento aprovecha los huecos de los armazones de madera. En lugar de utilizar relleno y acolchado, quienes preparan el envío introducen paquetes con drogas y luego colocan el tapizado exterior para reducir las posibilidades de detección.

La DNCD decomisó 11 paquetes de presunta marihuana ocultos en un banco de asiento enviado desde Miami al Aeropuerto Internacional de Las Américas. (Foto cortesía DNCD)

La investigación apunta al origen y al destino final de la carga

Las autoridades no informaron si hubo detenidos durante el operativo ni revelaron quién figura como remitente o destinatario de la encomienda. El Ministerio Público y la DNCD iniciaron una investigación para identificar a los responsables del envío y establecer cuál era el destino final de los paquetes.

La sustancia fue embalada y enviada al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), que deberá determinar su composición, peso y características. Hasta que se conozca el resultado de ese análisis, las autoridades la consideran presunta marihuana.

PUBLICIDAD

El decomiso se produjo en una terminal que concentra parte importante del movimiento aéreo de pasajeros y carga de República Dominicana. Los controles en estas áreas combinan escáneres, inspecciones físicas y unidades caninas, con el objetivo de detectar sustancias ilícitas ocultas en equipajes, encomiendas y mercancías.

Un perro especializado en sustancias controladas marcó la caja y el fiscal ordenó una inspección que permitió abrir el embalaje sospechoso. (Cortesía: Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI)

Los envíos de carga son una vía bajo vigilancia en el Caribe

República Dominicana mantiene operativos contra el tráfico de drogas en puertos, aeropuertos y costas, debido a su ubicación en el Caribe y a sus conexiones aéreas y marítimas con otros países de la región.

Las organizaciones dedicadas al narcotráfico suelen recurrir a métodos de ocultamiento en objetos de uso cotidiano para trasladar sustancias sin despertar sospechas. Muebles, electrodomésticos, piezas de vehículos y paquetes comerciales han sido utilizados en distintos casos para intentar sortear los controles.

PUBLICIDAD

La droga permanecerá bajo custodia mientras el INACIF completa los análisis solicitados por el Ministerio Público.